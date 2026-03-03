US-Israel Iran War: સાઉદી અરબમાં અમેરિકન દૂતાવાસ પર હુમલો, તેહરાનમાં બોમ્બમારો
Published : March 3, 2026 at 7:53 AM IST|
Updated : March 3, 2026 at 8:21 AM IST
તેહરાન: અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઇરાન પર કરવામાં આવેલા સંયુક્ત હુમલાનો આજે મંગળવારે ચોથો દિવસ છે. આ યુદ્ધ ચારે તરફ વધતું જઇ રહ્યું છે. મિડલ ઇસ્ટમાં હાહાકાર જોવા મળી રહ્યો છે જેનો પ્રભાવ ફ્લાઇટ, તેલની કિંમત અને અન્ય બીજા ક્ષેત્ર પર મોટા પાયે પડ્યો છે. ભારત સહિત વિશ્વના કેટલાક દેશ આ યુદ્ધથી પ્રભાવિત થયા છે. ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇના મોત બાદ ઇરાન અને પશ્ચિમી તાકાતો વચ્ચે સીધો સૈન્ય સંઘર્ષ વધ્યો છે. ઇરાને જવાબી કાર્યવાહી વધારી છે. ઇરાન અમેરિકન સૈન્ય ઠેકાણાઓને પોતાના નિશાન બનાવી રહ્યું છે. આ સાથે જ ઇઝરાયેલ પર મિસાઇલો છોડી રહ્યું છે. ઇરાનના આ હુમલાથી અમેરિકા અને ઇઝરાયેલને પણ ઘણુ નુકસાન થયું છે. આ વચ્ચે સાઉદી અરબના પાટનગર રિયાધમાં અમેરિકન દૂતાવાસને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. આ હુમલાથી દૂતાવાસમાં આગ લાગી ગઇ છે.
તેહરાનમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટને નુકસાન: યુનેસ્કો
યુનેસ્કોએ ઇરાનના પાટનગરમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ગોલેસ્તાન પેલેસ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આસપાસના વિસ્તારમાં હવાઇ હુમલાને કારણે તેને નુકસાન થયું હોવાનું અનુમાન છે. U.N. એજન્સીએ જણાવ્યું કે સોમવારે પેલેસના બફર ઝોનમાં આવેલા તેહરાનના અરાગ સ્કવેર પર હુમલો થયો હતો, હુમલામાં નીકળતા કાટાળ અને શોક વેવથી પેલેસને નુકસાન થયું છે. UN એજન્સીએ એક નિવેદનાં કહ્યું, "UNESCO યાદ કરે છે કે સાંસ્કૃતિક સંપત્તિ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત છે, ખાસ કરીને સશસ્ત્ર સંઘર્ષની ઘટનામાં સાંસ્કૃતિક સંપત્તિના રક્ષણ માટે 1954 હેગ સંમેલન, તેની ઉન્નત સુરક્ષા પદ્ધતિ, તેમજ વિશ્વ સાંસ્કૃતિક અને કુદરતી વારસાના રક્ષણ અંગે 1972 સંમેલનનો સમાવેશ થાય છે,"
કતારમાં રહેતા ભારતીય નાગરિકો માટે એડવાઇઝરી જાહેર
કતારના દોહામાં ભારતીય દૂતાવાસે ટ્વીટ કરતા લખ્યુ, "ભારતીય સમુદાયને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ કતારના અધિકારીઓ દ્વારા ઓફિશિયલ ચેનલો દ્વારા જાહેર કરાયેલા સમાચાર અને ગાઇડલાઇન્સનું ધ્યાનથી પાલન કરે. રહેવાસીઓને ફક્ત વેરિફાઇડ અને સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. કતારના આંતરિક મંત્રાલયે લોકોની સુરક્ષા માટે ઘરની અંદર રહેવા, સુરક્ષિત, બંધ સ્થળોએ રહેવા પર ભાર મુક્યો છે. રહેવાસીઓને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જરૂરી કામ વગર બહાર ના નીકળે. બધા ભારતીય નાગરિકો આ સૂચનાઓનું કડક પાલન કરે. કતાર નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળે પૃષ્ટી કરી છે કે કતારનું એરપોર્ટ બંધ રહેશે. હમાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી છે અને ઓથોટરિટી દ્વારા હવાઇ ક્ષેત્રને સુરક્ષિત રીતે ખોલવાની જાહેરાત બાદ ફરી શરૂ થશે. મુસાફરોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે એરપોર્ટ પર ના જાય અને લેટેસ્ટ અપડેટ માટે પોત પોતાની એરલાઇનની તપાસ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
અમેરિકનોને મિડલ ઇસ્ટ છોડી દેવા વિનંતી
અમેરિકાએ એક એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે જેમાં અમેરિકન નાગરિકોને ગંભીર સુરક્ષા ખતરાને કારણે 12થી વધુ મિડલ ઇસ્ટના દેશોમાંથી બહાર નીકળવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઇરાન પર અમેરિકા અને ઇઝરાયેલની એરસ્ટ્રાઇક અને ખાડીમાં અમેરિકાના સહયોગી દેશો પર તેહરાનના જવાબી હુમલા બાદ તણાવ વધી ગયો છે. X પર એક પોસ્ટમાં વીડિયો મેસેજ શેર કરતા સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રૂબિયોએ પોતાના નાગરિકોને ગંભીર સુરક્ષા ખતરાનો હવાલો આપતા મિડલ ઇસ્ટના કેટલાક દેશમાંથી તરત જ બહાર નીકળવાની અપીલ કરી છે. રૂબિયોએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યુ, "મિડલ ઇસ્ટમાં રહેતા તમામ અમેરિકન નાગરિકો માટે: તમારી સુરક્ષા અમારી સૌથી પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે. http://step.state.gov પર STEP એલર્ટ મેળવવા માટે સાઇન અપ કરો. @TravelGov પર માહિતી મેળવો અને તમે વિભાગને +1-202-501-4444 પર 24/7 કૉલ કરી શકો છો."