અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને શ્રેષ્ઠ મધ્યસ્થી ગણાવ્યું, આસિમ મુનીર વાટાઘાટોને આગળ વધારવા માટે ઈરાન પહોંચ્યા
Published : April 16, 2026 at 7:30 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 7:50 AM IST
US-Israel-Iran War: બુધવારે તેહરાનમાં ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચીએ પાકિસ્તાની આર્મી ચીફ ઓફ સ્ટાફ અસીમ મુનીર સાથે પ્રારંભિક બેઠક યોજી હતી. ઈરાની મીડિયા અનુસાર, ગુરુવારે અમેરિકા સાથેની તાજેતરની વાટાઘાટોની ચર્ચા કરવા માટે વધુ વિગતવાર વાટાઘાટો થશે. વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેની વાટાઘાટોમાં પાકિસ્તાન મધ્યસ્થી કરી રહ્યું છે.
વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાનીઓ "ઉત્તમ મધ્યસ્થી" રહ્યા છે અને અમેરિકા આ કરાર સુધી પહોંચવા માટે તેમની મિત્રતા અને પ્રયાસોની પ્રશંસા કરે છે. લેવિટે બુધવારે રાત્રે (ભારતીય સમય) વ્હાઇટ હાઉસના X હેન્ડલ દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયો નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "રાષ્ટ્રપતિ માને છે કે પાકિસ્તાનીઓ દ્વારા આ વાટાઘાટોને સરળતાથી ચાલુ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે,"
તેમણે ઉમેર્યું હતું કે અમેરિકાએ ઈરાન સાથે "ઔપચારિક રીતે યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની વિનંતી" કરી નથી. લેવિટે વધુમાં કહ્યું કે, 7 એપ્રિલે જાહેર કરાયેલ યુદ્ધવિરામ હાલમાં 22 એપ્રિલે સમાપ્ત થવાનો છે. "આ સમયે, અમે આ વાટાઘાટો અને વાતચીતમાં સંપૂર્ણપણે રોકાયેલા છીએ,"
આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે આવ્યો છે,જ્યારે એક નાજુક યુદ્ધવિરામ 22 એપ્રિલે સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે. પડદા પાછળ થોડી પ્રગતિ થઈ છે, પરંતુ કોઈ ઔપચારિક કરારનો અભાવ અને જમીન પર સતત લશ્કરી દબાણ સૂચવે છે કે પરિસ્થિતિનો સંપૂર્ણપણે ઉકેલ ખુબ દૂર છે.
અમેરિકી નૌકાદળની નાકાબંધી, કહ્યું, ઈરાનના બંદરોથી નીકળેલા 10 જહાજોને અટકાવ્યા
અમેરિકી સૈન્યના મધ્ય પૂર્વ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે નૌકાદળની નાકાબંધીના પહેલા 48 કલાક દરમિયાન તેમણે ઈરાની બંદરોથી નીકળતા 10 જહાજોને અટકાવ્યા હતા. જોકે, શિપ-ટ્રેકિંગ ડેટા દર્શાવે છે કે ઈરાની બંદરોથી રવાના થતા ઓછામાં ઓછા ત્રણ જહાજો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા હતા, જોકે આ માર્ગે પસાર થતા કેટલાક જહાજો પાછળથી પરત ફર્યા હતા.