જ્યાં સુધી ઈરાન સંમત ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ ડીલ નહીં થાય: ટ્રમ્પ

ઈરાન-અમેરિકા સંઘર્ષ (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 10:24 AM IST

US israel iran war: ઈરાનના સંસદના સ્પીકર, મોહમ્મદ ગાલિબાફે, કે જેઓ પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધની શરૂઆતથી જ એક સક્ષમ નેતા તરીકે ઉભરી આવ્યા છે, તેમણે બુધવારે (29 એપ્રિલ) જણાવ્યું હતું કે, દેશની નૌસેના અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલી નૌકાદળ નાકાબંધીનો હેતુ વિભાજન કરવાનો અને "આપણને અંદરથી તોડવાનો" છે.

તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ "દેશને બે જૂથોમાં વહેંચે છે: કટ્ટરપંથી અને મધ્યમ, અને પછી તરત જ આર્થિક દબાણ અને આંતરિક વિખવાદ દ્વારા ઈરાનને શરણાગતિ માટે દબાણ કરવા માટે નૌકાદળ નાકાબંધીની વાત કરે છે," રાજ્ય ટીવીએ અહેવાલ આપ્યો છે.

યુ.એસ.-ઇઝરાયલી હુમલાઓ દ્વારા સુપ્રીમ લીડર અલી ખામેની સહિત અસંખ્ય ઈરાની નેતાઓની હત્યા સાથે, ઇસ્લામિક રિપબ્લિકમાં સત્તા સંતુલન અંગે વ્યાપક અટકળો ચાલી રહી છે.

ટ્રમ્પે આ મહિનાની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે ઈરાનની સરકાર "ગંભીર રીતે ખંડિત થઈ ગઈ છે, અણધારી રીતે નહીં". ગાલિબાફ, એક શક્તિશાળી વ્યક્તિ, યુદ્ધની શરૂઆતથી જ પ્રખ્યાત થઈ છે અને યુએસ-ઈરાની સીધી વાટાઘાટોના અત્યાર સુધીના એકમાત્ર રાઉન્ડમાં મુખ્ય વાટાઘાટકાર હતા.

ઈરાનની સરકારી ટીવીના અહેવાલ અનુસાર, તેમણે કહ્યું કે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ "દેશને (ઈરાનને) બે જૂથમાં વહેંચવા માંગે છે" કટ્ટરપંથી અને નરમપંથી, અને પછી આર્થિક દબાણ અને આંતરિંક ક્લેશ કરાવીને ઈરાનને ઘૂંટણીએ પાડી દેવા માટે મજબૂર કરવા માટે નૌસૈના ઘેરાબંધી કરવાની વાત કરવા લાગ્યા છે.

