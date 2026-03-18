ઈરાનના સુરક્ષા વડા અલી લારીજાની માર્યા ગયા, ઈઝરાયલે હવે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબાને મારવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી
Published : March 18, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 7:38 AM IST
US Israel iran war : ઈરાન સામે અમેરિકા-ઈઝરાયલનું સંયુક્ત યુદ્ધ આજે 19મા દિવસમાં પ્રવેશ્યું છે. અમેરિકા અને ઈઝરાયલ ઈરાન વિરુદ્ધ હુમલાઓ યથાવત રાખ્યા છે. ઈરાન ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં પણ અમેરિકાના સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી અમેરિકા અને તેને સમર્થન આપતા દેશોના જહાજોના માર્ગને અવરોધવાનું યથાવત રાખે છે. યુદ્ધ અંગે ઈરાનનું વલણ સ્પષ્ટ છે. ઈરાને પહેલાથી જ કહ્યું છે કે અમેરિકાએ યુદ્ધ શરૂ કર્યું છે અને અમે તેનો અંત લાવીશું. આવી સ્થિતિમાં, દુશ્મનાવટ બંધ થવાની આશા ઓછી દેખાઈ રહી છે. દરમિયાન, સંયુક્ત આરબ અમીરાતે મંગળવારે સવારે તેનું હવાઈ ક્ષેત્ર થોડા સમય માટે બંધ કર્યા પછી ફરીથી ખોલ્યું. ઈરાન તરફથી દેશ પર હુમલાઓનો સામનો કર્યા પછી આ પગલું લેવામાં આવ્યું હતું. દરમિયાન, મંગળવારે ઓવલ ઓફિસમાં આયર્લેન્ડના વડા પ્રધાન માઈકલ માર્ટિન સાથેની મુલાકાત દરમિયાન, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ મહિનાના અંતને બદલે પાંચ કે છ સપ્તાહમાં ચીનની મુલાકાત લેશે. બીજી તરફ ઈરાને પડોશી દેશો પર સતત ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલાઓ કરીને બદલો લઈ રહ્યું છે, જેમાં ઇરાક અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના તેલ ક્ષેત્રોનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં ડ્રોન હુમલાને કારણે દુબઈનું એરપોર્ટ અસ્થાયી રૂપે બંધ થઈ ગયું હતું, જે એક અગ્રણી ટુરીઝમ કેન્દ્ર છે.
LIVE FEED
"યુદ્ધ ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે... અમે તેમને (ઈરાન) પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા દઈશું નહીં... અમે સારું કામ કર્યું... : ટ્રમ્પ
અમેરિકા-ઇઝરાયલ વિરુદ્ધ ઇરાન યુદ્ધ અંગે, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "યુદ્ધ ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે... અમે તેમને (ઈરાન) પરમાણુ શસ્ત્રો રાખવા દઈશું નહીં... અમે સારું કામ કર્યું... જ્યારે પણ તમે કોઈને પગ વગર, હાથ વગર, ખરાબ રીતે ઘાયલ ચહેરા સાથે, જીવ ગુમાવેલા જુઓ છો, ત્યારે 95% શક્યતા છે કે તે સીધો ઇરાનથી આવ્યો હોય..."
#WATCH अमेरिका-इज़राइल बनाम ईरान युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है... हम उन्हें (ईरान को) न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने दे सकते...हमने अच्छा काम किया... हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पैर नहीं हैं, हाथ नहीं हैं, जिसका… pic.twitter.com/Fmorfzc9g7— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 17, 2026
ઈરાનના દરિયા કિનારે ઈરાની મિસાઈલ સ્થળો પર અસંખ્ય 5,000 પાઉન્ડના ઊંડા પેનિટ્રેટર શસ્ત્રો દ્વારા હુમલો
યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે ટ્વિટ દ્વારા જણાવ્યું છે કે, "ઘણા કલાકો પહેલા, યુએસ દળોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઈરાનના દરિયા કિનારે ઈરાની મિસાઈલ સ્થળો પર અસંખ્ય 5,000 પાઉન્ડના ઊંડા પેનિટ્રેટર શસ્ત્રોનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કર્યો હતો. આ સ્થળોનો ઉપયોગ ઈરાન એન્ટી-શિપ ક્રુઝ મિસાઈલો દ્વારા સ્ટ્રેટમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ માટે ખતરો ઉદભવી ગયો હતો
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्वीट करते हुए लिखा, "कुछ घंटे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के समुद्र तट पर ईरानी मिसाइल स्थलों पर कई 5,000 पाउंड के डीप पेनेट्रेटर हथियारों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। इन स्थानों पर ईरानी एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों से स्ट्रेट में… pic.twitter.com/8SngJZu3Sr— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026
ઈરાનના સુરક્ષા વડા અલી લારીજાનીની માર્યા ગયા, ઈરાની મીડિયાએ મંગળવારે પુષ્ટિ કરી: રોઇટર્સ
ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी मारे गए, ईरानी मीडिया ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की: रॉयटर्स pic.twitter.com/6BVqCfW0wC— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 18, 2026