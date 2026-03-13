ETV Bharat / international

અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષનો 14મો દિવસ, ઈરાન કહ્યું, 'તેલના વધતા ભાવ અમેરિકાને યુદ્ધનો પસ્તાવો કરાવશે'

ગુરુવાર, ૧૨ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ લેબનોનના મધ્ય બેરૂતમાં ઇઝરાયલી હુમલાથી એક ઇમારત પર હુમલો થતાં રહેવાસીઓ જોઈ રહ્યા છે એપી
Published : March 13, 2026 at 7:13 AM IST

તેહરાન: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષ આજે, ગુરુવારે તેના 14મા દિવસમાં પ્રવેશ્યો. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા તીવ્ર બોમ્બમારો ચાલુ છે. દરમિયાન, ઈરાન પણ ઇઝરાયલ સામે ઘાતક હુમલાઓ કરી રહ્યું છે, તેમજ ગલ્ફ દેશોમાં યુએસ લશ્કરી થાણાઓ અને અન્ય સ્થળોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. હાલમાં, લડાઈ શાંત થવાના કોઈ સંકેતો નથી. મધ્યરાત્રિ પછી તરત જ, જેરુસલેમ અને ઇઝરાયલના અન્ય ભાગોમાં સાયરન વાગવા લાગ્યા અને જોરદાર વિસ્ફોટો સંભળાયા.

બુધવારે, ઈરાને વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટમાંના એકને નિશાન બનાવ્યું અને કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલો કર્યો, જ્યારે અમેરિકા અને ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાઓએ તેહરાનને હચમચાવી નાખ્યું.

આ વચ્ચે, સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ તેના ગલ્ફ પડોશીઓ પર ઈરાનના હુમલાઓને તાત્કાલિક રોકવાની હાકલ કરી - એવી કાર્યવાહી જે વૈશ્વિક તેલ પુરવઠા માટે સીધો ખતરો છે. આ તાજેતરના હુમલાઓએ ઈરાનના અભિયાનને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વભરમાં એટલી ગંભીર આર્થિક વિક્ષેપ લાવવાનો છે કે તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલને 13 દિવસ પહેલા શરૂ થયેલા યુદ્ધનો અંત લાવવા મજબૂર કરે છે; જો કે, એવા કોઈ સંકેતો નહોતા કે લડાઈ ઓછી થઈ રહી છે. આ સંઘર્ષ વેપાર માર્ગોને વિક્ષેપિત કરી રહ્યો છે, ખાડીમાંથી ઇંધણ અને ખાતરોનો પુરવઠો અટકી રહ્યો છે, અને વિશ્વના સૌથી વધુ મુસાફરી કરતા પ્રદેશોમાંના એકમાં હવાઈ ટ્રાફિકને જોખમમાં મૂકી રહ્યો છે.

LIVE FEED

7:11 AM, 13 Mar 2026 (IST)

ઈરાને ચેતવણી આપી: અમેરિકા યુદ્ધનો પસ્તાવો કરશે; તેલના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા

ઈરાને ગુરુવારે વચન આપ્યું હતું કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પરના કોઈપણ હુમલાનો અમેરિકાને પસ્તાવો કરાવશે, અને કહ્યું હતું કે તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર તેની પકડ જાળવી રાખશે - એક એવું પગલું જેનાથી તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સીએ ચેતવણી આપી હતી કે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષથી તેલ ઉદ્યોગના ઇતિહાસમાં "સૌથી મોટો પુરવઠો વિક્ષેપ" થઈ શકે છે. જો કે, AFPના અહેવાલ મુજબ, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે ઈરાનના "દુષ્ટ સામ્રાજ્ય" ને હરાવવું ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ કરતાં ઘણું મહત્વપૂર્ણ છે.

જેમ જેમ આ કટોકટીના વૈશ્વિક આર્થિક પરિણામો પ્રગટ થવા લાગ્યા છે, તેમ તેમ ટ્રમ્પ પર રાજકીય દબાણ વધી રહ્યું છે. દરમિયાન, તેમણે આ યુએસ ઝુંબેશ ક્યારે સમાપ્ત થઈ શકે છે તે અંગે મિશ્ર સંકેતો મોકલ્યા છે.

