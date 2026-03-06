ETV Bharat / international

ઈરાન યુદ્ધ લાઈવ અપડેટ્સ: ઈરાનમાં અમેરિકા-ઈઝરાયલી હુમલાઓ ચાલુ, ટ્રમ્પ નો દાવો ‘ઈરાની વાયુસેનાનો ખાત્મો’

ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં નાશ પામેલી ઇમારતનો દૃશ્ય.
ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં નાશ પામેલી ઇમારતનો દૃશ્ય. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 7:27 AM IST

ઈરાનમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયલી હવાઈ હુમલાઓ સાતમા દિવસે પણ ચાલુ છે. 28 ફેબ્રુઆરીએ લશ્કરી કાર્યવાહી શરૂ થઈ ત્યારથી ઈરાનમાં ઓછામાં ઓછા 1,230 લોકો માર્યા ગયા છે. ઈરાની સમાચાર એજન્સી ફાર્સના અહેવાલ મુજબ, રાજધાની તેહરાનના દક્ષિણપશ્ચિમમાં આવેલા પરાન્ડ શહેરમાં બે શાળાઓ મિસાઈલોથી ત્રાટકાઈ હતી.

ઈરાન પણ ગલ્ફ દેશો અને ઈઝરાયલમાં અમેરિકન લશ્કરી થાણાઓ પર મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ ચાલુ રાખી રહ્યું છે. ઈરાની હુમલાઓ ઈઝરાયલ, યુએઈ, કતાર, બહેરીન, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયાને નિશાન બનાવી રહ્યા છે.

દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન પાસે હવે "કોઈ વાયુસેના નથી, કોઈ વાયુ સંરક્ષણ નથી, અને તેની વાયુસેના ખતમ ગઈ છે." તેમણે કહ્યું કે ઈરાનનો નાશ એવી રીતે થઈ રહ્યો છે કે લોકોએ પહેલાં ક્યારેય જોયું નથી.

દરમિયાન, ઈરાનની સુપ્રીમ નેશનલ સિક્યુરિટી કાઉન્સિલના સેક્રેટરી અલી લારીજાનીએ કહ્યું કે ઈરાની સેના કોઈપણ યુએસ ભૂમિ હુમલાની "રાહ જોઈ" રહી છે.

7:26 AM, 6 Mar 2026 (IST)

અમે તો હજુ લડવાનું શરૂ જ કર્યું છે: યુએસ સંરક્ષણ સચિવ

ઈરાન સામેના યુદ્ધ અંગે, યુએસ સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે કહ્યું, "અમારા મિશનના ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતા વધુ મજબૂત બને છે કારણ કે અમારા ફાયદાઓ વધતા જાય છે. અમારા રક્ષણાત્મક અને આક્રમક શસ્ત્રોનો ભંડાર અમને જરૂર હોય ત્યાં સુધી આ અભિયાન ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપે છે. અમે હમણાં જ લડવાનું શરૂ કર્યું છે, અને અમે મજબૂતાઈથી લડવાનું શરૂ કર્યું છે."

7:25 AM, 6 Mar 2026 (IST)

કુવૈતમાં વિસ્ફોટોના અહેવાલ

કતારી ન્યૂઝ ચેનલ અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, કુવૈતમાં મોટા વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા. હવાઈ હુમલાના સાયરન વાગ્યા હતા અને મોટા વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા. આ દરમિયાન, ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં ફાઇટર જેટ અને વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા.

