નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરથી વિનાશ, 162 લોકોના મૃત્યું, વિદેશીઓ સહિત 400 જેટલાં લોકો ગુમ
Published : August 27, 2026 at 9:31 AM IST|
Updated : August 27, 2026 at 10:38 AM IST
કાઠમંડુ, નેપાળ: બુધવારે નેપાળની ભોટેકોશી નદીમાં આવેલા વિનાશક પૂરને કારણે ઓછામાં ઓછા 162 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે, અને લગભગ 400 લોકો ગુમ થયા છે. કાઠમંડુ પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ ગુમ થયેલા લોકોમાં વિદેશી નાગરિકો અને સુરક્ષા કર્મચારીઓનો સમાવેશ થાય છે. વહેલી સવારે આવેલા આ અચાનક પૂરે ત્રણ જિલ્લામાં ભારે વિનાશ વેર્યો છે, જેમાં લોકો, ઘરો, વાહનો અને મહત્વપૂર્ણ માળખાકીય સુવિધાઓને મોટું નુકસાન થયું છે. તાજેતરના વર્ષોમાં આ નેપાળની સૌથી ભયંકર આફતોમાંની એક છે. મધ્ય નેપાળના અનેક નગરો અને ગામડાઓ તારાજ થઈ ગયા છે. મહત્વપૂર્ણ પુલ ધોવાઈ ગયા છે અને એક ડઝન હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ સ્થગિત થઈ ગયા છે. પૂરના કારણે અનેક વસાહતોમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પરિવહન ખોરવાઈ ગયું હતું. નિષ્ણાતો માને છે કે હિમપ્રપાત કારણ હોઈ શકે છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. ભારતે માનવતાવાદી સહાય અને 10 ટન આપત્તિ રાહત પુરવઠો પણ મોકલ્યો છે.
LIVE FEED
નેપાળમાં વિનાશક પૂરના કારણે ભયાનક તારાજી, મૃત્યુઆંક વધીને 162 થયો
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તાજેતરના વર્ષોમાં હાલમાં નેપાળમાં આવેલી ભયાનક આફતોમાંની એક આ વિનાશક પૂરમાં જીવ ગુમાવનારાઓની સંખ્યા 162 થઈ ગઈ છે. આ પૂરમાં સુરક્ષા કર્મચારીઓ અને વિદેશી પ્રવાસીઓ સહિત અનેક લોકો ગુમ થયા અને અઢળક સંપત્તિનો નાશ થયો છે. કાઠમંડુ પોસ્ટ અનુસાર, આ પૂર ત્યારે આવ્યું જ્યારે એક હિમસ્ખલને ભોટેકોશીની ઉપનદી, લહેન્ડે નદીના પ્રવાહને અવરોધિત કર્યો, અને પાણીનો પ્રચંડ પ્રવાહ સૌથી પહેલાં ચીનની સીમા પાસે રસુવાગઢીમાં તિમુર વિસ્તારમાં અથડાયો હતો. પૂરના પાણી આગળ વધે તે પહેલાં જ અહીં વસ્તા અસંખ્ય લોકોની એક મોટી વસાહતનો મોટો ભાગ પાણીના પ્રચંડ પ્રવાહમાં વહી ગયો હતો. આ વિસ્તારમાં વરસાદના અભાવને કારણે, લોકોને અગાઉથી આ આફતની અંગે કોઈ ચેતવણી મળી ન હતી અને પૂર આવ્યું ત્યારે તેઓ તેમના રોજિંદા કામમાં વ્યસ્ત હતા. આફતની ગંભીરતાનો અહેસાસ થતાં, રસુવાના મુખ્ય કસ્ટમ અધિકારી રાજેન્દ્ર ઢુંગાના અને ડઝનબંધ અન્ય લોકો નજીકના જંગલમાં ભાગી ગયા.
