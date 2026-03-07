ઈરાનમાં 3,000 સ્થળો પર હુમલો કર્યો હોવાનો અમેરિકી સૈન્યનો દાવો, ટ્રમ્પે કહ્યું, 'બિનશરતી શરણાગતિ સિવાય ઈરાન સાથે કોઈ સોદો થશે નહીં'
Published : March 7, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : March 7, 2026 at 11:12 AM IST
US Israel Iran War: અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યાને એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય થઈ ગયો છે, પરંતુ યુદ્ધ હજુ સમવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, તેઓ ઇરાન સાથે તેના બિનશરતી શરણાગતિ વિના કોઈ સોદો કરશે નહીં. વોશિંગ્ટને નજીકના ભવિષ્યમાં મોટા બોમ્બમારા થવાની ચેતવણી આપી છે, જે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધીનો સૌથી પ્રચંડ હુમલો હશે. ઇઝરાયલે કહ્યું કે તેણે શનિવારે સવારે તેહરાન પર મોટો પ્રચંડ હુમલો કર્યો. એસોસિએટેડ પ્રેસના વીડિયોમાં રાજધાનીના પશ્ચિમ ભાગમાં વિસ્ફોટ અને ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉઠતા જોવા મળ્યા. ઇઝરાયલી લડાકુ વિમાનોએ ઇરાનની રાજધાની અને બેરૂત પર બોમ્બવર્ષા કરી. તો ઇરાને જવાબી કાર્યવાહી કરતા ઈઝરાયલ અને ખાડીના અન્ય દેશો પર હુમલાઓ કર્યા. સ્થાનિક સમય અનુસાર અડધી રાત બાદ જેરૂસલેમની ઉપર અસંખ્ય કડાકા ભડાકાના અવાજો સંભળાયા. અમેરિકાએ ઈઝરાયેલ પર હુમલાઓ કર્યા છે, તેની સૈન્ય તાકત, નેતૃત્વ અને ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યાં છે. યુદ્ધની દર્શાવેલી સમયસીમા વારંવાર બદલવામાં આવી છે, કારણ કે, અમેરિકાએ અસંખ્ય વખત કહ્યું છે કે, તેઓ ઈરાનની સરકારને ગબડાવવા માંગે છે. આ દરમિયાન અમેરિકાન ઈન્ટેલિજન્સ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર રશિયાએ ઈરાનને એવી માહિતી આપી છે, જેનાથી તેહરાનને અમેરિકી સૈન્ય પર હુમલો કરવામાં મદદ મળી શકે છે. ક્રેમલિને જણાવ્યું છે કે, રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને શુક્રવારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયનને ફોન કર્યો અને ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા પર પોતાની સંવેદન વ્યક્ત કરી હતી. બીજી તરફ એવા પુરાવા સામે આવ્યા છે કે, જેનાથી એ ખબર પડે છે કે, એક શાળામાં થયેલા વિસ્ફોટમાં અસંખ્ય ઈરાની વિદ્યાર્થીો માર્યા ગયા હતા જે કદાચ અમેરિકાની એરસ્ટ્રાઈકના કારણે થયું હતું. જેમાં સરકારના રિવોલ્યશનરી ગાર્ડ નજીક આવેલા એક કમ્પાઉન્ડ પર પણ થયો હતો.
LIVE FEED
અમેરિકાના રક્ષામંત્રીએ કહ્યું - અમને ખબર છે કે કોણ કોને મદદ કરી રહ્યું છે ?
