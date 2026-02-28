ઈરાન પર ઈઝરાયલનો હુમલો: USના 7 સેન્ય સ્થાનો પર ઈરાનનો હુમલો, કુવૈત, કતાર, યુએઈ અને બેહરીનમાં મિસાઈલ છોડી
Published : February 28, 2026 at 3:13 PM IST|
Updated : February 28, 2026 at 4:21 PM IST
તેહરાન: ઇઝરાયલે ઇરાનની રાજધાની તેહરાન સહિત અનેક શહેરો પર હુમલો કર્યો છે. સૂત્રો કહે છે કે ઇરાન પરના હુમલાઓ અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના સંયુક્ત લશ્કરી કાર્યવાહીનો ભાગ છે. ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ ઇરાન પરના હુમલાને "પ્રિવેન્ટિવ એટેક" ગણાવ્યો હતો. તેહરાન સહિત અનેક શહેરોમાં વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા અને હવાઈ હુમલાના સાયરન વાગી રહ્યા છે.
ભારતીય સમય મુજબ શનિવારે સવારે થયેલા આ હુમલા બાદ શહેરોમાં ધુમાડાના ગોટા દેખાઈ રહ્યા છે. તેહરાનમાં AFP પત્રકારોએ શનિવારે સવારે બે મોટા વિસ્ફોટો સાંભળ્યા હતા અને ઇરાની રાજધાનીના મધ્ય અને પૂર્વમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા. ફાર્સ ન્યૂઝ એજન્સીએ તાત્કાલિક અહેવાલ આપ્યો હતો કે, "વિસ્ફોટનો પ્રકાર સૂચવે છે કે તે મિસાઇલ હુમલો હતો."
ઇઝરાયલે શનિવારે ઇરાન પર "પ્રિવેન્ટિવ એટેક" કરવાની જાહેરાત કર્યા પછી અને જેરુસલેમમાં સાયરન વગાડ્યા પછી નાગરિક ફ્લાઇટ્સ માટે તેનું હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું હતું. મંત્રી મીરી રેગેવે જાહેરાત કરી હતી કે, "સુરક્ષા ઘટનાક્રમ બાદ, પરિવહન મંત્રીએ ઇઝરાયલ નાગરિક ઉડ્ડયન સત્તામંડળના ડિરેક્ટરને ઇઝરાયલ રાજ્યના હવાઈ ક્ષેત્રને સામાન્ય લોકોની ફ્લાઇટ્સ માટે બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે."
LIVE FEED
અત્યંત સાવધાની રાખો, તેલ અવીવમાં ભારતીય દૂતાવાસે નાગરિકો માટે એડવાઈઝરી જાહેર કરી
ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ સંયુક્ત રીતે ઇરાનમાં લશ્કરી હુમલા શરૂ કર્યા હોવાથી, તેલ અવીવમાં ભારતીય દૂતાવાસે શનિવારે એક એડવાઈઝરી જારી કરીને ઇઝરાયલમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકોને અત્યંત સાવધાની રાખવા અને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.
X પરની એક પોસ્ટમાં, ભારતીય દૂતાવાસે લખ્યું, "બધા ભારતીય નાગરિકોએ નિયુક્ત સુરક્ષિત જગ્યાની નજીક રહેવું જોઈએ અને તેમના નિવાસસ્થાન અથવા કામના સ્થળની નજીકના સુરક્ષિત જગ્યાની જાણ હોવી જોઈએ. ભારતીય નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આગામી સૂચના સુધી ઇઝરાયલમાં બધી બિન-આવશ્યક અને બિન-જરૂરી મુસાફરી ટાળે. નાગરિકોને સ્થાનિક સમાચાર, સત્તાવાર જાહેરાતો અને ઇમરજન્સી ચેતવણીઓ પર નજર રાખવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. કોઈપણ ઇમરજન્સીની સ્થિતિમાં, નાગરિકો 24x7 હેલ્પલાઇન દ્વારા તેલ અવીવના ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરી શકે છે: ટેલિફોન: +972-54-7520711; ઇમેઇલ: cons1.telaviv@mea.gov.in." એડવાઈઝરીમાં જણાવાયું છે કે, દૂતાવાસ સંબંધિત અધિકારીઓ સાથે સંપર્કમાં છે અને જરૂર પડ્યે અપડેટ્સ પ્રદાન કરવાનું ચાલુ રાખશે.
