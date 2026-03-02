ETV Bharat / international

US-Israel Iran War: ટ્રમ્પની જાહેરાત- ઇરાન પર હુમલા ચાલુ રહેશે, ઇઝરાયેલે લેબેનોનમાં મોટો હુમલો કર્યો

ઇરાનના તહેરાનમાં હુમલા બાદ ધુમાડો જોવા મળી રહ્યો છે
ઇરાનના તહેરાનમાં હુમલા બાદ ધુમાડો જોવા મળી રહ્યો છે (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 2, 2026 at 9:44 AM IST

તેહરાન: અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના ઇરાન પર હુમલાનો સોમવારે ત્રીજો દિવસ છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ તરફથી ઇરાન પર હુમલા ચાલુ છે. બીજી તરફ ખામેનેઇના મોત બાદ પણ ઇરાન તરફથી મિસાઇલ હુમલા ચાલુ જ છે. હિજબુલ્લાહ તરફથી પણ રોકેટ છોડવાના સમાચાર છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું માનવું છે કે સૈનિકના ઘાયલ થવાની સંખ્યા વધી શકે છે અને યુદ્ધ લાંબુ ખેચાઇ શકે છે. આ દરમિયાન 3 અમેરિકન સૈનિકોના મોત અને 5 સૈનિકના ગંભીર રીતે ઘાયલ થવાના સમાચાર છે. ઇરાનમાં 40 દિવસનો રાજકીય શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને સાત દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. ટ્રમ્પે આ હુમલામાં ઇરાનના 48 નેતાઓના મોતની વાત કહી છે. સાથે જ કેટલાક જહાજોને પણ નષ્ટ કરવાનો દાવો કર્યો છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલી સેનાએ ઇરાન પર આ બે દિવસ દરમિયાન હજારથી વધારે બોમ્બ ફેકવાનો દાવો કર્યો છે.

LIVE FEED

9:18 AM, 2 Mar 2026 (IST)

લેબેનોનમાં હિજબુલ્લાહના ઠેકાણા પર હુમલા ચાલુ: IDF

ઇઝરાયેલી સુરક્ષા દળોએ X પર કહ્યું, "ઉત્તરી ઇઝરાયેલ તરફથી પ્રોજેક્ટાઇલ ફાયરના જવાબમાં ઇઝરાયેલી સુરક્ષા દળ લેબેનોનમાં હિજબુલ્લાના ઠેકાણા પર હુમલા કરી રહ્યું છે. હિજબુલ્લાહ ઇરાની સરકાર તરફથી કામ કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયેલી નાગરિકો પર ફાયર કરી રહ્યું છે અને લેબેનોનને બરબાદ કરી રહ્યું છે. IDFના સૈનિકોએ ઓપરેશન 'રોરિંગ લાયન'ના ભાગ તરીકે આવી સ્થિતિ માટે તૈયારી કરી છે અને તે દરેક મોરચા પર સ્થિતિ માટે તૈયાર છે.

9:18 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ઇરાને બહેરીનમાં એક ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યું

બહેરીનના ગૃહમંત્રાલયે ટ્વીટ કર્યું, "ઇરાની હુમલાએ મીના સલમાન પાસે એક દરિયાઇ જગ્યાને નિશાન બનાવી છે. સિવિલ ડિફેન્સે આગ પર કાબુ મેળવવા માટે પગલા ભર્યા છે."

