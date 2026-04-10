ઈરાને ગલ્ફ દેશો પર હુમલો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, કુવૈતે યુદ્ધવિરામ છતાં તેહરાન પર હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો

9 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ બેરૂતના કોર્નિશ અલ-મઝરા વિસ્તારમાં એક ઈમારતને નિશાન બનાવતા ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલાના સ્થળે લોકો ચાલી રહ્યા છે.
9 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ બેરૂતના કોર્નિશ અલ-મઝરા વિસ્તારમાં એક ઈમારતને નિશાન બનાવતા ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલાના સ્થળે લોકો ચાલી રહ્યા છે. (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 7:46 AM IST

શુક્રવારે સવારે (ગુરુવારે સ્થાનિક સમય મુજબ) અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ પસાર થવા દેવાનું "ખૂબ જ ખરાબ કામ" કરવાનો અને તેના બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ કરારની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. પહેલાથી જ અસ્થિર યુદ્ધવિરામ અંગે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સની શ્રેણીમાં, ટ્રમ્પે ઈરાનને મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ દ્વારા પસાર થતા જહાજો પર ટોલ લાદવા સામે ચેતવણી પણ આપી હતી.

અગાઉ, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ લેબનોનમાં યુદ્ધવિરામની શક્યતાને નકારી કાઢી હતી, જ્યારે તેમના દેશે લેબનોન પર હુમલાઓ વધારી દીધા હતા. X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક ટૂંકા વિડિઓ સંદેશમાં, નેતન્યાહૂએ ઇઝરાયલીઓને કહ્યું, "હું તમને જણાવવા માંગુ છું: લેબનોનમાં કોઈ યુદ્ધવિરામ નથી." તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ "સંપૂર્ણ તાકાતથી હિઝબુલ્લાહ પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખશે, અને જ્યાં સુધી અમે તમારી સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત ન કરીએ ત્યાં સુધી અમે રોકાઈશું નહીં."

રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે નેતન્યાહૂને લેબનોન પર "થોડી સંયમ રાખવા" કહ્યું હતું, કારણ કે અમેરિકા યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે ઈરાન સાથે વાટાઘાટો કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, તેના થોડા સમય પછી નેતન્યાહૂની ટિપ્પણી આવી. નેતન્યાહૂએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે તેમની સરકારને "શક્ય તેટલી વહેલી તકે લેબનોન સાથે સીધી વાટાઘાટો શરૂ કરવા" સૂચના આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ વાટાઘાટોનું મુખ્ય કેન્દ્ર હિઝબુલ્લાહનું નિઃશસ્ત્રીકરણ અને ઇઝરાયલ અને લેબનોન વચ્ચે શાંતિપૂર્ણ સંબંધો સ્થાપિત કરવાનું રહેશે.

7:38 AM, 10 Apr 2026 (IST)

કુવૈતે યુદ્ધવિરામ છતાં ઈરાન અને તેના સાથીઓ પર હુમલાનો આરોપ લગાવ્યો

ગુરુવારે, કુવૈતે ઈરાન અને તેના સાથીઓ પર ડ્રોન હુમલા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો. કુવૈતે દાવો કર્યો કે સંઘર્ષમાં બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામ છતાં ઈરાન દ્વારા તેને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન, સાઉદી અરેબિયાએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરના હુમલાઓએ તેના પ્રદેશમાં એક મહત્વપૂર્ણ પાઇપલાઇનને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે.

કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદન - જે રાજ્ય સંચાલિત સમાચાર એજન્સી, KUNA દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યું છે - એ યુદ્ધવિરામ પર નવેસરથી દબાણ કર્યું છે. આ નિવેદન આ શનિવારે પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે યોજાનારી વાટાઘાટો પહેલા આવ્યું છે. કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ગુરુવારે રાત્રે થયેલા ડ્રોન હુમલાઓએ "કુવૈતમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી."

