ઈરાનની અમેરિકાને ચેતવણી, કહ્યું જો યુદ્ધ ફરી શરૂ થાય તો 'યુદ્ધભૂમિમાં નવી બાજી' રમીશું
US israel iran war: બે અઠવાડિયાની યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં, ઈરાનના મુખ્ય વાટાઘાટકારે અમેરિકા સાથે બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો પર વધુ શંકા વ્યક્ત કરી, ચેતવણી આપી કે જો અમેરિકા અને ઇઝરાયલ સાથે ફરીથી યુદ્ધ ફાટી નીકળશે તો તેહરાન પાસે "નવી બાજી" રમવી પડશે. દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તેમની ઈરાન યુદ્ધ વ્યૂહરચનાનો બચાવ કરી રહ્યા છે; સોમવારે, તેમણે તેમના ટીકાકારો અને શંકા કરનારાઓ પર નિશાન સાધ્યું અને તેમને "દેશદ્રોહી" ગણાવ્યા. અમેરિકન નૌકાદળે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ નજીક ઈરાની ધ્વજવંદન કાર્ગો જહાજ કબજે કર્યા બાદ આ વાત સામે આવી છે, જેનાથી વાટાઘાટો પર અનિશ્ચિતતા ઊભી થઈ છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વાન્સ, તેમના જમાઈ જેરેડ કુશનર અને રાજદૂત સ્ટીવ વિટકોફ સોમવારે ઇસ્લામાબાદ જશે, જ્યાં પાકિસ્તાની અધિકારીઓ વાટાઘાટો માટે સ્થળ તૈયાર કરી રહ્યા હતા. જો કે, ઈરાનીઓએ અમેરિકા સાથે બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે કોઈ નિશ્ચિત પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી ન હતી, અને વાન્સનો કાફલો પાછળથી વ્હાઇટ હાઉસ ખાતે જોવા મળ્યો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું કે બુધવારે 0000 GMT પર સમયમર્યાદા પૂરી થાય તે પહેલાં તેઓ યુદ્ધવિરામ લંબાવશે તે "ખૂબ જ અશક્ય" છે.
દરમિયાન, ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ ગાલિબાફે અમેરિકા પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "અમે ધમકીઓના પડછાયા હેઠળ વાટાઘાટો સ્વીકારતા નથી." દરમિયાન, અઠવાડિયા લાંબા યુદ્ધમાં લડાઈ ફરી શરૂ થઈ શકે તેવી આશંકા વચ્ચે સોમવારે ઓઈલની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો, જેનું કારણ એ ભય પણ હતો કે, ઘણા સપ્તાહથી ચાલી રહેલા આ યુધ્ધમાં ફરી જંગ શરૂ થઈ શકે છે. આ ભય ત્યારે વધુ વધી ગયો, જ્યારે ઈરાને સપ્તાહના અંતે થોડા સમય માટે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલ્યા પછી ફરીથી બંધ કરી દીધો. આ વધતા સંઘર્ષથી વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પહેલાથી જ પાંગળા બની રહેલા ઊર્જા સંકટને વધુ ખરાબ કરવાનો ભય છે. આ લગભગ બે મહિનાની લડાઈ પછી આવ્યું છે, જેમાં ઈરાનમાં ઓછામાં ઓછા 3,375 લોકોના મોત થયા હોવાના અહેવાલ છે.