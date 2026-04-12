'અમે વગર કોઈ સમજૂતીએ અમેરિકા પરત ફરી રહ્યાં છે, ઈરાને અમારી શરતો માનવાની મનાઈ કરી દીધી છે: જેડી વેન્સ
Published : April 12, 2026 at 7:19 AM IST|
Updated : April 12, 2026 at 7:27 AM IST
US Israel iran war: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને તેના પ્રતિનિધિ મંડળે પાકિસ્તાનના ઈસ્લામાબાદમાં ઈરાનના પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે સંઘર્ષને લઈને વાટાઘાટો કરવામાં આવી, આ વાટાઘાટોને લઈને આજે સવારે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધી હતી જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમે સારી નિયત સાથે અહીં વાતચીત કરવા માટે આવ્યા હતાં, લગભગ 21 કલાક સુધી વાતચીત થઈ, ઈરાન સાથે વાતચીત સારી રહી, ઈરાન સાથે હજી પણ અસંખ્ય મુદ્દાઓ પર અસહમતી છે, હજી કોઈ પરિણામ સુધી નથી પહોંચ્યા.
ટ્રમ્પે હવે ચીનને આપી ચેતવણી, કહ્યું ચીન આવું કરશે તો તેને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે
ચીન દ્વારા ઈરાનને શસ્ત્રો મોકલવાના અહેવાલો પર, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "જો ચીન આવું કરશે, તો તેને મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે."
ઇસ્લામાબાદ, પાકિસ્તાન: અમેરિકાના ઉપપ્રમુખ જેડી વેન્સ એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાન સાથે વાતચીતમાં જે ખામીઓ રહી તે પાકિસ્તાન તરફથી ન્હોતી, તેમણે ખુબ ઉમદા કામ કર્યુ છે, અને ખરેખર અમારી અને ઈરાનીઓની મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો જેથી અમારા બંને વચ્ચે પડેલી તિરાડ પુરાઈ શકે અને કોઈ સમજૂતી પર પહોંચી શકીએ. અમે છેલ્લાં 21 કલાકથી આ કામમાં લાગેલા છે, અને અમને ઈરાનીઓ સાથે ઘણી મહત્વપૂર્ણ વાતચીત કરી છે, આ સારા સમાચાર છે, પરંતુ માઠા સમાચાર એ છે કે, અમે કોઈ સમજૂતી પર પહોંચી શક્યા નથી. મને લાગે છે કે, ઈરાનના લોકો માટે વધુ માઠા સમાચાર છે, ન કે અમેરિકા માટે. અમે વગર કોઈ સમજૂતીએ અમેરિકા પરત ફરી રહ્યાં છે, તેમણે અમારી શરતો માનવાની મનાઈ કરી દીધી છે.