યુએસ ડિફેન્સ સેક્રેટરીએ કહ્યું, "અમે જાણીએ છીએ કે કોણ કોને મદદ કરી રહ્યું છે." પેન્ટાગોનના વડાએ રશિયા ઈરાનને મદદ કરી રહ્યું છે તેવા અહેવાલોનો જવાબમાં કહ્યું કે, બે યુએસ ઇન્ટેલિજન્સ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયાએ ઈરાનને એવી માહિતી પૂરી પાડી છે જે તેહરાનને આ ક્ષેત્રમાં યુએસ યુદ્ધ જહાજો, વિમાનો અને અન્ય લક્ષ્યો પર હુમલો કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ અધિકારીઓ, જેમને આ સંવેદનશીલ બાબત પર જાહેરમાં ટિપ્પણી કરવા માટે અધિકૃત ન હતા અને નામ ન આપવાની શરતે બોલ્યા હતા, તેમણે જણાવ્યું હતું કે યુએસ ઇન્ટેલિજન્સે જાહેર કર્યું નથી કે શું રશિયા ઈરાનને આ માહિતીનું શું કરવું છે, કારણ કે યુએસ અને ઇઝરાયલ તેમના બોમ્બમારો યથાવત રાખ્યો છે અને ઈરાન ખાડી દેશોમાં યુએસ સંપત્તિઓ અને સાથીઓ પર બદલો લેવાની ભાવનાથી હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. તેમ છતાં, આ પહેલો સંકેત છે કે મોસ્કો એક અઠવાડિયા પહેલાથી શરૂ થયેલા ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના સંઘર્ષમાં જોડાવા માંગે છે. વ્હાઇટ હાઉસે એવા અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા કે રશિયા આ ક્ષેત્રમાં યુએસ લક્ષ્યો વિશે ઈરાન સાથે ગુપ્ત માહિતી શેર કરી રહ્યું છે. વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે શુક્રવારે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે "આ ઈરાનમાં સૈન્ય કાર્યવાહીને અસર કરી રહ્યું નથી કારણ કે અમે તેમને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી રહ્યા છીએ." શુક્રવારે એક ચેનલ સાથેની વાતચીત દરમિયાન યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે જણાવ્યું હતું કે, રશિયા ઈરાનને મદદ કરી રહ્યું છે, તેવા અહેવાલો વિશે પૂછવામાં આવતા, અમેરિકા દરેક વસ્તુ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને તેને યુદ્ધ યોજનામાં સામેલ કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમેરિકન લોકો ખાતરી આપી શકે છે કે તેમના કમાન્ડર ઇન ચીફ બરાબર જાણે છે કે કોણ કોની સાથે વાત કરી રહ્યું છે. અને જે કંઈ પણ ન થવું જોઈએ, પછી ભલે તે જાહેરમાં હોય કે બેક-ચેનલ, તેનો સામનો કરવામાં આવી રહ્યો છે અને તેનો સખ્તાઈથી સામનો કરવામા આવી રહ્યો છે.
અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ઈરાનમાં 3,000 સ્થળો પર હુમલો કર્યો, ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી વધુ તીવ્ર બનાવ્યું
અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડે તેના લશ્કરી અભિયાનને વધુ વેગવંતુ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે, પુષ્ટિ આપી છે કે ગયા અઠવાડિયામાં ઈરાનની અંદરના સ્થળો પર હજારો હુમલા કરવામાં આવ્યા છે. X પર પ્રકાશિત એક નિવેદનમાં, લશ્કરી કમાન્ડે "ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી" નામના ચાલુ મિશનની પ્રગતિની વિગતવાર માહિતી આપી. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, "ઓપરેશન એપિક ફ્યુરીના પહેલા અઠવાડિયામાં યુએસ દળોએ 3,000 થી વધુ સ્થળો પર હુમલો કર્યો હતો, અને અમે ધીમા પડી રહ્યા નથી." આ સૈન્ય પ્રગતિ સાથે, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે "બિનશરતી શરણાગતિ સિવાય ઈરાન સાથે કોઈ સોદો થશે નહીં." પશ્ચિમ એશિયાઈ સંઘર્ષમાં વધારો થવા વચ્ચે, રાષ્ટ્રપતિએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ રાજદ્વારી વાટાઘાટો આગળ વધે તે પહેલાં તેહરાને શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે.