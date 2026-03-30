ઈરાનમાં પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ પર મોટો હુમલો, કુવૈતમાં પાવર સ્ટેશન પર ઈરાનના હુમલામાં એક ભારતીયનું મોત
Published : March 30, 2026 at 7:41 AM IST|
Updated : March 30, 2026 at 8:45 AM IST
US Israel iran war: આજે અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધનો 31મો દિવસ છે. એક મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં, સંઘર્ષ શાંત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સતત ઈરાન તેમજ લેબનોનમાં હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. ઈરાન ઈઝરાયલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય મથકોને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. અમેરિકાએ ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે 10 દિવસનો અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે. દરમિયાન, અમેરિકાએ મધ્ય પૂર્વમાં મોટી સંખ્યામાં સૈનિકો તૈનાત કર્યા છે. ઈરાની નેતાઓ કહે છે કે અમેરિકા જમીન યુદ્ધ દ્વારા ખાર્દ ટાપુ પર કબજો કરવા માંગે છે. દરમિયાન, ઈરાન-ઈરાન યુદ્ધનો અંત લાવવાના પ્રયાસમાં તુર્કી, ઇજિપ્ત અને સાઉદી અરેબિયાના વિદેશ પ્રધાનો રવિવારે (29 માર્ચ) પાકિસ્તાનમાં મળ્યા હતા. આ મહિનાથી ચાલતા યુદ્ધમાં 3,000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે. યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાન પર હુમલાઓ સાથે શરૂ થયું હતું, જેના કારણે ઈરાને ઈઝરાયલ અને પડોશી ખાડી આરબ દેશો પર હુમલો કરીને બદલો લેવાનું શરૂ કર્યું હતું. ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર, આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ અને તેમના પરિવારના ઘણા સભ્યો શરૂઆતના હુમલાઓમાં માર્યા ગયા હતા. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વાણિજ્યિક જહાજો પરના કેટલાક નિયંત્રણો હળવા કર્યા છે. ઈરાનની વ્યૂહરચના એ છે કે સ્ટ્રેટને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાને બદલે તેના પર દબાણ લાવીને ટ્રાફિકને અવરોધવામાં આવે. દરમિયાન, અમેરિકન અધિકારીઓએ આગ્રહ કર્યો છે કે યુદ્ધ એક વળાંક પર પહોંચી શકે છે, પરંતુ ઈરાની નેતાઓએ જાહેરમાં વાટાઘાટો કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ રવિવારે એક કડક ચેતવણી જારી કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં યુએસ અને ઇઝરાયેલી યુનિવર્સિટીઓને "કાયદેસર લક્ષ્યો" ગણી શકાય. યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જે.ડી. વાન્સે જણાવ્યું હતું કે, વોશિંગ્ટને ઈરાનમાં તેના "મોટાભાગના" લશ્કરી ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા છે, પરંતુ તેઓ લાંબા ગાળે તેહરાનની પરમાણુ યોજનાઓને સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ બનાવવા માટે થોડા સમય માટે તેમનું અભિયાન ચાલુ રાખશે. યુદ્ધે તેલ અને કુદરતી ગેસના વૈશ્વિક પુરવઠાને ખોરવી નાખ્યો છેે, ખાતરની અછત પણ ઉભી કરી છે અને હવાઈ મુસાફરીને પણ અસર પડી રહી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનના નિયંત્રણે બજારો અને કિંમતોને હચમચાવી નાખી છે. જો હુથી બળવાખોરો ફરીથી લાલ સમુદ્રની નજીક સ્થિત બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજોને નિશાન બનાવે છે તો વૈશ્વિક શિપિંગ વધુ અવરોધાઈ શકે છે. આ સ્ટ્રેટ સામાન્ય રીતે વિશ્વ વેપારનો લગભગ 12 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.
LIVE FEED
બ્રિટિશ બેઝ પર વધુ બે B-52 બોમ્બર તૈનાત
બ્રિટિશ બેઝ પર વધુ બે B-52 બોમ્બર વિમાનોના આગમન બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડમાં કુલ 23 B-52 બોમ્બર તૈનાત છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ વાત શેર કરી.
મોજતબા ખામેનેઈએ પોતાના લેખિત સંદેશમં ઈરાકનો આભાર વ્યક્ત કર્યો
મોજતબા ખામેનેઈએ તેમના તાજેતરના લેખિત સંદેશમાં ઇરાકવાસીઓનો આભાર માન્યો. ઈરાની મીડિયાએ રવિવારે (29 માર્ચ) અહેવાલ આપ્યો કે ઈરાનના નવા સર્વોચ્ચ નેતા, મોજતબા ખામેનેઈએ એક લેખિત સંદેશમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ સામેના યુદ્ધમાં ઇરાકના લોકોનો સમર્થન બદલ આભાર માન્યો. ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા અલી ખામેનેઈના પુત્ર, મોજતબા ખામેનેઈએ, જેમના પિતા 28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધની શરૂઆતમાં હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા, તેમનું નામ જાહેર થયા પછી હજુ સુધી જાહેરમાં દેખાયા નથી અને તેમણે ફક્ત થોડા લેખિત નિવેદનો જારી કર્યા છે. (AFP)
અમેરિકા અને ઇઝરાયલી અધિકારીઓના ઘરોને નિશાન બનાવશે: IRGC
એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર, ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડનું કહેવું છે કે, હવે તે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના અધિકારીઓના ઘરોને નિશાન બનાવશે. ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડના પ્રવક્તાએ રવિવારે જાહેરાત કરી હતી કે, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલું યુદ્ધ એક મહિનો પૂર્ણ કરી રહ્યું છે, અને સમગ્ર ક્ષેત્રમાં ફેલાઈ રહ્યું છે, તેથી હવે અમેરિકા અને ઇઝરાયલી અધિકારીઓના ખાનગી ઘરો ઈરાન માટે કાયદેસર લક્ષ્ય છે. અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ ટ્વીટ શેર કર્યું છે.
ઈરાનના તબરીઝમાં પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટ પર હુમલા બાદ લાગી ભીષણ આગ
સોમવારે સવારે ઈરાની મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા તબરીઝ પેટ્રોકેમિકલ સુવિધા પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર, તેઓએ કહ્યું કે કોઈ જોખમી સામગ્રી છોડવામાં આવી નથી. કંપની તેલ અથવા કુદરતી ગેસ લે છે અને તેને પ્લાસ્ટિક અને રસાયણો જેવી રોજિંદા વસ્તુઓ બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા રાસાયણિક ઉત્પાદનોમાં પ્રક્રિયા કરે છે. પ્રેસ ટીવીએ ઈરાની અધિકારીઓને ટાંકીને કહ્યું કે હુમલા પછી સુવિધા પર પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં આવી ગઈ છે. યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ ઘટનાનો એક વીડિયો શેર કર્યો. તેમાં લખ્યું હતું કે, "યુએસ-ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલા પછી તબરીઝમાં પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટમાં ભીષણ આગ લાગી."