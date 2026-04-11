ETV Bharat / international

ઈરાનનું પ્રતિનિધિમંડળ અમેરીકા સાથે વાટાઘાટો માટે ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યું, ટ્રમ્પે કહ્યું, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ 'કોઈપણ રીતે' ફરી ખુલશે

US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
US રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 11, 2026 at 7:55 AM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 8:52 AM IST

Choose ETV Bharat

US Israel Iran War : ઈરાનના સરકારી ટેલિવિઝન અનુસાર, અમેરિકા સાથે યુદ્ધવિરામ વાટાઘાટો પહેલા ઈરાનના ઉચ્ચ અધિકારીઓનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પાકિસ્તાનની રાજધાની ઈસ્લામાબાદ પહોંચ્યું છે. IRIB એ તેની વેબસાઇટ પર જણાવ્યું છે કે, પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ ઈરાની સંસદના અધ્યક્ષ મોહમ્મદ બાકર ગાલિબાફ કરી રહ્યા છે, તેમની સાથે વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચી અને અન્ય સુરક્ષા અને આર્થિક અધિકારીઓ પણ હતા. જોકે, તેણે ઈરાનના વલણને પુનરાવર્તિત કર્યું કે જો વોશિંગ્ટન ઈરાનની પૂર્વશરતો સ્વીકારે તો જ વાટાઘાટો શરૂ થશે.

LIVE FEED

8:44 AM, 11 Apr 2026 (IST)

અમેરિકા ઈરાનને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ટોલ વસૂલવાની મંજૂરી નહીં આપે: ટ્રમ્પ

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે (સ્થાનિક સમય) ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, વોશિંગ્ટન ઈરાન દ્વારા વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર ટોલ લાદવાના કોઈપણ પ્રયાસોને મંજુરી નહીં આપે, તેહરાન સાથે વધતા તણાવ વચ્ચે, તેમણે આ જળમાર્ગને એક "આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ" ગણાવ્યો છે.

અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ પાકિસ્તાન જતાં પહેલાં જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝમાં પત્રકારો સાથે વાત કરી હતી, આ દરમિયાન તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે આ વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારના પરિવહન ફી (પસાર થવાનો શુલ્ક)ને મંજૂરી આપવાની શક્યતાને નકારી કાઢી છે, તેમણે કહ્યું, "ના, અમે તે મંજૂરી આપીશું નહીં; આ આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ છે. જો તેઓ એવું કરશે, તો અમે તેમને તે કરવા દઈશું નહીં."

તેહરાનની આકરી ટીકા કર્યાના એક દિવસ બાદ ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી આવી છે. તેહરાન પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર પરિવહન ફી લાદવાનો પ્રસ્તાવ મૂકવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો; આ જળમાર્ગ વૈશ્વિક તેલ શિપમેન્ટ માટે એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગ તરીકે કામ કરે છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગોનો ઉપયોગ ફાયદો કમાવવા માટે કરવાના ઈરાનના પ્રયાસની ટીકા કરી. તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ ફક્ત વાટાઘાટો માટે જગ્યા જાળવવા માટે પોતાને રોકી રાખ્યા છે.પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, "ઈરાનીઓ કદાચ એ સમજી શકતા નથી કે તેમની પાસે વિશ્વ પર 'ટૂંકા ગાળાના દબાણ' કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાર્ગોનો ઉપયોગ કરવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો બચ્યો નથી. આજે પણ તેઓ જીવંત છે તેનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે તેઓ વાટાઘાટો કરી શકે છે!"

8:37 AM, 11 Apr 2026 (IST)

પાકિસ્તાનમાં ઈરાન અને અમેરીકા સાથે વાટાઘાટો, ઇસ્લામાબાદમાં "રેડ ઝોન" તરફ જતા રસ્તાઓ પર બેરિકેડ્સ ગોઠવાયા

પાકિસ્તાન | ઇસ્લામાબાદના "રેડ ઝોન" તરફ જતા રસ્તાઓ પર બેરિકેડ્સ ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે. આ રેડ ઝોનમાં સંસદ, મુખ્ય સરકારી ઇમારતો, વૈભવી હોટલો, દૂતાવાસો અને વિદેશી સંગઠનોના કાર્યાલયો છે. પાકિસ્તાનની રાજધાની હવે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ વાટાઘાટોનું આયોજન કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાકર કાલિબાફ અને વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીના નેતૃત્વમાં એક ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ 10 એપ્રિલે ઇસ્લામાબાદ પહોંચ્યું હતું.

TAGGED:

MIDDLE EAST CONFLICT
ISLAMABAD TALKS
IRAN US CEASEFIRE
US ISRAEL IRAN WAR NEWS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.