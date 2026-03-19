ઈરાન સ્થિત વિશ્વના સૌથી મોટા કુદરતી ગેસ ક્ષેત્ર પર ઈઝરાયલનો હુમલો, તેહરાને પણ આપ્યો વળતો જવાબ

ઈઝરાયલ-અમેરિકા ઈરાન યુદ્ધ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 7:54 AM IST

US israel iran war : આજે ઈરાન પર અમેરિકા અને ઈઝરાયલના સંયુક્ત હુમલાઓનો 120મો દિવસ છે. યુદ્ધની સ્થિતિમાં કોઈ ઘટાડો થયો નથી, અને તેનો અંત આવવાના પણ કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. અમેરિકા અને ઈઝરાયલ ઈરાન પર અવિરત હુમલાઓ કરી રહ્યાં છે. આ સંદર્ભમાં, તાજા સમાચાર સામે આવ્યા છે કે ઈરાનના ગુપ્તચર મંત્રી ઈસ્માઈલ ખાતીબનું મોત થયું છે. અલ ​​જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયને આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. આ ઘટના છેલ્લા બે દિવસમાં ત્રણ શક્તિશાળી ઈરાની વ્યક્તિઓની હત્યા દર્શાવે છે. મંગળવારે અગાઉ, ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં ઈરાનના સુરક્ષા વડા અલી લારીજાની અને બાસીજ અર્ધલશ્કરી દળના વડા ગુલામરેઝા સુલેમાનીનું પણ મોત થયું હતું. દરમિયાન, ઈરાને લારીજાનીની હત્યાનો બદલો લેવા માટે ઈરાન અને ગલ્ફ દેશો પર હુમલાઓ વધુ તીવ્ર બનાવ્યા છે. અબુ ધાબી મીડિયા ઓફિસે અહેવાલ આપ્યો છે કે તાજેતરમાં અટકાવાયેલી મિસાઈલોના કાટમાળ સાથે સંકળાયેલી ઘટના બાદ અબુ ધાબીમાં હબ્શાન ગેસ પ્લાન્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ઓફિસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અધિકારીઓ બાબ ઓઈલફિલ્ડ અને ગેસ પ્લાન્ટમાં બનેલી ઘટનાઓનો પણ જવાબ આપી રહ્યા છે. મીડિયા ઓફિસે પુષ્ટિ આપી છે કે ગેસ પ્લાન્ટ પર કામ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, અને કોઈ ઈજાના અહેવાલ નથી. ગઈકાલે રાત્રે, પર્સિયન ગલ્ફમાં કતારના મહત્વપૂર્ણ ઉર્જા માળખા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) ની ચેતવણીઓ બાદ કતારના એક મોટા એકમમાં આગ લાગવાના અહેવાલો સામે આવ્યા અને સાઉદી અરબ ઉપર હવાઈ જોખમોને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવ્યાં. કતારના ગૃહ મંત્રાલયે બુધવારે એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, નાગરિક સંરક્ષણ ટીમોએ રાસ લફાન ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટીમાં આગ લાગી હોવાનું જણાવ્યું. આ એક મહત્વપૂર્ણ કુદરતી ગેસ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર અને કતારના અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. સાઉદી અરબ, કુવૈત અને અન્ય આરબ દેશોએ પણ બુધવારે ઈરાન દ્વારા છોડવામાં આવેલા મિસાઇલો અને ડ્રોનનો સામનો કરવો પડ્યો, જેને હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓએ અધવચ્ચે જ અટકાવી દેવામાં આવ્યા હતા. વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ અંગે વધતી જતી ચિંતાઓ વચ્ચે, એક ઈરાની અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેહરાનનો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા શિપિંગ પર તેની કડક પકડ છોડવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. આ સ્ટ્રેટ તેલ પરિવહન માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માર્ગ છે.