આ દરમિયાન, સાઉદી અરેબિયાની રાજ્ય સંચાલિત સમાચાર એજન્સી, સાઉદી પ્રેસ એજન્સી (SPA) એ એક અનામી અધિકારીને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે સંઘર્ષ વચ્ચે તાજેતરના હુમલાએ તેની મહત્વપૂર્ણ "પૂર્વ-પશ્ચિમ પાઇપલાઇન" ને નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. આ પાઇપલાઇન લાલ સમુદ્રમાં તેલનું પરિવહન કરે છે, જેના દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બાયપાસ કરવામાં આવે છે - એક જળમાર્ગ જેના પર ઈરાન સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખે છે, ભલે હાલમાં લડાઈ થોભાવવામાં આવી હોય.

7:38 AM, 10 Apr 2026 (IST)

ઈરાની ગાર્ડે પર્સિયન ગલ્ફ રાષ્ટ્રો પર હુમલો કરવાનો ઇનકાર કર્યો

ઈરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સી, IRNA દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, કુવૈતની જાહેરાત બાદ, ગુરુવારે ઈરાનના અર્ધલશ્કરી રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે પર્સિયન ગલ્ફ રાષ્ટ્રો પર હુમલો કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ગાર્ડે જણાવ્યું હતું કે, "જો મીડિયામાં દેખાતા આ અહેવાલો સાચા હોય, તો તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આ ઝિઓનિસ્ટ દુશ્મન અથવા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું કામ છે."

જોકે, ગાર્ડે સંઘર્ષના સમયે વારંવાર નાગરિક સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા છે અને હુમલા કરવા માટે ઇરાકમાં શિયા લશ્કરનો ઉપયોગ કરી શકે છે - એક યુક્તિ જે ઈરાનને વાટાઘાટો પહેલાં આ હુમલાઓમાં કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કરવાની મંજૂરી આપશે. (AP)

7:37 AM, 10 Apr 2026 (IST)

શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ટેન્કરની ગતિવિધિઓ દર્શાવે છે

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનના સતત નિયંત્રણને દર્શાવતા, બોત્સ્વાના ધ્વજવંદન કરાયેલ લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) ટેન્કર "નિદી" નામનો રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ દ્વારા નિયુક્ત માર્ગ દ્વારા પર્સિયન ગલ્ફમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ શુક્રવારે સવારે અચાનક પાછો ફર્યો, શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે.

ડેટા ફર્મ કેપ્લર અનુસાર, ગુરુવારે ચાર ટેન્કર અને ત્રણ બલ્ક કેરિયર્સ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા, જેના કારણે યુદ્ધવિરામ પછી સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજોની કુલ સંખ્યા ઓછામાં ઓછી 12 થઈ ગઈ. જો કે, અન્ય જહાજો પસાર થયા હશે જે તેમના સ્થાનો મોકલી રહ્યા ન હતા. સામાન્ય રીતે, શાંતિકાળ દરમિયાન દરરોજ 100 થી વધુ જહાજો સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. (એપી)

7:36 AM, 10 Apr 2026 (IST)

ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામની અસરકારકતા પર શંકા વ્યક્ત કરી

"ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી તેલ પસાર થવા અંગે ખૂબ જ ખરાબ કામ કરી રહ્યું છે - કેટલાક તેને 'શરમજનક' પણ કહેશે," ટ્રમ્પે ગુરુવારે સાંજે પોતાની સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર લખ્યું. "અમારો કરાર બિલકુલ એવો નથી!"

અગાઉ, ટ્રમ્પે એવા અહેવાલો અંગે પોસ્ટ કરી હતી જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ફી વસૂલ કરી રહ્યું છે. "તેઓએ બિલકુલ આવું ન કરવું જોઈએ, અને જો તેઓ આવું કરે છે, તો તેમણે તેને તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ!" તેમની પોસ્ટમાં જણાવાયું હતું.