કૈલાશ માનસરોવરના 77 તીર્થયાત્રી સાથે સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો: ઈશા ફાઉન્ડેશન
નેપાળમાં વિનાશક પૂરના કારણે ઈશા ફાઉન્ડેશનના સેક્રેડ વોક્સ (કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા)ના અનેક તીર્થયાત્રી અને સ્વયંસેવક નેપાળમાં ફસાયા અથવા ગૂમ છે. જેને લઈને ઈશા સેક્રેડ વૉક્સના કોઓર્ડિનેટર, મા ગંભીરીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે હજુ સુધી તેમનો સંપર્ક કરી શક્યા નથી કારણ કે ત્યાં પ્રચંડ પૂર આવ્યું છે. તમામ વાતચીત લાઇનો બંધ છે, અને અમે ત્યાં હાજર કોઈનો સંપર્ક કરી શકતા નથી. અમે ફક્ત અધિકારીઓ પાસેથી કેટલીક માહિતીની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. આશા છે કે, કાલે સવાર સુધીમાં અમને કેટલીક માહિતી મળશે." તેમણે ઉમેર્યું, "આ વર્ષે, અમારા ૨૧ જૂથો કૈલાશ માનસરોવર યાત્રા કરી રહ્યા છે. ઘણાએ તેમની યાત્રા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી છે, કેટલાક હજુ પણ તેમના માર્ગ પર છે, અને કેટલાક શરૂ કરવાના છે. આ ખાસ જૂથ પોતાની યાત્રા પૂર્ણ કરી ચુક્યું હતું અને આજે સવારે તિબેટીયન ઇમિગ્રેશનમાંથી પસાર થઈને કાઠમંડુ પરત ફરી રહ્યું હતું. ૭૭ યાત્રાળુઓ પહેલાથી જ ઇમિગ્રેશન સેન્ટર પહોંચી ગયા હતા." ગ્રુપ લીડરનું નામ પ્રવીણ હતું. અમારી ટીમના એક સભ્યએ સવારે ૯:૦૫ વાગ્યે તેમની સાથે વાત કરી. જોકે, જ્યારે અમે દસ મિનિટ પછી ફરીથી તેમનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે અમે તેમનો કે અન્ય કોઈનો સંપર્ક કરી શક્યા નહીં. એવું લાગે છે કે આ ઘટના તે દસ મિનિટમાં બની હતી.
નેપાળ PM બાલેન્દ્ર શાહે પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો
નેપાળના પ્રધાનમંત્રી બાલેન્દ્ર શાહે બુધવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કર્યો. તેમણે પીએમ મોદીના સાથ અને સમર્થનભર્યા શબ્દો અને પૂરગ્રસ્ત દેશમાં બચાવ અને રાહત કામગીરી માટે તમામ શક્ય માનવતાવાદી સહાય આપવા બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો. તિબેટથી શરૂ થયેલી અચાનક આવેલા વિનાશક પૂરથી પૂર મધ્ય નેપાળના અનેક શહેરો અને ગામડાઓને તબાહ કરી દીધા, ઘણા મહત્વપૂર્ણ પુલો ધોવાઈ છે,અને એક ડઝન હાઇડ્રોપાવર પ્રોજેક્ટ્સ ઠપ કરી દીધા છે.
133 ભારતીય નાગરિકો સહિત 750થી વધુ લોકો ગુમ
નેપાળમાં અચાનક આવેલા પૂરમાં આશરે ૧૬૦ લોકો માર્યા ગયા છે, જ્યારે ૭૫૦ થી વધુ લોકો ગુમ થવાની આશંકા છે. ભારે પૂરના કારણે મધ્ય નેપાળના અનેક શહેરો અને ગામડાઓ તબાહ થઈ ગયા, મહત્વપૂર્ણ પુલો ધોવાઈ ગયા અને એક ડઝન જળવિદ્યુત પ્રોજેક્ટ્સ લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયા. લગભગ ૧૬૦ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, અને ૧૩૩ ભારતીય નાગરિકો સહિત ૭૫૦ થી વધુ લોકો ગુમ છે.