ETV Bharat / international

ઈરાન પર અમેરિકા-ઈઝરાયેલનો ભયાનક હુમલો, ઈરાનના સુપ્રીમ નેતા ખામેનેઈનું મોત, ઈરાનમાં 40 દિવસનો રાષ્ટ્રીય શોક

ઈરાનના સુપ્રીમ નેતા ખામેનેઈનું મોત
ઈરાનના સુપ્રીમ નેતા ખામેનેઈનું મોત (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 1, 2026 at 9:12 AM IST

|

Updated : March 1, 2026 at 10:44 AM IST

Choose ETV Bharat

તેહરાન: ઈઝરાયલ અને અમેરિકાનો ઇરાન પર હુમલો યથાવત છે. તો સામે ઈરાન તરફથી પણ જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. યુદ્ધના બીજા દિવસે રવિવારે ઇરાનમાં અનેક જગ્યાએ વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા. અગાઉ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેની એક હુમલામાં માર્યા ગયા છે. તેમની પુત્રી, જમાઈ અને પૌત્રી પણ આ હુમલામાં માર્યા ગયા છે. આજે, ઇરાની મીડિયાએ પણ ખામેનીના મૃત્યુની પુષ્ટિ કરી છે. આ સાથે, ઇરાનના સંરક્ષણ પ્રધાન અમીર નાસિરઝાદેહ અને રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ કમાન્ડર મોહમ્મદ પાકપુર પણ આ હુમલામાં માર્યા ગયા છે. આ દરમિયાન, ઇરાનમાં ઘણી જગ્યાએ લોકો પોસ્ટરો સાથે રસ્તાઓ પર દેખાવો કરતા જોવા મળી છે.

LIVE FEED

10:42 AM, 1 Mar 2026 (IST)

'તેમને ફક્ત એટલા માટે માર્યા ગયા કારણ કે તેમણે પેલેસ્ટાઇનમાં થતી હત્યાઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, જ્યારે દુનિયા ચૂપ રહી..."

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા પર, શિયા સમુદાયના નેતા સૈયદ સમર કાઝમીએ કહ્યું, "આ પહેલી વાર નથી જ્યારે અમે કોઈ નેતાને ગુમાવ્યા છે, પરંતુ અમે અમારા મહાન નેતાના મૃત્યુને ભૂલીશું નહીં. અમે અમારી પેઢીઓને કહીશું કે અમેરિકા અને ઇઝરાયલે આપણા નેતાને કેવી રીતે વિશ્વાસઘાતથી મારી નાખ્યા... મુસ્લિમોનો એક વર્ગ હંમેશા અમારા પ્રિય નેતાના માર્ગ પર ચાલ્યો છે અને હંમેશા કહેતો રહ્યો છે કે આપણે હંમેશા પીડિતો માટે અવાજ ઉઠાવીશું... તેમને ફક્ત એટલા માટે માર્યા ગયા કારણ કે તેમણે પેલેસ્ટાઇનમાં થતી હત્યાઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો, જ્યારે દુનિયા ચૂપ રહી..."

9:51 AM, 1 Mar 2026 (IST)

પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાનમાં 30 થી વધુ સ્થળો પર હુમલો: ઈઝરાયેલનો દાવો

ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળો કહે છે કે હુમલાઓ યથાવત છે; "અત્યાર સુધી, પશ્ચિમ અને મધ્ય ઇરાનમાં 30 થી વધુ સ્થળો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ, મિસાઇલ લોન્ચર્સ, સરકારી લક્ષ્યો અને લશ્કરી કમાન્ડ કેન્દ્રોનો સમાવેશ થાય છે."

9:49 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યા પર, શિયા ધાર્મિક નેતા મૌલાના સૈફ અબ્બાસે કહ્યું, "... ગઈકાલે ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાને આતંકવાદી હુમલો કહેવામાં આવી રહ્યો છે. આજે, તેણે સમગ્ર અખાતને યુદ્ધમાં ધકેલી દીધું છે, અને તમે બધા અખાતની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છો. વિશ્વએ સમજવું જોઈએ કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ કેવી રીતે સમગ્ર વિશ્વમાં રક્તપાત, નફરત અને આતંકવાદ ફેલાવી રહ્યા છે... ખામેનીઈ કોઈ એક દેશના નેતા નહોતા, પરંતુ દરેક પીડિત વ્યક્તિ, દરેક મુસ્લિમ અને દરેક માનવીના નેતા હતા... કોઈને ખબર નથી કે આ ચાલી રહેલો સંઘર્ષ ક્યાં લઈ જશે. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે કે ઈરાન જીતશે..."

9:47 AM, 1 Mar 2026 (IST)

દિલ્હી સ્થિત ઈરાનાના દૂતાવાસમાં ખામેનેઈના મૃત્યુનો શોક, દૂતાવાસે ઈરાની ધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવ્યો

ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈના મૃત્યુ બાદ દિલ્હી સ્થિત ઈરાની દૂતાવાસે પોતાનો ધ્વજ અડધી કાઠીએ ફરકાવ્યો હતો. ખામેનેઈ ઇઝરાયલી અને અમેરિકન હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

9:37 AM, 1 Mar 2026 (IST)

શ્રીનગરના લાલચોકમાં ખામેનેઇના મોત બાદ પ્રદર્શન

જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં કાશ્મીરી શિયા મુસલમાનોએ ઇરાનના સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઇની હત્યા વિરૂદ્ધ લાલ ચોકમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું. આયાતુલ્લા ખામેનેઇ ઇઝરાયેલ અને અમેરિકાના હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

9:26 AM, 1 Mar 2026 (IST)

અમેરિકન સૈન્યએ ઈરાની દળોને નિશાન બનાવીને ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી શરૂ કર્યું.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ ઈરાની લશ્કરી સ્થળોને નિશાન બનાવીને ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી શરૂ કર્યું છે.

9:21 AM, 1 Mar 2026 (IST)

આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યાના વિરોધમાં શ્રીનગરના લાલ ચોક પર કાશ્મીરી શિયા મુસ્લિમોએ કર્યુ વિરોધ પ્રદર્શન

જમ્મુ અને કાશ્મીર: શ્રીનગરમાં કાશ્મીરી શિયા મુસ્લિમોએ ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈની હત્યાના વિરોધમાં લાલ ચોક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું, જે ઇઝરાયલી અને યુએસ હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

9:17 AM, 1 Mar 2026 (IST)

ઈરાની લશ્કરના નવા વડા બન્યા અહમદ વાહિદી

ઈરાની સરકારી ટીવીએ બ્રિગેડિયર જનરલ અહમદ વાહિદીને IRGCના નવા કમાન્ડર-ઇન-ચીફ તરીકે પુષ્ટિ આપી છે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇઝરાયલ-અમેરિકા હુમલામાં મોતને ભેટેલા જનરલ મોહમ્મદ પાકપુરનું તેઓ સ્થાન લેશે.

Last Updated : March 1, 2026 at 10:44 AM IST

TAGGED:

US ISRAEL ATTACKS
ISRAEL US ATTACK IRAN LIVE UPDATES
AYATOLLAH ALI KHAMENEI
IRAN SUPREME LEADER
IRAN WAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.