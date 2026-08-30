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નેપાળમાં ફરી વધ્યું પૂરનું જોખમ, ભોટે કોશી નદીના જળસ્તરમાં વધારો, નેપાળ સરકારે એલર્ટ જાહેર કર્યુ

નેપાળ પર ફરી મંડરાતો ખતરો
નેપાળ પર ફરી મંડરાતો ખતરો (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2026 at 7:08 AM IST

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કાઠમંડુ, નેપાળ: નેપાળના નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથૉરિટીએ (NDRRMA) રવિવારે ભોટે કોશી નદીના પ્રવાહ અને તેની જળસપાટીમાં અચાનક વધારો થવાના સમાચાર બાદ લોકો માટે ચેતવણી જાહેર કરી છે અને લોકોને સાવધાન રહેવા જણાવ્યું છે. અધિકારીઓએ નદીના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને અને રાહત ટીમોને અત્યંત સાવધાની રાખવા અને સતર્ક રહેવા વિનંતી કરી છે.

નુવાકોટ અને ધાડિંગમાં નદીના તટપ્રદેશ નજીક ઈમરજન્સી સેવાઓ અને સ્થાનિક વહીવટી ટીમોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. NDRRMA નેપાળે એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું છે કે, "રસુવા જિલ્લા વહીવટી કાર્યાલયને માહિતી મળી છે કે ભોટે કોશી નદીમાં પાણીના વધતા પ્રવાહનો અવાજ સંભળાઈ રહ્યો છે. તેથી, અમે રસુવા, નુવાકોટ અને ધાડિંગ સુધીના નદીની આસપાસના વિસ્તારોમાં સાવધાની રાખવાની અપીલ કરીએ છીએ.

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7:06 AM, 30 Aug 2026 (IST)

નેપાળ સરકારે પૂરને લઈને એલર્ટ જાહેર કર્યુ, લોકોને સાવચેત રહેવા કરી અપીલ

X પર પોસ્ટ કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, NDRRMA એ સ્થાનિક અધિકારીઓ તરફથી મળેલી ચેતવણીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આ નવી ચેતવણી ત્રણ મુખ્ય નીચાણવાળા જિલ્લાઓ માટે છે જે 26 ઓગસ્ટના રોજ આવેલા વિનાશક પૂરથી ગંભીર રીતે પ્રભાવિત થયા હતા. રસુવા નદીના કિનારે રહેતા સમુદાયો, જેમાં નેપાળ-ચીન સરહદ નજીકના વિસ્તારોનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમને પાણીના સ્તર પર ચાંપતી નજર રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

TAGGED:

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NEPAL FLASH FLOODS
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નેપાળ પૂર હોનારત
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