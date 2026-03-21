ઈરાન વિરુદ્ધ અમેરિકા-ઈઝરાયલના સૈન્ય હુમલાનો 22મો દિવસ, ટ્રમ્પે કહ્યું 'સૈન્ય દ્રષ્ટિકોણથી ઈરાનનું પુરૂ થઈ ગયું છે'

ઈરાન, અમેરિકા-ઈઝરાયલ યુદ્ધ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 7:58 AM IST

US Israel iran war: ઈરાન વિરુદ્ધ અમેરિકા-ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાનો 22મો દિવસ છે. ત્યારે આ હુમલામાં ઈરાનના વધુ એક ટોચના અધિકારીનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઈરાનના રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ્સના પ્રવક્તા અલી મોહમ્મદ નૈનીનું મોત થયું હ છે. ઈઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ કહી રહ્યાં છે કે, યુદ્ધથી ઈરાન ભારે નાશ પામ્યું છે, તો સામે તેહરાને ગુરુવારે મોડી રાત્રે ઈઝરાયલ તરફ અનેક રાઉન્ડ મિસાઈલ છોડ્યા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, જેરુસલેમમાં અનેક વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા, અને સમગ્ર શહેરમાં હવાઈ હુમલાના સાયરન વાગ્યા હતા. ઈરાન સામે અમેરિકા-ઈઝરાયલના સંયુક્ત યુદ્ધની અસર પશ્ચિમ એશિયા સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં અનુભવાઈ રહી છે. ઈરાને કુવૈત પર ડ્રોન હુમલો કર્યો, જેનાથી તેલ રિફાઈનરીમાં આગ લાગી ગઈ. બીજી તરફ ભારત સહિત વિશ્વના અનેક દેશોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.

7:57 AM, 21 Mar 2026 (IST)

સૈન્ય દ્રષ્ટિકોણથી ઈરાનનું પુરૂ થઈ ગયું છે: ટ્રમ્પ

અમેરિકા-ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ ઈરાન સંઘર્ષ અંગે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે તેમના (ઈરાનના) નૌકાદળ, વાયુસેના અને એન્ટી એરક્રાફ્ટનો નાશ કરી દીધો છે... સૈન્ય દ્રષ્ટિકોણથી, ઈરાન સમાપ્ત થઈ ગયું છે."

