ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધ બંધ કરવા સંમત થયા, ટ્રમ્પનો દાવો
US Israel Iran War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું હતું કે, ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધ બંધ કરવા માટે સંમત થયા છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ઇઝરાયલના લેબનોન પરના હુમલાને કારણે અગાઉ સ્થગિત થયા બાદ, ઈરાન સાથેની વાટાઘાટો ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વાત કરી હતી અને કેટલાંક પ્રતિનિધિઓ દ્વારા, હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી જૂથ સાથે "ખૂબ જ સારી વાતચીત" થઈ છે. ટ્રમ્પે તેમના ટ્રૂથ સોશિયલ નેટવર્ક પર જણાવ્યું હતું કે, નેતન્યાહૂ બૈરુત પર લશ્કરી હુમલો રોકવા માટે સંમત થયા હતા, જ્યારે હિઝબુલ્લાહે સંમતી દર્શવી છે કે, ગોળીબાર સંપૂર્ણ બંધ થઈ જશે.
પરંતુ મધ્ય પૂર્વની પરિસ્થિતિને લઈને અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચે તણાવના નવા સંકેતો પણ દેખાઈ રહ્યાં છે. બંને દેશોએ 28 ફેબ્રુઆરીએ ઈરાન સામે સંયુક્ત કાર્યવાહી શરૂ કરી. નેતન્યાહૂએ હિઝબુલ્લાહ સાથે કોઈપણ યુદ્ધવિરામ અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી - જ્યારે યુએસ ન્યૂઝ આઉટલેટ એક્સિઓસના અહેવાલમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ટ્રમ્પે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાનને "પાગલ" કહ્યા હતા અને તેમના પર ઈરાન સાથે શાંતિ વાટાઘાટોને જોખમમાં મૂકવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી ઈરાનની તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સી દ્વારા અહેવાલ આપ્યા બાદ આવી છે કે, તેહરાને મધ્યસ્થીઓ સાથેની વાટાઘાટો સ્થગિત કરી દીધી છે. લેબનોનમાં ઈરાનના સાથી હિઝબુલ્લાહ પર ઈઝરાયલ દ્વારા વધી રહેલા હુમલાઓના વિરોધમાં આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.
ટ્રમ્પે સોમવારે લખ્યું, "મેં ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બીબી નેતન્યાહૂ સાથે ખૂબ જ સકારાત્મક વાતચીત કરી. બેરુતમાં કોઈ સૈનિકો મોકલવામાં આવશે નહીં, અને જે સૈનિકો તેમના માર્ગે હતા તેમને પાછા પરત બોલાવી લેવામાં આવ્યા છે." તેમણે આગળ લખ્યું, "તે જ રીતે, ઉચ્ચ સ્તરીય પ્રતિનિધિઓ દ્વારા મેં હિઝબુલ્લાહ સાથે ખૂબ જ સારી વાતચીત કરી. તેઓ સંપૂર્ણ યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા છે - એટલે કે ઇઝરાયલ તેમના પર હુમલો કરશે નહીં, અને તેઓ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરશે નહીં."
થોડીવાર પછી એક અલગ પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે કહ્યું, "ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાન સાથે વાતચીત ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. આ બાબત પર ધ્યાન આપવા બદલ આપ સૌનો આભાર!" બાદમાં, નેતન્યાહૂએ ટ્રમ્પના યુદ્ધવિરામના દાવા પર શંકા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે જો હિઝબુલ્લાહ ઇઝરાયલ પર હુમલો કરવાનું બંધ નહીં કરે, તો તેમનો દેશ બેરુત પર હુમલો કરશે.
નેતન્યાહૂના કાર્યાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એક નિવેદન અનુસાર, તેમણે કહ્યું, "આજે સાંજે મેં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ સાથે વાત કરી અને તેમને કહ્યું કે જો હિઝબુલ્લાહ અમારા શહેરો અને નાગરિકો પર હુમલો કરવાનું બંધ નહીં કરે, તો ઇઝરાયલ બેરુતમાં આતંકવાદી સ્થળો પર હુમલો કરશે."
પરંતુ નેતન્યાહૂના નિવેદન છતાં, ટ્રમ્પ મક્કમ રહ્યા. ટ્રુથ સોશિયલ પરના બીજા એક સંદેશમાં, તેમણે કહ્યું કે ઇઝરાયલી નેતાએ "પોતાના સૈનિકો પરત બોલાવી લીધા છે", બેરુત પર મોટા હુમલાની યોજનાઓ રદ કરી છે. હિઝબુલ્લાહ અને ઇઝરાયલ "વિરામ" પર સંમત થયા હોવાના તેમના દાવાને પુનરાવર્તિત કરતા, ટ્રમ્પે ઉમેર્યું: "ચાલો જોઈએ કે આ કેટલો સમય ચાલે છે - આશા છે કે આ કાયમ માટે થશે!"
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે રાત્રે (IST) કહ્યું કે ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ લડાઈ બંધ કરવા સંમત થયા છે. "મેં ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બીબી નેતન્યાહૂ સાથે ખૂબ જ સકારાત્મક વાતચીત કરી, અને બૈરુતમાં હવે કોઈ સૈનિક મોકલવામાં આવશે નહીં... મારી હિઝબુલ્લાહ સાથે પણ ખૂબ સારી વાતચીત થઈ છે, અને તેઓ પણ એ વાત પર સંમત થઈ ગયા ગોળીબાર સંપૂર્ણ બંધ થઈ જશે.