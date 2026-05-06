ટ્રમ્પના સચિવ માર્કો રુબિયોએ કહ્યું 'ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી સમાપ્ત થઈ ગયું છે', પરંતુ હોર્મુઝ તણાવ યથાવત છે
Published : May 6, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : May 6, 2026 at 9:18 AM IST
US Israel Iran War : અમેરિકા કહ્યું કે ઈરાન સામે તેનું મોટા પાયે લશ્કરી અભિયાન ઔપચારિક રીતે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. પરંતુ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના પાણીમાં સંઘર્ષ શરૂ કરનાર કટોકટીનો ઉકેલ હજુ સુધી આવ્યો નથી. મંગળવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા, માર્કો રુબિયોએ જાહેર કર્યું કે "ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી" - 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ કરાયેલ સંયુક્ત યુએસ-ઇઝરાયલી લશ્કરી કાર્યવાહી - તેના પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્યો પૂર્ણ કરી ચૂક્યું છે. રુબિયોએ કહ્યું, "ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી સમાપ્ત થઈ ગયું છે," અને ઓપરેશનને એક મિશન તરીકે રજૂ કર્યું જેણે જણાવેલા લક્ષ્યોને સફળતાપૂર્વક પ્રાપ્ત કર્યા. આ ઉપરાંત એક પ્રસ્તાવિત યુએન ઠરાવમાં ઈરાનને ધમકી આપવામાં આવી છે કે, જો તે હોર્મુઝની ખાડીમાં જહાજો પરના હુમલા બંધ નહીં કરે, "ગેરકાયદેસર ટોલ" લગાવવાનું બંધ નહીં કરે, અને જળ પરિવહનની સ્વતંત્રતા માટે તમામ સુરંગોનું સ્થાન જાહેર નહીં કરે તો તેના પર પ્રતિબંધો અથવા અન્ય પગલાં લાદવામાં આવશે.
સામે ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે મંગળવારે ચેતવણી આપી કે તેઓ ઈસ્લામિક દેશ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા હોર્મુઝની ખાડીના માર્ગમાંથી પસાર થતા કોઈપણ જહાજોને કડક જવાબ આપશે."અમે હોર્મુઝની ખાડીમાંથી પસાર થવાની યોજના ધરાવતા તમામ જહાજોને ચેતવણી આપીએ છીએ કે એકમાત્ર સલામત માર્ગ ઈરાન દ્વારા અગાઉ જાહેર કરાયેલ કોરિડોર છે. જહાજોનું અન્ય માર્ગો તરફ કોઈપણ વિચલન જોખમી છે અને તેના પરિણામે ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ નેવી તરફથી કડક જવાબ મળશે," એમ રાજ્ય ટેલિવિઝન દ્વારા પ્રસારિત નિવેદનમાં જણાવાયું હતું.
અમે તેહરાન જેવા મનસ્વી શાસનનો દૃઢતાથી સામનો કરીશું: માર્કો રૂબિયો
ઈરાનના મુદ્દા પર, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે,"ઘણા દેશો - કેટલાક ખાનગી રીતે અને કેટલાક જાહેરમાં - હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં તેમના જહાજોને મુક્ત કરવા અને નેવિગેશનની સ્વતંત્રતા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે યુએસ પાસે મદદ માંગી છે... અને તેથી રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આગળ આવ્યા અને મદદ માટે તેમની વિનંતીઓનો જવાબ આપ્યો અને યુએસ સૈન્યને આ ફસાયેલા જહાજોને સલામત સ્થળે લઈ જવાનો નિર્દેશ આપ્યો... અને આ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અને આ શાસનના 'આર્થિક આગચંપી'ને સમાપ્ત કરવા તરફનું પ્રથમ પગલું છે. અમે આ ફક્ત એટલા માટે નથી કરી રહ્યા કારણ કે અમને કહેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એટલા માટે કે અમે એકમાત્ર એવા છીએ જે આમ કરવા સક્ષમ છીએ... રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વ હેઠળ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અમારા મિત્રો સાથે રહેશે. અમે તેહરાન જેવા મનસ્વી શાસનનો દૃઢતાથી સામનો કરીશું, અને અમે અમારા રાષ્ટ્રીય હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે - સૌથી ઉપર - અમારી શક્તિ અને ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં અચકાશું નહીં."
અમારો હેતુ ઈરાની શાસન હેઠળ ફસાયેલા 87 દેશોના આશરે 23,000 નાગરિકોને બચાવવાનો છે: માર્કો રૂબિયા
વોશિંગ્ટન ડીસી: ઈરાન મુદ્દા પર,અમેરિકાના સચિવ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિએ 'પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ' ની જાહેરાત કરી છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય પર્સિયન ગલ્ફમાં ઈરાની શાસન દ્વારા ફસાયેલા 87 દેશોના આશરે 23,000 નાગરિકોને બચાવવાનો છે. બે મહિનાથી વધુ સમયથી, આ નિર્દોષ ખલાસીઓ અને વાણિજ્યિક ક્રૂ સભ્યો ઈરાનના હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના ગુનાહિત અને વિનાશક નાકાબંધીને કારણે સમુદ્રમાં ફસાયેલા છે. કેટલાક પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો છે અને આ હુમલાઓનો ભોગ બન્યા છે... આ નિર્દોષ લોકો અને જહાજો એવા દેશોના છે જેમનો આમાંથી કોઈ પણ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી..."