ઈરાનના સુરક્ષા વડા, અલી લારીજાનીએ 'X' પર લખ્યું: "યુદ્ધ શરૂ કરવું સરળ છે, પરંતુ તે ફક્ત થોડા ટ્વીટ કરીને જીતી શકાતું નથી. જ્યાં સુધી અમે તમને આ ગંભીર ખોટી ગણતરીનો પસ્તાવો ન કરાવીએ ત્યાં સુધી અમે પાછળ હટીશું નહીં."

ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનીએ એક ઉદ્ધત નિવેદન બહાર પાડ્યા બાદ તેમની ટિપ્પણી આવી. રવિવારે એક હુમલામાં તેમના પિતા અને પુરોગામી, અલી ખામેનીના મૃત્યુ પછી સર્વોચ્ચ નેતાનું પદ સંભાળ્યા પછી આ તેમનું પહેલું જાહેર નિવેદન હતું.

7:10 AM, 13 Mar 2026 (IST)

"અમે ઈરાની શાસનને કચડી રહ્યા છીએ," યુદ્ધ શરૂ થયા પછીની તેમની પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં નેતન્યાહૂએ કહ્યું.

ઈરાન સાથે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યાના 13 દિવસ પછી તેમની પહેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલ ઈરાની શાસન તેમજ તેના પ્રોક્સી, હિઝબુલ્લાહને "કચડી" રહ્યું છે.

ઝૂમ કોન્ફરન્સ દ્વારા ઇઝરાયલી પત્રકારોને સંબોધતા, તેમણે કહ્યું, "અમે ઈરાનમાં આતંકવાદી શાસનને કચડી રહ્યા છીએ. અમે લેબનોનમાં તેના પ્રોક્સી - હિઝબુલ્લાહ - પર હુમલો કરી રહ્યા છીએ અને તેમને હરાવી રહ્યા છીએ."

ચેતવણી આપતા, નેતન્યાહૂએ ઉમેર્યું, "હિઝબુલ્લાહ અમારી શક્તિ અનુભવી રહ્યું છે, અને તે તેને વધુ તીવ્રતાથી અનુભવશે. તેને તેના આક્રમણ માટે ખૂબ જ ભારે કિંમત ચૂકવવી પડશે."

7:10 AM, 13 Mar 2026 (IST)

નેતન્યાહૂએ બેરૂતને હિઝબુલ્લાહને રોકવાની ચેતવણી આપી, નહીંતર ઇઝરાયલ કાર્યવાહી કરશે

AFPના અહેવાલ મુજબ, વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે લેબનીઝ સરકારને ચેતવણી આપી હતી કે જો બેરૂત હિઝબુલ્લાહને નિઃશસ્ત્ર કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો ઇઝરાયલ "જમીન પર" કાર્યવાહી કરીને જૂથને નિઃશસ્ત્ર કરશે.

"મેં થોડા દિવસો પહેલા લેબનીઝ સરકારને કહ્યું હતું: જો તમે હિઝબુલ્લાહને કાર્યરત રહેવા દેવાનું ચાલુ રાખશો - જે તેને નિઃશસ્ત્ર કરવાની તમારી પોતાની પ્રતિબદ્ધતાનું ઉલ્લંઘન કરે છે - તો તમે આગ સાથે રમી રહ્યા છો," નેતન્યાહૂએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કહ્યું. તેમણે ઉમેર્યું, "તમારા માટે આવું કરવાનો સમય આવી ગયો છે. હવે, જો તમે તે નહીં કરો, તો તે સ્પષ્ટ છે કે અમે કરીશું."

7:09 AM, 13 Mar 2026 (IST)

નેતન્યાહૂ કહે છે: ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના ટોચના પરમાણુ વૈજ્ઞાનિકનું મોત

ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે ઇઝરાયલી હુમલામાં ઈરાનના ટોચના પરમાણુ વૈજ્ઞાનિકનું મોત થયું છે. ગુરુવારે રાત્રે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, નેતન્યાહૂએ ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતાની આકરી ટીકા કરી હતી, તેમને "રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સના કઠપૂતળી" તરીકે વર્ણવ્યા હતા જે જાહેરમાં દેખાઈ શકતા નથી. ઈરાની લોકોને સંબોધતા, તેમણે જાહેર કર્યું કે "સ્વતંત્રતાનો નવો માર્ગ" શોધવાનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે અને ઇઝરાયલ તેમની સાથે ઉભું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "પરંતુ આખરે, તે તમારા પર નિર્ભર છે. તે તમારા હાથમાં છે."

