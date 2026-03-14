ETV Bharat / international

ટ્રમ્પે ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પરના તમામ લશ્કરી ઠેકાણા સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા હોવાનો દાવો કર્યો; ઇઝરાયલમાં મિસાઇલ હુમલા

ઈરાનના દક્ષિણ તેહરાનમાં થયેલા હુમલા બાદ કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવ કાર્યકરો શોધી રહ્યા છે.
ઈરાનના દક્ષિણ તેહરાનમાં થયેલા હુમલા બાદ કાટમાળમાં ફસાયેલા લોકોને બચાવ કાર્યકરો શોધી રહ્યા છે. (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 7:57 AM IST

Choose ETV Bharat

તેહરાન: યુએસ-ઇઝરાયલ-ઇરાન યુદ્ધ શરૂ થયાના બે અઠવાડિયાથી વધુ સમય પછી પણ સંઘર્ષ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા ઇરાન પર હુમલાઓ સતત ચાલુ છે.

યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકન અને ઇઝરાયલી દળોએ અત્યાર સુધીમાં ઇરાનમાં 15,000 થી વધુ લક્ષ્યો પર હુમલો કર્યો છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જેમ જેમ સંઘર્ષ આગળ વધ્યો છે, તેમ તેમ ઇરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઇરાનની બધી મહત્વપૂર્ણ લશ્કરી ક્ષમતાઓને હરાવવા, નાશ કરવા અને નિષ્ક્રિય કરવાની યોજના પર કામ કરી રહ્યું છે - એક અભિયાન એવી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે જે વિશ્વએ પહેલાં ક્યારેય જોયું નથી. ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં, ઇરાનના તમામ સંરક્ષણ ઉદ્યોગોનો નાશ કરવામાં આવશે. તેમણે પશ્ચિમ ઇરાકમાં KC-135 રિફ્યુઅલિંગ વિમાનના ક્રેશ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી, આ ઘટનામાં ચાર અમેરિકન સૈનિકોના મોત થયા હતા. દરમિયાન, ઇઝરાયલી વાયુસેના (IAF) એ શનિવારે દાવો કર્યો હતો કે તેણે બેરૂતમાં હુમલો કર્યો હતો, જેમાં હિઝબુલ્લાહના હવાઈ એકમના એક સભ્યનું મોત નીપજ્યું હતું. આ સાથે જ, ઈરાન ઇઝરાયલી લક્ષ્યો અને ખાડી દેશોમાં સ્થિત યુએસ લશ્કરી થાણાઓ પર અવિરત હુમલાઓ કરવાનું ચાલુ રાખે છે. આ યુદ્ધની તેલના ભાવ પર ગંભીર અસર પડી છે, જે ફરી એકવાર વધીને $100 પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચી ગયા છે.

ગઈકાલે રાત્રે, ઈરાને ખાડી ક્ષેત્રમાં આરબ રાષ્ટ્રો પર અનેક હુમલાઓ કર્યા, જેમાં સાઉદી અરેબિયાને લક્ષ્ય બનાવીને ડઝનબંધ ડ્રોન હુમલાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ હુમલાઓ ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર દ્વારા આપવામાં આવેલી ચેતવણીઓ પછી થયા હતા, જેમાં તેમણે યુએસ લશ્કરી થાણાઓને આશ્રય આપતા દેશોને ચેતવણી આપી હતી. જવાબમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મોટા પાયે નવા બદલો લેવાની ધમકી આપી હતી. ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા દરિયાઈ ટ્રાફિક પર પોતાનો કબજો મજબૂત કરવાનું ચાલુ રાખે છે - એક વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ જેના દ્વારા વિશ્વનો પાંચમો ભાગ તેલ પુરવઠો પર્સિયન ગલ્ફમાંથી ખુલ્લા સમુદ્રમાં વહે છે.

LIVE FEED

7:51 AM, 14 Mar 2026 (IST)

ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર ઇતિહાસનો સૌથી શક્તિશાળી બોમ્બમારો: ટ્રમ્પ

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ ઈરાનના ખાર્ગ ટાપુ પર સ્થિત લશ્કરી થાણાઓ પર ભારે બોમ્બમારો કર્યો હતો. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ કાર્યવાહીમાં ટાપુ પર સ્થિત દરેક લશ્કરી થાણાનો સંપૂર્ણ નાશ થયો હતો. ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ હુમલો તેમના આદેશ હેઠળ કરવામાં આવ્યો હતો અને ભાર મૂક્યો હતો કે તે પ્રદેશના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા સૌથી શક્તિશાળી બોમ્બમારાઓમાંનો એક હતો.

TAGGED:

IRAN WAR UPDATES
US ISRAEL IRAN WAR
NETANYAHU KHAMENEI
STRAIT HORMUZ
US ISRAEL IRAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.