લેબનાને દાયકાઓ બાદ પહેલી વખત ઈઝરાયલ સાથે વાતચીત કરી, કહ્યું 'રચનાત્મક', યુદ્ધવિરામની પણ માંગ કરી
US Israel Iran War: લેબનાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે મંગળવારે દાયકાઓ બાદ પહેલી સીધી વાતચીત થઈ. અમેરિકામાં લેબનોનના રાજદૂત, નાડા હમાદેહ મોઅવાદે જણાવ્યું હતું કે, આગામી રાઉન્ડની વાતચીતની વિગતો "યોગ્ય સમયે" પૂરી પાડવામાં આવશે. તેમણે શરૂઆતની બેઠકને "રચનાત્મક" ગણાવી હતી.
ઐતિહાસિક વાટાઘાટો પછી જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, મોઅવાદે તણાવ ઘટાડવા અને તાત્કાલીક માનવતાવાદી સહાય પૂરી પાડવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. સીએનએનએ તેમના શબ્દોને ટાંકીને કહ્યું, "મેં યુદ્ધવિરામ અને વિસ્થાપિત લોકોને તેમના ઘરે પાછા ફરવાની અપીલ કરી છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "મેં આ ચાલુ સંઘર્ષને કારણે લેબનોન જે ગંભીર માનવતાવાદી કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યું છે તેને દૂર કરવા માટે વ્યવહારુ પગલાં લેવાની પણ અપીલ કરી." રાજદૂતે યુદ્ધવિરામ, વિસ્થાપિત લોકોને પરત કરવા અને તાત્કાલિક માનવતાવાદી પગલાં લેવા માટેના તેમના આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કર્યું, લેબનોનની સાર્વભૌમત્વને પુનરાવર્તિત કર્યું, અને વાટાઘાટોનું આયોજન કરવા બદલ અમેરિકાનો આભાર માન્યો.
રાજદૂતે કહ્યું કે તેમણે "નવેમ્બર 2024માં થયેલી દુશ્મનાવટને સમાપ્ત કરવાની જાહેરાતને પુરી રીતે લાગુ કરવાની તાત્કાલીક જરૂરીયાતની પુષ્ટી કરી અને "મેં આપણી પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને રાજ્યના સાર્વભૌમત્વને જાળવી રાખવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો."
ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, મોઅવાદે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે,, તેમણે વોશિંગ્ટનમાં તેમના ઇઝરાયલી સમકક્ષ, અમેરિકામાં ઇઝરાયલી રાજદૂત યેચીઅલ લીટર સાથે થયેલી બેઠકનો ઉપયોગ, ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળો અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે યુદ્ધવિરામની બેરૂતની માંગને પુનરાવર્તિત કરવા માટે કર્યો હતો.
વાતચીત પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, તેમણે ચર્ચાઓને રચનાત્મક ગણાવી અને બેઠક શક્ય બનાવવા બદલ અમેરિકાનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. સીએનએનએ લેબનીઝ રાજદૂતને ટાંકીને કહ્યું, "મેં નવેમ્બર 2024 ના દુશ્મનાવટ સમાપ્તી સમજૂતીને સંપૂર્ણપણે અમલમાં મૂકવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાતનો પુનરોચ્ચાર કર્યો." તેમણે ઇઝરાયલ અને હિઝબુલ્લાહ વચ્ચે અગાઉના યુદ્ધવિરામનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેનો હેતુ ઈરાન સમર્થિત આ જૂથના નિઃશસ્ત્રીકરણ કરવું અને દક્ષિણ લેબનોનમાંથી તેમની વાપસી સુનિશ્ચિત કરવાનો હતો.