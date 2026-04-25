ટ્રમ્પ આજે વિટકૉફ અને કુશનરને મોકલી રહ્યાં છે પાકિસ્તાન, ઈરાને કહ્યું 'કોઈ સીધી વાતચીતની યોજના નથી'
Published : April 25, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 7:56 AM IST
US-Israel-Iran War LIVE: શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસે જાહેરાત કરી હતી કે અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન સાથે વાતચીત યથાવત રાખવા માટે શનિવારે તેમના રાજદૂતો, સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરને પાકિસ્તાન મોકલી રહ્યા છે.
ઈરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સી IRNA એ પુષ્ટિ આપી હતી કે બંને ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી સાથે મુલાકાત કરશે, જેઓ શુક્રવારે મોડી રાત્રે "દ્વિપક્ષીય પરામર્શ" માટે પાકિસ્તાન પહોંચ્યા હતા. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ આ પ્રવાસમાં નહીં હોય. પાકિસ્તાનની આ મુલાકાત એવા સમયે આવી છે, જ્યારે ત્યાંના અધિકારીઓ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટોનો બીજો રાઉન્ડ શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે તે ચીનમાં એક મુખ્ય તેલ રિફાઇનરી અને ઈરાની તેલના પરિવહનમાં સામેલ આશરે 40 શિપિંગ કંપનીઓ અને ટેન્કરો પર આર્થિક પ્રતિબંધો લાદી રહ્યું છે. આ પગલું ઈરાન સાથે વ્યવસાય કરતી સંસ્થાઓ પર ગૌણ પ્રતિબંધો લાદવાની વહીવટીતંત્રની ધમકીને અમલમાં મૂકે છે; તેનો ઉદ્દેશ ઈરાનની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોત - તેની તેલ નિકાસને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખવાનો છે.
બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે અરાઘચી શુક્રવારે મોડી રાત્રે એક નાના પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યા. પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અરાઘચી "પ્રાદેશિક વિકાસ તેમજ પ્રાદેશિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે ચાલી રહેલા પ્રયાસો પર ચર્ચા કરવા માટે વરિષ્ઠ પાકિસ્તાની નેતૃત્વ સાથે બેઠકો કરશે." જોકે, નિવેદનમાં વિટકોફ અને કુશનર સાથેની વાતચીતનો સીધો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી.
એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે અરાઘચી પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફ અને ફિલ્ડ માર્શલ જનરલ સૈયદ અસીમ મુનીર સાથે મુલાકાત કરશે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાની મધ્યસ્થી ટીમ સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ બાદ, એવી અપેક્ષા છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોનો બીજો રાઉન્ડ ઇસ્લામાબાદમાં યોજાશે,"
બીજી તરફ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને શુક્રવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, રશિયાના વ્લાદિમીર પુતિન અને ચીનના શી જિનપિંગને તે વિશ્વ નેતાઓની શ્રેણીમાં મુક્યા, જે યુરોપના "સૌથી કટ્ટર વિરોધીઓ" છે.
ઈરાને કહ્યું કે, ઈસ્લામાબાદમાં અમેરિકા સાથે કોઈ સીધી વાતચીતનું કંઈ નક્કી નથી
ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી પાકિસ્તાન પહોંચ્યાના થોડા સમય બાદ, તેમની સરકારે સ્પષ્ટતા કરી કે મુલાકાત દરમિયાન અમેરિકન સરકારના પ્રતિનિધિઓ સાથે કોઈ સીધી વાતચીત થશે નહીં.
વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાકીએ X પર જણાવ્યું હતું કે "ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે કોઈ બેઠકનું આયોજન નથી." તેના બદલે, બાકીએ કહ્યું કે પાકિસ્તાની અધિકારીઓ બંને પ્રતિનિધિમંડળો વચ્ચે સંદેશા પહોંચાડશે. બાકીએ પાકિસ્તાન સરકારનો "અમેરિકા દ્વારા લાદવામાં આવેલા આક્રમક યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે સતત મધ્યસ્થી અને સારા પ્રયાસો" બદલ આભાર માન્યો. વ્હાઇટ હાઉસે શુક્રવારે અગાઉ કહ્યું હતું કે તેના રાજદૂત અરાઘચી સાથે મુલાકાત કરશે.
લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં 6 લોકોના મોત
લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, શુક્રવારે લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં છ લોકોના મોત થયા છે. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે છ અઠવાડિયાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધવિરામમાં યુદ્ધવિરામ અમલમાં હતો. AFP અનુસાર, મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "24 એપ્રિલના રોજ, દક્ષિણ લેબનોન પર ઇઝરાયલી દુશ્મનના હવાઈ હુમલાને કારણે છ નાગરિકો માર્યા ગયા હતા અને બે અન્ય ઘાયલ થયા હતા."
કુવૈત-અમેરિકન પત્રકારને કુવૈત દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે: અમેરિકા
અમેરિકન સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું છે કે, કુવૈતમાં ધરપકડ કરાયેલા કુવૈતી-અમેરિકન પત્રકારને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના હસ્તક્ષેપ બાદ મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, એસોસિએટેડ પ્રેસે શનિવારે સવારે (ભારતીય સમય) અહેવાલ આપ્યો હતો. વિભાગે જણાવ્યું હતું કે અહેમદ શિહાબ-એલ્દીનને મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે અને કુવૈત છોડવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ગોપનીયતાની સંબંધીત માહિતી ટાંકીને તેણે અન્ય કોઈ વિગતો આપી નથી.