સલાહ:
1. પ્રદેશમાં હાલની સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, ઇઝરાયલમાં રહેતા તમામ ભારતીય નાગરિકોને અત્યંત સાવધાની રાખે અને હંમેશા સતર્ક રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
2. ભારતીય નાગરિકોને સલામતી માર્ગદર્શિકા અને સૂચનાઓનું કડક પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
મધ્ય પૂર્વમાં વિસ્ફોટ: ખાડી દેશોએ હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કર્યું, રશિયાએ અમેરિકાને નિશાન સાધ્યું
અબુ ધાબી, યુએઈ, મનામા, બહેરીન, કુવૈત અને કતારમાંથી વિસ્ફોટ થયાના અહેવાલો મળ્યા છે. આ દરમિયાન, રશિયા કહે છે કે અમેરિકાએ ઈરાન પર હુમલો કરીને પોતાનો અસલી રંગ બતાવ્યો છે. બહેરીનમાં એક અમેરિકન બેઝ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ઈરાને ઈરાક પર પણ મિસાઈલ હુમલો કર્યો છે. કુવૈતે પોતાનું હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાને કુવૈતમાં એક અમેરિકન બેઝ પર હુમલો કર્યો છે. વધુમાં, અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાને રિયાધમાં એક અમેરિકન બેઝ પર હુમલો કર્યો છે.
રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનના નજીકના સાથી અને હાલમાં રશિયાની સુરક્ષા પરિષદના ઉપાધ્યક્ષ દિમિત્રી મેદવેદેવે અમેરિકા પર લશ્કરી કાર્યવાહી માટે ઈરાન સાથે પરમાણુ વાટાઘાટોનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. મેદવેદેવે ટેલિગ્રામ પર કહ્યું, "શાંતિ કાયમ કરનારાઓએ ફરી એકવાર પોતાનો અસલી રંગ બતાવ્યો છે." તેમણે કહ્યું, "ઈરાન સાથેની બધી વાટાઘાટો એક કવર ઓપરેશન છે... કોઈને આ અંગે શંકા નહોતી. કોઈપણ હકીકતમાં કોઈ વાત પર સહમત થવા નથી ઈચ્છતું."
ટ્રમ્પે ઈરાની અધિકારીઓને શરણાગતિ સ્વીકારવા અથવા મોતનો સામનો કરવા કહ્યું
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાન પરના હુમલાઓને એક ઉમદા મિશન ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાન પર હુમલો કરવો જરૂરી હતો. તેમણે કહ્યું કે, ઈરાન એવા પરમાણુ શસ્ત્રો અને મિસાઈલ સિસ્ટમ વિકસાવવા માંગે છે જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સુધી પહોંચી શકે. તેમણે ઈરાની અધિકારીઓને શરણાગતિ સ્વીકારવા અથવા મોતનો સામનો કરવા કહ્યું. ટ્રમ્પે ઈરાની લોકોને એમ પણ કહ્યું કે, તેઓ તેમની સરકારનો હવાલો સંભાળે... તે તમારી રહેશે.
કતાર ઉપર ઈરાની મિસાઈલ તોડી પાડવામાં આવી, બહેરીનમાં વિસ્ફોટ
કતારના સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે, તેની પેટ્રિયટ ડિફેન્સ સિસ્ટમે ઈરાની મિસાઈલને અટકાવી હતી. અહેવાલો દર્શાવે છે કે બહેરીનમાં વિસ્ફોટ થયો છે. અગાઉ, બહેરીનના ગૃહ મંત્રાલયે કટોકટી ચેતવણી જારી કરી હતી અને નાગરિકોને નજીકના સલામત સ્થળે ખસી જવા વિનંતી કરી હતી.
