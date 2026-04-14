US-Iran-Israel War: અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે વાતચીતનો બીજો રાઉન્ડ ગુરૂવારે યોજાવાની શક્યતા

તેહરાનના રિવોલ્યુશન સ્કવેરની એક તસવીર
તેહરાનના રિવોલ્યુશન સ્કવેરની એક તસવીર (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 14, 2026 at 10:54 AM IST

અમેરિકા અને ઇરાનના શાંતિ સમજૂતિના આશાવાદ વચ્ચે કેટલાક વિશ્લેષકોએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાને ટાંકીને કહ્યું છે કે પાકિસ્તાનમાં સપ્તાહના અંતે થયેલી વાતચીત નિષ્ફળ ગયા બાદ ઇરાની પ્રતિનિધિઓએ તેમને ફોન કર્યો હતો અને કરાર માટે તીવ્ર ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

પાકિસ્તાનમાં અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે વાતચીત નિષ્ફળ ગયા બાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સંકટ ઘેરાયું છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નાકાબંધી કરવાની ચેતવણી આપી છે અને અમેરિકાના 15 મોટા જહાજને ઇરાનના પોર્ટ પર તૈનાત કરી દીધા છે.

10:54 AM, 14 Apr 2026 (IST)

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી ડારે ચીનના વિદેશ મંત્રી સાથે કરી વાત

ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી ઇશાક ડારને કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકા-ઇરાન સંઘર્ષને ફરી શરૂ થતા અટકાવવાનો અને સીઝફાયર જાળવી રાખવો તેમની સૌથી મોટી પ્રાથમિકતા છે.

વિદેશ કાર્યાલય અનુસાર, ડારે વાંગને ફોન પર વાતચીત કરી અને તાજેતરમાં જ સમાપ્ત થયેલી ઇસ્લામાબાદ ટોક પર વિચાર શેર કર્યા હતા. ચીનની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી શિન્હુઆના અહેવાલ અનુસાર, કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઇના સેન્ટ્રલ કમિટીના પોલિટિકલ બ્યુરોના સભ્ય વાંગે કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં સંઘર્ષને ફરીથી ભડકતો અટકાવવા અને સીઝફાયરની મહેનતથી મેળવેલી ગતિ જાળવી રાખવાના પ્રયાસો તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા છે.

વિદેશ કાર્યાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, વાંગે સમગ્ર ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવાના પાકિસ્તાનના પ્રયાસો બદલ ડારને અભિનંદન આપ્યા અને પાકિસ્તાનની કંસ્ટ્રક્ટિવ ડિપ્લોમેટિક ભૂમિકા માટે ચીનના સતત સમર્થનની પૃષ્ટી કરી હતી.

10:47 AM, 14 Apr 2026 (IST)

અમેરિકા-ઇરાન વચ્ચે ગુરૂવારે ફરી વાતચીત થઇ શકે છે

અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે ગુરૂવારે વાતચીતનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતા છે. અમેરિકાના અધિકારીઓના હવાલાથી સામે આવેલી જાણકારી અનુસાર બન્ને પક્ષો વચ્ચે નવી વાતચીતની તૈયારી ચાલી રહી છે. અમેરિકાના અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યા છે કે આ બેઠકની તૈયારી પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. વિસ્તારમાં શાંતિ અને તાજેતરની તણાવપૂર્ણ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા આ ચર્ચા મહત્ત્વની માનવામાં આવે છે.

