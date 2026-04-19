ઈરાને ફરી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ કર્યુ, અમેરિકા-ઈરાન વચ્ચે ઘર્ષણ વધવાના એંધાણ

ઈરાનના કેશ્મ ટાપુના કિનારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં લંગરાયેલા જહાંજ અને પાછળ થતો સૂર્યાસ્ત (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 9:00 AM IST

US Israel iran war: ઈરાનના સંસદીય સ્પીકરે શનિવારે રાત્રે જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે અમેરિકા સાથેની વાટાઘાટોમાં થોડી પ્રગતિ થઈ છે, સાથે-સાથે તેમણે એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે, બંને પક્ષો હજુ પણ કોઈ કરાર સુધી પહોંચવાથી ઘણા દૂર છે. ઈરાનના વાટાઘાટકારોમાંના એક મોહમ્મદ બાકર ગાલિબાફે રાષ્ટ્રીય ટીવી પર સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે, "અમે હજુ પણ અંતિમ ચર્ચાથી ઘણા દૂર છીએ."

દરમિયાન, ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવાનો પોતાનો નિર્ણય પાછો ખેંચી લીધો અને શનિવારે તેમાંથી પસાર થવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ટેન્કર પર ગોળીબાર કર્યો. તેણે ચેતવણી પણ આપી હતી કે જ્યાં સુધી અમેરિકા ઈરાની બંદરો પર નાકાબંધી ચાલુ રાખશે ત્યાં સુધી તે સ્ટ્રેટ દ્વારા ટ્રાફિકને અવરોધિત કરવાનું ચાલુ રાખશે.

આ મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ (ચોકપોઈન્ટ) ની આસપાસની અનિશ્ચિતતાએ વૈશ્વિક અર્થતંત્રને પહેલાથી જ અપંગ બનાવી રહેલા ઊર્જા સંકટને વધુ તીવ્ર બનાવ્યું છે અને બંને દેશો વચ્ચે નવા સંઘર્ષને વેગ આપવાનો ભય છે. જોકે, મધ્યસ્થીઓએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે નવો કરાર હવે પહોંચની નજીક છે. ઈરાનના સંયુક્ત લશ્કરી કમાન્ડે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે, "સશસ્ત્ર દળોના કડક સંચાલન અને નિયંત્રણ હેઠળ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નિયંત્રણ તેની પહેલાની સ્થિતિમાં પાછું આવી ગયું છે."

બ્રિટિશ આર્મીના યુનાઇટેડ કિંગડમ મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સેન્ટરે અહેવાલ આપ્યો છે કે, બે ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ ગનબોટ્સે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહેલા ટેન્કર પર ગોળીબાર કર્યો હતો. સેન્ટરે જણાવ્યું હતું કે ટેન્કર અને તેના ક્રૂ સુરક્ષિત હતા, જોકે તેણે જહાજની ઓળખ કરી ન હતી કે તેના ગંતવ્યનો ઉલ્લેખ કર્યો ન હતો. TankerTrackers.com એ અહેવાલ આપ્યો હતો કે, ઈરાનના ગોળીબાર બાદ સ્ટ્રેટમાં ઘણા જહાજોને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી, જેમાં ભારતીય ધ્વજવંદન સુપર ટેન્કરનો પણ સમાવેશ થાય છે.

શનિવારની ઘટનાઓ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, જ્યાં સુધી તેહરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમના મુદ્દા સહિત અમેરિકા સાથે કરાર ન કરે ત્યાં સુધી નાકાબંધી "સંપૂર્ણપણે સ્થાને" રહેશે તે પછી આવી હતી. તેહરાને શુક્રવારે સ્ટ્રેટને વાણિજ્યિક શિપિંગ માટે ફરીથી ખોલ્યું.

વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગના તેલ તેમાંથી પસાર થાય છે, અને વધુ પ્રતિબંધો પહેલાથી જ મર્યાદિત પુરવઠા પર વધુ દબાણ લાવશે, જેના કારણે તેલના ભાવ ફરી વધી શકે છે. શુક્રવારે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ ફરીથી ખોલવાની ઈરાનની જાહેરાત ત્યારે થઈ જ્યારે ઇઝરાયલ અને લેબનોન સ્થિત ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી જૂથ વચ્ચે 10 દિવસનો યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવી રહ્યો હોય તેવું લાગતું હતું.

