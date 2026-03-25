ETV Bharat / international

ઈરાનના પરમાણુ પાવર પ્લાન્ટ પર હુમલો, ટ્રમ્પે કર્યો મોટો દાવો, કહ્યું જીતી ગયા જંગ

ઈરાનમાં મંગળવારે એર પ્રદર્શનીમાં સ્વદેશ નિર્મિત મિસાઈલોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 25, 2026 at 8:13 AM IST

|

Updated : March 25, 2026 at 9:13 AM IST

Choose ETV Bharat

US Israel iran war: આજે ઈરાન યુદ્ધનો 26મો દિવસ છે. અમેરિકાએ ઈરાન સામેના હુમલાઓ પાંચ દિવસ માટે બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ દરમિયાન, યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે પરોક્ષ વાટાઘાટો ચાલી રહી હોય તેવું લાગે છે.પાકિસ્તાન સહિત અન્ય માધ્યમો દ્વારા યુદ્ધ વિરામના પ્રયાસ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી કરવામાં આવી રહ્યાં છે. ટ્રમ્પે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને અન્ય ઘણા રાષ્ટ્રપ્રમુખો સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા કરી હતી. શાહબાઝ શરીફે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે બંને દેશો વચ્ચે મધ્યસ્થી કરવાની તૈયારી દર્શાવી છે. જોકે, ઈરાન અને ઈઝરાયલ બંને એકબીજા પર હુમલો કરવાનું બંધ કર્યુ નથી. ખાડી દેશો ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. સોમવારે ટ્રમ્પની જાહેરાત પછી, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ ઇજિપ્ત, ઓમાન, પાકિસ્તાન, રશિયા, દક્ષિણ કોરિયા, અઝરબૈજાન, તુર્કી અને તુર્કમેનિસ્તાનમાં તેમના સમકક્ષો સાથે વાત કરી છે. ઇજિપ્તના વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, ઇજિપ્તના વિદેશ પ્રધાન બદ્ર અબ્દેલાતીએ પણ "સંભવિત વાટાઘાટો" અંગે યુએસ રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. ટ્રમ્પે એક દિવસ પહેલા દાવો કર્યો હતો કે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે છેલ્લા બે દિવસમાં ઈરાન સાથે "ખૂબ સારી વાટાઘાટો" થઈ છે. ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના દાવાઓને ફગાવી દીધા, અને આવા અહેવાલોને તેલના ભાવને પ્રભાવિત કરવાના હેતુથી "નકલી સમાચાર" ગણાવ્યા. એવા પણ અહેવાલો છે કે ટ્રમ્પે પાકિસ્તાનના આર્મી ચીફ જનરલ આસિફ મુનીર સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. જોકે, વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે, આ સંવેદનશીલ રાજદ્વારી ચર્ચાઓ હતી અને અમેરિકા સમાચાર માધ્યમો દ્વારા વાતચીત કરશે નહીં. આ ઘટનાક્રમ વચ્ચે, બે ભારતીય LPG કેરિયર્સ, જગ વસંત અને પાઈન ગેસ, 92,612.59 મેટ્રિક ટન LPG વહન કરતા, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા છે અને 26 થી 28 માર્ચની વચ્ચે પહોંચવાની અપેક્ષા છે. ઈરાને મંગળવારે ભૂતપૂર્વ વડા, અલી લારીજાનીના હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા બાદ, ભૂતપૂર્વ ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કમાન્ડર મોહમ્મદ બાકર ઝાલગદરને દેશના સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના નવા સચિવ તરીકે નિયુક્ત કર્યા.

LIVE FEED

9:11 AM, 25 Mar 2026 (IST)

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર નિયંત્રણ અંગેના પ્રશ્નના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, 'જે પણ ચીજ અમે ઈચ્છીએ, એ અમારી હશે"

ઈરાન સાથેની વાટાઘાટો હવેથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર કોણ નિયંત્રણ કરશે તે અંગે છે કે કેમ તે અંગેના પ્રશ્નોના જવાબમાં, અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, 'આપણે જે પણ ચીજ અમે ઈચ્છીએ, એ આપણી હશે" જો આપણે વધુ જીવ ગુમાવ્યા વિના અને $10 બિલિયનના મૂલ્યના પાવર પ્લાન્ટનો નાશ કર્યો જે તદ્દન નવા છે અને તેમની આંખનું રતન છે, આ માામલે ઉકેલાઈ શકાય છે, તો હું એમ જ ઈચ્છીશ. તેમને અમુક વસ્તુઓ નથી મળી શકતી. તેની શરૂઆત પરમાણુ શસ્ત્રોથી થાય છે, અને તેઓ તેના માટે સંમત થયા છે. કોઈ પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં હોય. આપણે વાટાઘાટોની સૌથી સારી સ્થિતિમાં છીએ. આપણે સમયથી ઘણા આગળ ચાલી હ્યા છીએ. તેમની પાસે કોઈ નૌકાદળ નથી, કોઈ વાયુસેના નથી અને કોઈ મિસાઇલ સંરક્ષણ નથી."

9:03 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ઈતિહાસમાં ક્યારેય પણ ઈરાની સૈન્ય આટલી ઝડપથી તબાહ નહીં થઈ હોય: અમેરિકાના રક્ષામંત્રી

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અંગે, અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથે કહ્યું, "ઈતિહાસમાં ક્યારેય પણ કોઈ આધુનિક સેનાને અને ઈરાન પાસે એક આધુનિક સૈન્ય હતું, જે આટલી ઝડપથી અને ઐતિહાસિક રીતે સંપૂર્ણપણે નાશ કરી દેવામાં આવી છે, અથવા હરાવી હોય. પહેલા દિવસથી જબરદસ્ત મારક ક્ષમતા સાથે... જ્યારે અમે તેહરાન પર મંડરાઈ રહ્યાં છે, તો આપણી પાસે આપણા ભવિષ્યને લઈને એક વિકલ્પ છે. રાષ્ટ્રપતિએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તમારી પાસે કોઈ પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં હોય. યુદ્ધ વિભાગ પણ તેનાથી સંમત છે. અમારું કામ તે સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. અમે ત્યાં સુધી અને એટલી મજબૂતીથી તે ચાવી પર પોતાનો હાથ રાખીશું, જ્યાં સુધી તે યુદ્ધભૂમિ પર અમેરિકાના હિતો પૂર્ણ ન થાય. તેઓએ અમને ખૂબ જ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે તમે શું પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો. એવી પરિસ્થિતિઓ બનાવો કે તેમની પાસે ક્યારેય પરમાણુ ક્ષમતા ન હોય, અને તે જ અમે ઐતિહાસિક રીતે કરી રહ્યા છીએ."

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
IRAN WAR LATEST UPDATE
US ISRAEL IRAN WAR NEWS
STRAIT OF HORMUZ
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.