ઈરાને પણ મિસાઈલ હુમલા કર્યા, ખામેનેઇના નિવાસસ્થાનની આસપાસના રસ્તાઓ બંધ
અહેવાલો સૂચવે છે કે ઈરાને શનિવારે પણ ઈઝરાયલને નિશાન બનાવીને મિસાઈલો છોડી હતી. ઈઝરાયલી સૈન્યએ કહ્યું કે, તેને ઈરાનથી છોડવામાં આવેલી મિસાઈલોની જાણ થઈ. દેશના અનેક વિસ્તારોમાં સાયરન વાગ્યું. અગાઉ, ઈઝરાયલે તેના કટ્ટર દુશ્મન સામે હુમલા શરૂ કર્યા હતા. સૈન્યએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, "થોડા સમય પહેલા, ઈરાનથી ઈઝરાયલ તરફ છોડવામાં આવેલી મિસાઈલો મળી આવ્યા બાદ દેશભરના અનેક વિસ્તારોમાં સાયરન વાગ્યું." દરમિયાન, તેહરાનમાં મોટી સંખ્યામાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. ખામેનેઇના નિવાસસ્થાનની આસપાસના રસ્તાઓ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
-
#UPDATE Israel has closed its airspace to civilian flights after announcing it had carried out 'preventive strikes' on Iran and sounding sirens in Jerusalem pic.twitter.com/qXtvlT6qjm— AFP News Agency (@AFP) February 28, 2026
નેતન્યાહૂએ કહ્યું કે, આ હુમલાઓનો હેતુ અસ્તિત્વના ખતરાને દૂર કરવાનો
ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન પરના હુમલાઓનો હેતુ અસ્તિત્વના ખતરાને દૂર કરવાનો હતો. નેતન્યાહૂએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ દ્વારા સંયુક્ત કાર્યવાહીથી બહાદુર ઈરાની લોકો માટે પોતાનું ભાગ્ય પોતાના હાથમાં લેવાની પરિસ્થિતિઓ બનશે અને ટ્રમ્પના ઐતિહાસિક નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી.
અમેરિકા અને ઇઝરાયલ ઉત્તરી ઇરાન પર હુમલો કરે છે
અહેવાલ મુજબ, ઇઝરાયલ અને અમેરિકાએ ઉત્તરી ઇરાનમાં હુમલા શરૂ કર્યા છે. મિસાઇલ હુમલો થયો હોવાના અહેવાલ છે. આ દરમિયાન, ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ઇરાનને પરમાણુ શક્તિ બનવા દેવામાં આવશે નહીં. ઇઝરાયલે દેશભરમાં કટોકટીની સ્થિતિ જાહેર કરી છે, જેમાં ઇરાન પર પ્રિવેન્ટિવ હુમલો શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ઇઝરાયલના સંરક્ષણ પ્રધાન ઇઝરાયલ કાત્ઝે શનિવારે આ જાહેરાત કરી હતી. ઇઝરાયલના પ્રિવેન્ટિવ હુમલા બાદ, સમગ્ર દેશમાં સાયરન વાગ્યા હતા. કાત્ઝે જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલે તેના પ્રદેશ પરના ખતરાને દૂર કરવા માટે ઇરાન પર પ્રિવેન્ટિવ હુમલો શરૂ કર્યો છે.
એર ઇન્ડિયા
આ દરમિયાન, તેલ અવીવથી નવી દિલ્હી જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-140 માં ચઢવાની રાહ જોઈ રહેલા મુસાફરોને પોતાનો સામાન છોડીને બોમ્બ શેલ્ટરમાં દોડવાની ફરજ પડી હતી. એક મુસાફરે PTIને જણાવ્યું હતું કે, તેમને બધું છોડીને તાત્કાલિક બોમ્બ શેલ્ટરમાં જવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ભારતીય એરલાઇન્સે અધિકારીઓને જાણ કરી છે કે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે તે આવતીકાલ, રવિવારથી શરૂ થતાં એક અઠવાડિયા માટે આ રૂટ પર તેની ફ્લાઇટ સેવાઓ સ્થગિત કરશે.