વ્હાઇટ હાઉસ યુદ્ધવિરામ કરારના ભાગ રૂપે આ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનું સમર્થન કરે છે; જો કે, તે જાળવી રાખે છે કે ટ્રમ્પ ઈરાનની સૈન્ય દ્વારા પસાર થતા જહાજો પાસેથી ટોલ વસૂલીને આવક ઉત્પન્ન કરવાના કોઈપણ પ્રયાસનો વિરોધ કરે છે. ટ્રમ્પે ગુરુવારે કોઈ જાહેર કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું ન હતું. (એપી)

7:35 AM, 10 Apr 2026 (IST)

બેરૂતમાં થયેલા ઘાતક હુમલાના થોડા દિવસો પછી, અમેરિકાએ કહ્યું કે તે ઇઝરાયલ-લેબનોન વાટાઘાટોનું આયોજન કરશે

AFPના અહેવાલ મુજબ, રાજ્ય વિભાગના એક અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ અને લેબનોન આગામી સપ્તાહે વોશિંગ્ટનમાં વાટાઘાટો કરશે. આ વાટાઘાટો આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતાઓ વચ્ચે થઈ રહી છે કે ઇઝરાયલી બોમ્બમારાથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે પહેલાથી જ નાજુક યુદ્ધવિરામમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે.

માર્ચની શરૂઆતમાં હિઝબુલ્લાહ મધ્ય પૂર્વ યુદ્ધમાં જોડાયા પછી ઇઝરાયલે લેબનોન પર સૌથી ઘાતક હુમલા કર્યા છે. બુધવારના હુમલાઓમાં સેંકડો લોકો માર્યા ગયા, જેના કારણે વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ લાગુ થયાના 48 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં નાજુક શાંતિ પતનની અણી પર પહોંચી ગઈ.

"અમે પુષ્ટિ કરી શકીએ છીએ કે વિભાગ આગામી સપ્તાહે ઇઝરાયલ અને લેબનોન સાથે ચાલી રહેલી યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટો અંગે ચર્ચા કરવા માટે એક બેઠકનું આયોજન કરશે," યુએસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ગુરુવારે શરૂઆતમાં, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ તેમના મંત્રીઓને લેબનોન સાથે સીધી વાટાઘાટો કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, અને ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહના નિઃશસ્ત્રીકરણ પર ભાર મૂક્યો હતો.

પરંતુ લેબનોનના એક સરકારી અધિકારીએ AFP ને જણાવ્યું હતું કે દેશભરમાં ઘાતક હુમલાઓના એક દિવસ પછી, ઇઝરાયલ સાથે કોઈપણ વાટાઘાટો શરૂ થાય તે પહેલાં બેરૂતને યુદ્ધવિરામની જરૂર છે.

ઇઝરાયલ કે લેબનોન બંનેમાંથી કોઈએ વોશિંગ્ટનમાં આગામી સપ્તાહે યોજાનારી વાટાઘાટોની જાહેરમાં પુષ્ટિ કરી નથી. હિઝબુલ્લાહે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તે દક્ષિણ લેબનોનમાં જમીન પર ઇઝરાયલી દળો સાથે હાથોહાથની લડાઈમાં રોકાયેલું છે; લેબનોનના અધિકારીઓએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇઝરાયલી હુમલાઓમાં ગયા દિવસે ઓછામાં ઓછા 303 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 1,150 ઘાયલ થયા હતા.

ઈરાન-સંબંધિત જૂથે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેણે ગુરુવારે ઇઝરાયલ તરફ રોકેટ છોડ્યા હતા, તેને યુદ્ધવિરામનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું હતું અને બદલો લીધો હતો. ઇઝરાયલી આર્મી ચીફ ઓફ સ્ટાફ એયાલ ઝમીરે ગુરુવારે લેબનોનની અંદર ભૂમિ સૈનિકોની મુલાકાત લીધી હતી અને તેમને કહ્યું હતું કે હિઝબુલ્લાહને પાછલા દિવસે થયેલા હુમલાઓથી "ભારે ફટકો" પડ્યો છે.

નેતન્યાહૂના લેબનોન સરકાર સાથે સીધી વાટાઘાટો કરવાનો આદેશ હિઝબુલ્લાહને નિઃશસ્ત્ર કરવા અને શાંતિ સ્થાપિત કરવા પર કેન્દ્રિત હતો, પરંતુ તેમણે હવાઈ હુમલાઓથી તાત્કાલિક રાહત આપી ન હતી, નેતન્યાહૂના કાર્યાલયના એક નિવેદન અનુસાર.

