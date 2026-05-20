ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન 'ખૂબ જ આતુરતાથી' સમજુતી કરવા માંગે છે, યુદ્ધવિરામ છતાં લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં 19 લોકોના મોત
Published : May 20, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : May 20, 2026 at 10:58 AM IST
US-Israel-Iran War LIVE: મંગળવારે (સ્થાનિક સમય) અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન ખૂબ જ આતુરતાથી એક સમજુતી ઇચ્છે છે, ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ચાલી રહેલ સંઘર્ષ ખૂબ જ ઝડપથી પૂર્ણ થશે. એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં બોલતા, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે. અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું કે, વધુ પડતા પુરવઠાને કારણે વૈશ્વિક તેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની ધારણા છે.
તેમણે કહ્યું, "બહાર એટલું બધું તેલ છે કે ભાવ ઝડપથી ઘટશે. અમે યુદ્ધ ખૂબ જ ઝડપથી પૂર્ણ કરીશું. તેઓ ખૂબ જ ખરાબ રીતે એક સોદો ઇચ્છે છે. તમે તેલના ભાવ ઝડપથી ઘટતા જોશો. બહાર એટલું બધું તેલ છે કે ભાવ ઝડપથી ઘટશે.
સીબીએસ ન્યૂઝ અનુસાર, આ અહેવાલો એવા સમયે આવ્યા છે જ્યારે અમેરિકી સેનેટે દિવસની શરૂઆતમાં એક ઠરાવ પસાર કર્યો હતો, જેમાં ઈરાનમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની યુદ્ધ શક્તિઓને મર્યાદિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
દરમિયાન, લેબનીઝ આરોગ્ય મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, મંગળવારે દક્ષિણ લેબનોન પર ઇઝરાયેલી હવાઈ હુમલામાં ચાર મહિલાઓ અને ત્રણ બાળકો સહિત ઓછામાં ઓછા 19 લોકો માર્યા ગયા છે. ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધમાં અમેરિકાની મધ્યસ્થીથી થયેલા યુદ્ધવિરામ છતાં, બંને પક્ષો દ્વારા લગભગ રોજિંદા હુમલાઓની શ્રેણીમાં આ તાજેતરની ઘટના છે.
ઇઝરાયલી સૈન્યએ તાત્કાલિક જાનહાનિ કે ચોક્કસ ઘટનાઓ અંગે કોઈ ટિપ્પણી કરી ન હતી, પરંતુ કહ્યું હતું કે સોમવાર બપોરથી મંગળવાર બપોર દરમિયાન, તેણે દક્ષિણ લેબનોનમાં 25 થી વધુ હિઝબુલ્લાહ માળખાકીય સુવિધાઓને નિશાન બનાવી હતી. ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે તાજેતરની લડાઈ 2 માર્ચે શરૂ થઈ હતી, જ્યારે લેબનીઝ આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહે ઇઝરાયલ પર રોકેટ છોડ્યા હતા; આ ઘટના અમેરિકા અને ઇઝરાયલે ઇરાન પર હુમલો કર્યાના બે દિવસ પછી બની હતી.
અમેરિકાએ હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાન સાથે સંકળાયેલા એક જહાજને જપ્ત કર્યુ: રિપોર્ટ
મંગળવારે વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, અમેરિકાએ હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાન સાથે સંકળાયેલા એક તેલ ટેન્કર જહાજને જપ્ત કર્યું છે. વોશિંગ્ટન, તેહરાન પર પોતાનું સૈન્ય અને આર્થિક દબાણ જાળવી રહ્યું છે.
અહેવાલ મુજબ, જહાજનું નામ "સ્કાયવેવ" છે. માર્ચમાં, અમેરિકાએ ઈરાની તેલના પરિવહનમાં તેની ભૂમિકા બદલ તેના પર પ્રતિબંધો લાદ્યા હતા. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આ ટેન્કર 10 લાખ બેરલથી વધુ ક્રૂડ તેલ વહન કરતું હતું. જે ફેબ્રુઆરીમાં ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુથી લોડ કરવામાં આવ્યું હતું.
વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલે, બ્રોકર્સ અને લોયડ્સ લિસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સના ડેટાને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો હતો કે આ જહાજ એવા વિસ્તારમાં કાર્યરત હતું જે જહાજો વચ્ચે ગુપ્ત રીતે તેલની હેરાફેરી કરવા માટે જાણીતું છે.