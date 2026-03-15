ETV Bharat / international

લેબનાન ઇઝરાયલ સાથે શાંતિ મંત્રણા માટે તૈયાર, પરંતુ યુદ્ધવિરામની કરી પહેલી માંગ

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 7:14 AM IST

|

Updated : March 15, 2026 at 7:23 AM IST

Choose ETV Bharat

પ્રેસ ટીવી અનુસાર, ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ શનિવારે ચેતવણી આપી હતી કે, જો અમેરિકા અને ઈઝરાયલ ઈરાનના બેંકિંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવતા વધુ હુમલા કરશે, તો ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત અમેરિકાની બેંકોની શાખાઓ પર પણ હુમલા વધી શકે છે. નાએની જણાવ્યું હતું કે, પડોશી દેશોમાં અમેરિકાની બેંક શાખાઓ પર ઈરાની હુમલાઓ એ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ઈરાની બેંક સંપત્તિઓ પર તાજેતરના યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલાઓના જવાબમાં કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે દેશમાં બેંકિંગ કામગીરી થોડા સમય માટે ખોરવાઈ ગઈ હતી.

LIVE FEED

7:20 AM, 15 Mar 2026 (IST)

અલ જઝીરાના મતે, લેબનાન ઇઝરાયલ સાથે સીધી શાંતિ વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે, પરંતુ તેમાં એવી શરત મૂકવામાં આવી છે કે વાટાઘાટો શરૂ થાય તે પહેલાં યુદ્ધવિરામ થવું જોઈએ. આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવી છે જ્યારે ઇઝરાયલ લેબનાન પર તેનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો જમીની હુમલો કરવાની ધમકી આપી રહ્યું છે - જે 2006ના યુદ્ધ પછીનો સૌથી મોટો હુમલો હોઈ શકે છે.

અલ જઝીરાના મતે, આ વાટાઘાટો થોડા દિવસોમાં શરૂ થઈ શકે છે અને પેરિસ અથવા સાયપ્રસમાં થઈ શકે છે; તેમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સીધી, સામ-સામે વાટાઘાટો થવાની સંભાવના છે. એવા અહેવાલો પણ આવ્યા છે કે ફ્રાન્સે એક શાંતિ યોજનાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે, જે અંતર્ગત યુદ્ધ પૂર્ણ કરવા માટેની શરતોના ભાગરૂપે હિઝબુલ્લાહના નિઃશસ્ત્રીકરણ અને લેબનાન દ્વારા ઇઝરાયલને માન્યતા આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જોકે, અલ જઝીરાના મતે, ફ્રેન્ચ વિદેશ મંત્રાલયે આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે.

લેબનીઝ અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ વાટાઘાટોમાં જોડાવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ લેબનીઝ સંસદના સ્પીકર અને અમલ ચળવળના નેતા નબીહ બેરીએ કહ્યું છે કે વાટાઘાટો શરૂ થાય તે પહેલાં યુદ્ધવિરામ લાગુ થવો જોઈએ.

દરમિયાન, પશ્ચિમ એશિયામાં લશ્કરી પ્રવૃત્તિને કારણે પ્રાદેશિક તણાવ વધી રહ્યો છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકન સૈન્ય ઇરાની લશ્કરી ક્ષમતાઓ સામે તેમના ઓપરેશન ચાલુ રાખી રહ્યા છે.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR L
US ISRAEL IRAN CONFLICT
US STRIKES ON IRAN
ISRAEL IRAN MILITARY OPERATIONS
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.