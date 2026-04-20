ઈરાને ઈસ્લામાબાદમાં થનારી બીજા તબક્કાની વાતચીત ફગાવી, વધુ માંગણીનો આપ્યો હવાલો
US Israel Iran War: ઈરાની મીડિયાએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, તેહરાન હાલમાં અમેરિકા સાથે નવી વાટાઘાટોમાં ભાગ લેવાની યોજના બનાવી રહ્યું નથી. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વાતચીત માટે પ્રતિનિધિઓ ઇસ્લામાબાદ મોકલી રહ્યા હોવાનું કહ્યું તેના થોડા કલાકો પછી જ આ સમાચાર આવ્યા છે. ઈરાની સૂત્રોને ટાંકીને, રાજ્ય પ્રસારણકર્તા IRIB એ જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાન-અમેરિકા વાટાઘાટોના આગામી રાઉન્ડમાં ભાગ લેવાની હાલમાં કોઈ યોજના નથી."
બીજી તરફ અમેરિકન રાષ્ટ્ર પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે, ઓમાનના અખાતમાં એક ઈરાની ધ્વજવાળા કાર્ગો જહાજ પર ગોળીબાર કર્યો અને તેને અમેરિકન નેવીએ કબજે કર્યુ છે. આ જહાજ અમેરિકન નૌકાદળની નાકાબંધી ટાળવાનું પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું. ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે ઈરાની જહાજ "ટોસ્કા" એ રોકવાની ચેતવણીઓને અવગણી, ત્યારે માર્ગદર્શિત મિસાઈલ વિનાશક યુએસએસ સ્પ્રુઅન્સે "તેના એન્જિન રૂમમાં એક બાકોરૂ પાડીને તેને ત્યાંજ અટકાવી દીધું." અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ ઉમેર્યું, "જહાજ હાલમાં યુએસ મરીન નિયંત્રણ હેઠળ છે," અને "તેઓ બોર્ડ પર શું છે તેનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે!"
લેબનીઝ વડા પ્રધાન પેરિસ રવાના
ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન મંગળવારે પેરિસમાં લેબનીઝ વડા પ્રધાન નવાફ સલામ સાથે મુલાકાત કરશે. તેમના કાર્યાલયે આ જાહેરાત એવા સમયે કરી છે જ્યારે એક દિવસ પહેલા જ લેબનીઝમાં એક ફ્રેન્ચ શાંતિ રક્ષકનું મોત થયું હતું અને ઇઝરાયલ અને ઈરાન સમર્થિત આતંકવાદી જૂથ હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે 10 દિવસનો નાજુક યુદ્ધવિરામ લાગુ છે.
શરીફે ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ પેઝેશકિયાન સાથે 'પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ' પર ચર્ચા કરી
પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાન સાથે વાત કરી અને "વર્તમાન પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ" પર ચર્ચા કરી. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે બીજા રાઉન્ડની વાટાઘાટો માટે ઇસ્લામાબાદની મુલાકાતની જાહેરાત કર્યા પછી આ વાતચીત થઈ.
LIVE FEED
અમેરિકા-ઈરાન તણાવને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ટેન્કરો ફસાયા, ઓઈલના ભાવમાં ફરી ભડકો
APના અહેવાલ મુજબ, ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના તણાવને કારણે ટેન્કરો પર્સિયન ગલ્ફમાં આવેલા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો ઉપયોગ કરી શકતા ન હતા, જે વૈશ્વિક ઉર્જા પુરવઠા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. શિકાગો મર્કેન્ટાઇલ એક્સચેન્જ પર ટ્રેડિંગ ફરી શરૂ થયા પછી, યુએસ ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ 6.4% વધીને $87.88 પ્રતિ બેરલ થયો.
આંતરરાષ્ટ્રીય બેન્ચમાર્ક ગણાતા બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 6.5% વધીને $96.25 પ્રતિ બેરલ થયો. આ બજાર પ્રતિક્રિયા સ્ટ્રેટ અંગે બે દિવસથી વધુની વધતી અપેક્ષાઓને પગલે આવી, જેના પછી તે અપેક્ષાઓ તૂટી ગઈ. સ્ટ્રેટને અસરકારક રીતે નિયંત્રિત કરતા ઈરાને શુક્રવારે કહ્યું હતું કે, તે તેના દરિયાકાંઠાની નજીક સ્થિત સ્ટ્રેટને વ્યાપારી ટ્રાફિક માટે સંપૂર્ણપણે ફરીથી ખોલશે. આ સમાચાર બાદ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં 9% થી વધુ ઘટાડો થયો. તેહરાને શનિવારે પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુએસ નેવી દ્વારા ઈરાની બંદરો પર નાકાબંધી ચાલુ રહેશે તે પછી આ આવ્યું. સપ્તાહના અંતે, ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે અનેક જહાજો પર ગોળીબાર કર્યો. ટ્રમ્પે કહ્યું કે નાકાબંધીને તોડવાનો પ્રયાસ કરનાર ઈરાની ધ્વજવંદન કાર્ગો જહાજને બળજબરીથી કબજે કરવામાં આવ્યું હતું.