7:09 AM, 13 Mar 2026 (IST)

લેબનીઝ યુનિવર્સિટી પર ઇઝરાયલી હુમલામાં બે શિક્ષણવિદોના મોત

એપીના અહેવાલ મુજબ, લેબનીઝની એકમાત્ર જાહેર યુનિવર્સિટીની નજીક થયેલા ઇઝરાયલી હુમલામાં સાયન્સ ફેકલ્ટીના ડિરેક્ટર હુસૈન બાઝી અને પ્રોફેસર મોર્તદા સ્રોરના મોત થયા હતા.

કેમ્પસ બેરૂતના દક્ષિણ ઉપનગરોની બહાર હદાથમાં છે, જેને ઇઝરાયલે ગયા અઠવાડિયે ખાલી કરાવવાની ચેતવણી આપી હતી. કેમ્પસને સીધું નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું કે કેમ તે સ્પષ્ટ નથી, પરંતુ ઘટના પછી ઇમારતના આંગણાની નજીક ધુમાડો નીકળતો જોઈ શકાય છે. ઇઝરાયલે તાત્કાલિક કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી.

લેબનીઝ રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ આઉને કેમ્પસને નિશાન બનાવતા બોમ્બ વિસ્ફોટને ગુનો અને "આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને ધોરણોનું ઉલ્લંઘન" ગણાવ્યું હતું.

7:08 AM, 13 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયલે તેહરાનમાં બાસીજ મિલિશિયા ચોકીઓ પર હુમલો કર્યો

ઇઝરાયલી સૈન્યએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી હતી કે તેણે તેહરાનમાં બાસીજ મિલિશિયા દ્વારા સંચાલિત ચોકીઓ પર હુમલો કર્યો છે. આ હુમલો ઇરાનના ધાર્મિક નેતાઓના શાસનને નબળો પાડવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે કરવામાં આવ્યો હતો.

બાસીજ મિલિશિયા એક પાર્ટ-ટાઇમ અર્ધલશ્કરી દળ છે જે ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) ના નિયંત્રણ હેઠળ કાર્ય કરે છે. આ દળને વારંવાર ઈરાનમાં થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવવા માટે તૈનાત કરવામાં આવે છે.

IDF (ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળો) એ જણાવ્યું હતું કે, "ગયા દિવસે તૈનાતી ઓળખ્યા પછી, ઇઝરાયલી વાયુસેના - IDF ગુપ્ત માહિતી પર કાર્યવાહી કરીને - બાસીજ રોડ બ્લોક્સ અને કાર્યકર્તાઓને નિશાન બનાવ્યા."

7:07 AM, 13 Mar 2026 (IST)

હિઝબુલ્લાહ સાથે મળીને થયેલા હુમલા અંગે લેબનોને ઈરાની રાજદ્વારીને સમન્સ પાઠવ્યું

લેબનોનના વિદેશ પ્રધાન યુસુફ રાગીએ ઈરાની ચાર્જ ડી'અફેર્સને મીટિંગ માટે બોલાવ્યા છે. ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે હિઝબુલ્લાહ સાથે મળીને ઇઝરાયલ પર કરવામાં આવેલા સંકલિત મિસાઇલ હુમલાની જવાબદારી સ્વીકાર્યા બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે.

ગુરુવારે, રાગીએ X પર જણાવ્યું હતું કે: "લેબનોનની આંતરિક બાબતોમાં કોઈપણ પ્રકારની દખલગીરીને નકારી કાઢતા, મેં ઈરાની ચાર્જ ડી'અફેર્સને કાલે મંત્રાલયમાં બોલાવ્યા છે."

7:05 AM, 13 Mar 2026 (IST)

મોદીએ પેઝેશ્કિયાનને ફોન કર્યો, પશ્ચિમ એશિયા કટોકટી પર ચર્ચા કરી

ગુરુવારે ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે ટેલિફોન પર વાતચીત દરમિયાન, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તણાવમાં વધારો, નાગરિક જીવ ગુમાવવા અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.

"ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે વાતચીત કરી, જે દરમિયાન પ્રદેશમાં ગંભીર પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી. તણાવમાં વધારો, નાગરિક જીવ ગુમાવવા અને નાગરિક માળખાગત સુવિધાઓને નુકસાન અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા, તેમજ માલ અને ઊર્જાની અવિરત હિલચાલની જરૂરિયાત, ભારતની મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓ છે. ભારતે શાંતિ અને સ્થિરતા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને સંવાદ અને રાજદ્વારી માટે હાકલ કરી," પીએમ મોદીએ X પર લખ્યું.

