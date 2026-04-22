ટ્રમ્પે યુદ્ધવિરામ લંબાવ્યો, પરંતુ કહ્યું નૌકાદળ નાકાબંધી ચાલુ રહેશે, ઈરાની શાસનને 'ગંભીર રીતે ભાંગી ગયેલું' ગણાવ્યું

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 8:00 AM IST

US Israel Iran War: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેહરાન દ્વારા ઈરાન યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ રજૂ ન થાય ત્યાં સુધી લંબાવ્યો છે. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં આ જાહેરાત કરી હતી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું હતું કે તેઓ પાકિસ્તાનની વિનંતી પર કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે કે જ્યાં સુધી ઈરાની નેતાઓ અને પ્રતિનિધિઓ એકીકૃત પ્રસ્તાવ ન લાવે ત્યાં સુધી હુમલાઓ અટકાવી દેવામાં આવે.

"તેથી મેં અમારી સેનાને નાકાબંધી ચાલુ રાખવા અને અન્ય તમામ બાબતોમાં તૈયાર અને સક્ષમ રહેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે, અને તેથી જ્યાં સુધી તેમનો પ્રસ્તાવ રજૂ ન થાય અને ચર્ચાઓ એક યા બીજી રીતે પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી યુદ્ધવિરામ લંબાવીશું,"

ઈરાનના સરકારી ટીવીએ જણાવ્યું હતું કે 8 એપ્રિલથી અમલમાં આવેલો અમેરિકા સાથેનો યુદ્ધવિરામ બુધવારે તેહરાન સમય અનુસાર સવારે 3:30 વાગ્યે (મંગળવારે 0000 GMT) સમાપ્ત થશે.

આ સમય 14 દિવસના યુદ્ધવિરામ લાગુ થયાના સમયના હિસાબથી છે. જોકે અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તાજેતરમાં કહ્યું હતું કે તે એક દિવસ પછી, બુધવારે સાંજે, વોશિંગ્ટન સમય અનુસાર સમાપ્ત થશે. મધ્યસ્થી પાકિસ્તાને દિવસની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે યુદ્ધવિરામ મંગળવારે 2350 GMT વાગ્યે સમાપ્ત થશે.માહિતી પ્રધાન અત્તાઉલ્લાહ તરારે X પર પાકિસ્તાનના માનક સમયનો ઉલ્લેખ કરતા પોસ્ટ કર્યું હતું કે, "યુદ્ધવિરામ 22 એપ્રિલના રોજ PST અનુસાર સવારે 4:50 વાગ્યે સમાપ્ત થશે."

