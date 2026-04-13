અમેરિકા આજથી ઈરાનના બંદરથી આવતા-જતાં જહાજોની નાકાબંધી શરૂ કરશે
US israel iran war: અમેરિકા આજથી એટલે કે 13 એપ્રિલથી ઈરાની બંદરો પર આવતા અને જતા જહાજો પર સંપૂર્ણ દરિયાઈ નાકાબંધી લાગુ કરવાનું શરૂ કરશે. વોશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચેની ઉચ્ચ-સ્તરીય વાટાઘાટો ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ સહિત મુખ્ય મુદ્દાઓ પર સમાધાન સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયા બાદ તણાવ વધી ગયો છે. યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ રાષ્ટ્રપતિના આદેશ બાદ આ પગલું ભર્યું છે, અને તે ઈરાની બંદરો પર અને ત્યાંથી આવતા તમામ દરિયાઈ ટ્રાફિકને લક્ષ્ય બનાવશે, જેમાં અરબી અખાત અને ઓમાનના અખાતનો સમાવેશ થાય છે. સેન્ટકોમે જણાવ્યું હતું કે, "આ નાકાબંધી બધા દેશોના જહાજો સામે ભેદભાવ વિના લાગુ કરવામાં આવશે," અને ઉમેર્યું હતું કે યુએસ દળો બિન-ઈરાની બંદરોથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજોને અવરોધશે નહીં. સેન્ટકોમના પ્રકાશન મુજબ, નાકાબંધી સોમવારે સાંજે ૭:૩૦ વાગ્યે ભારતીય સમય અનુસાર શરૂ થશે.
વાણિજ્યિક નાવિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર નેવિગેશન ચેતવણીઓનું નિરીક્ષણ કરે અને આ વિસ્તારમાં કાર્યરત રહે. આ જાહેરાત અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, અન્ય મોરચે પ્રગતિ હોવા છતાં, ઈરાન સાથે વાટાઘાટો તેના પરમાણુ લક્ષ્યો પર અટકી ગઈ છે તેના થોડા કલાકો પછી આવી છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "મોટાભાગની બાબતો પર સંમતિ સધાઈ હતી, પરંતુ એકમાત્ર વસ્તુ જે ખરેખર મહત્વની છે, તે પરમાણુ, તે નહોતી." તેમણે જાહેરાત કરી કે યુએસ નેવી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં પ્રવેશવાનો અથવા બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા તમામ જહાજોને રોકવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે.