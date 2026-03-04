યુએસ-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ, લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં 50 લોકોના મોત, 300 થી વધુ ઘાયલ
Published : March 4, 2026 at 6:48 AM IST|
Updated : March 4, 2026 at 7:29 AM IST
ઈરાન અને અમેરિકા-ઈઝરાયલ વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધનો મંગળવારે ચોથો દિવસ હતો, તેહરાને મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકન ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવાનું ચાલુ રાખ્યું, જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયલે ઈરાનમાં હુમલા કર્યા. સમગ્ર મધ્ય પૂર્વમાં પરિસ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે, મિડલ ઈસ્ટમાં ઘણી ફ્લાઈટો ખોરવાઈ જતાં એરપોર્ટ પર લોકોને પરેશાનીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.
સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહથી લગભગ 200 લોકોને લઈને એક ફ્લાઇટ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતરી, મુસાફરોએ સરકારનો આભાર માન્યો.
ભારત સરકાર કુવૈતમાં તમામ ભારતીય નાગરિકોની સલામતી, સુરક્ષા અને સુખાકારીને ખૂબ મહત્વ આપે છે: કુવૈતમાં ભારતના રાજદૂત
કુવૈતમાં ભારતીય સમુદાયને સંદેશ આપતા, કુવૈતમાં ભારતના રાજદૂત પરમિતા ત્રિપાઠીએ જણાવ્યું હતું કે, "આ ખરેખર ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય છે જેમાંથી આપણે બધા પસાર થઈ રહ્યા છીએ, કારણ કે 28 ફેબ્રુઆરીથી કુવૈત અને પ્રદેશમાં સુરક્ષા પરિસ્થિતિ વિકસી રહી છે... આજે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કુવૈતના ક્રાઉન પ્રિન્સ સાથે વાત કરી હતી, અને વિદેશ પ્રધાન ડૉ. એસ. જયશંકરે 28 ફેબ્રુઆરીએ કુવૈતના વિદેશ પ્રધાન સાથે વાત કરી હતી. ભારત કુવૈતની સાર્વભૌમત્વ અને પ્રાદેશિક અખંડિતતાના ઉલ્લંઘનની નિંદા કરે છે... હું તમને ખાતરી આપું છું કે કુવૈતમાં ભારતીય દૂતાવાસ અને ભારત સરકાર કુવૈતમાં તમામ ભારતીય નાગરિકોની સલામતી, સુરક્ષા અને સુખાકારીને ખૂબ મહત્વ આપે છે... કૃપા કરીને બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળો અને સ્થાનિક અધિકારીઓના માર્ગદર્શનનું પાલન કરો."