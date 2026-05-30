ટ્રમ્પે વગર કોઈ ઘોષણાએ 'સિચ્યુએશન રૂમ'ની બેઠક પૂર્ણ કરી, બેઠક બાદ વ્હાઇટ હાઉસમાંથી આવ્યું નિવેદન
US Israel iran war: CNNના અહેવાલ મુજબ, શુક્રવારે સિચ્યુએશન રૂમમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની પોતાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટીમ સાથે થયેલી બેઠક બાદ વ્હાઇટ હાઉસે કોઈ નિર્ણય જાહેર કર્યો ન્હોતો, જોકે રાષ્ટ્રપતિએ અગાઉ સંકેત આપ્યો હતો કે આ ચર્ચા દ્વારા તેમને ઈરાન સંબંધિત મુદ્દાઓ પર "અંતિમ નિર્ણય" લેવામાં મદદ મળશે.
બેઠક બાદ જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ચર્ચા લગભગ બે કલાક ચાલી અને પછી સમાપ્ત થઈ. અધિકારીએ જણાવ્યું કે, "સિચ્યુએશન રૂમની બેઠક પૂર્ણ થઈ છે અને તે લગભગ બે કલાક ચાલી. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ફક્ત એવા સોદાને આગળ ધપાવશે જે અમેરિકા માટે શ્રેષ્ઠ હોય અને તેમની 'રેડ લાઈન્સ'ને અનુસરતા હોય. ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર મેળવી શકશે નહીં," .
ટ્રમ્પે થોડા સમય પહેલા જ બેઠકની જાહેરાત કરી હતી, અને કહ્યું હતું કે તેનો હેતુ "અંતિમ નિર્ણય લેવાનો" છે. તેમણે એવી ઘણી શરતો પણ રજૂ કરી હતી જેથી તેમને અપેક્ષા હતી કે ઈરાન સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના કોઈપણ સંભવિત કરારના ભાગ રૂપે સ્વીકારશે.