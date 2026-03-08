ETV Bharat / international

ઇઝરાયલે તેહરાનમાં તેલના ડેપો પર કરી બોમ્બવર્ષા, ખાડી દેશો પર ઈરાનના હુમલા યથાવત

Etv Bharat7 માર્ચ, 2026 ના રોજ તેહરાનમાં મેહરાબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક નજીક કરાયેલી બોમ્બવર્ષા બાદનું દ્રશ્ય
7 માર્ચ, 2026 ના રોજ તેહરાનમાં મેહરાબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક નજીક કરાયેલી બોમ્બવર્ષા બાદનું દ્રશ્ય (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 7:39 AM IST

Updated : March 8, 2026 at 7:54 AM IST

તેહરાન: ઈરાન સામે અમેરિકા-ઈઝરાયલનું સંયુક્ત આક્રમણ એક સપ્તાહથી વધુ સમયથી ચાલી રહ્યું છે. ઈરાન પણ બદલો લેવા માટે વળતા હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, જેના કારણે મધ્ય પૂર્વમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. જોકે, શનિવારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિએ ખાડી દેશો પરના હુમલાઓને ખોટા ગણાવ્યા અને માફી માંગી અને કહ્યું કે ઈરાન આવું ફરીથી નહીં કરે. જોકે, તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈરાન અમેરિકા અને ઈઝરાયલ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારશે નહીં. દરમિયાન, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે દાવો કર્યો કે, અમેરિકાએ સમગ્ર ઈરાની નેતૃત્વનો નાશ કરી દીધો છે, તેને પૃથ્વી પરથી એક મોટા "કેન્સર"નો નાશ કરનારૂં કામ ગણાવ્યું. જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું ઈરાનમાં છોકરીઓની શાળા પર બોમ્બમારો માટે અમેરિકા જવાબદાર છે, ત્યારે ટ્રમ્પે આરોપોને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા અને ઈરાની શસ્ત્રો વિશે ખોટી માહિતીનો ઉલ્લેખ કરીને બોમ્બમારા માટે ઈરાનને જવાબદાર ગણાવ્યું. મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિ, ખાસ કરીને સંયુક્ત આરબ અમીરાત, સાઉદી અરેબિયા, બહેરીન, કુવૈત અને કતારમાં, ઘણા દેશો ચિંતિત છે. ભારત તેમાંથી એક છે. આ ક્ષેત્રમાં ભારતના આશરે 9 મિલિયન નાગરિકો છે. તેથી, આ ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે. આ યુદ્ધ ઊર્જા પર પણ અસર કરી રહ્યું છે. આ એક વૈશ્વિક પડકાર છે. આ ઘટનાક્રમ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત સૈન્ય હુમલાઓ બાદ થયું જેમાં તેના સર્વોચ્ચ નેતા, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની અને અન્ય અગ્રણી વ્યક્તિઓનું મોત થયું હતું.

7:53 AM, 8 Mar 2026 (IST)

હજી થોડા સમય સુધી ઈરાનમાં સૈન્ય કાર્યવાહી શરૂ રહેશે: ટ્રમ્પ

"તેમના સમગ્ર દુષ્ટ સામ્રાજ્યને તોડી પાડી રહ્યા છીએ": ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાનમાં યુએસ લશ્કરી કાર્યવાહી "થોડા સમય માટે" ચાલુ રહેશે.

7:51 AM, 8 Mar 2026 (IST)

ઈરાને બહેરીનના સલમાન બંદર નજીક એક ઠેકાણે કર્યો હુમલો

બહેરીનના ગૃહ મંત્રાલયને ટાંકીને રોઇટર્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાની હુમલામાં બહેરીનના સલમાન બંદર નજીકના એક સ્થાનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.

Last Updated : March 8, 2026 at 7:54 AM IST

