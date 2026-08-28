નેપાળ પૂર સંકટ: મૃતકોની સંખ્યા વધીને 389 પર પહોંચી, 977 લોકો ગુમ, રેસ્કયુ ઓપરેશન ચાલુ
Published : August 28, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : August 28, 2026 at 7:36 AM IST
નેપાળમાં પૂરને લઇને રાહત અને બચાવ અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં સ્થિતિ ભયાનક છે. નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્ક રિડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી (NDRRMA)એ પોતાના લેટેસ્ટ સ્ટેટસ રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે પૂર બાદ 389 શબ મળ્યા છે અને 977 લોકો હજુ પણ ગુમ છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે આ આંકડો જિલ્લા વહીવટી કાર્યાલય અને જિલ્લા અને રાષ્ટ્રીય ઇમરજન્સી સંચાલન કેન્દ્ર પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. રસુવામાં ભોટે કોશી પૂરથી ઉભી થયેલી ઇમરજન્સી સ્થિતિ અને મોટા પાયે ચલાવવામાં આવી રહેલા રેસ્કયુ ઓપરેશનની જાણકારી પણ સામેલ છે.
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અમેરિકાએ 5 લાખ ડૉલરની સહાય મોકલી
અમેરિકાના પોલિટિકલ અફેર્સના અંડર સેક્રેટરી એલિસન એમ.હુકરે ટ્વીટ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મે નેપાળના વિદેશ મંત્રી ખનાલ સાથે તેમના બચાવ અભિયાન વિશે વાત કરી જેમાં અમારા ગુમ નાગરિકોને શોધવા માટે તમામ પ્રયાસ સામેલ છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટ પૂરથી પ્રભાવિત સમુદાયોની મદદ માટે 5 લાખ ડૉલરની સહાય મોકલી રહ્યું છે, જ્યારે નેપાળમાં અમેરિકન દૂતાવાસ અમેરિકન નાગરિકોની મદદ માટે સ્થાનિક અધિકારીઓ સાથે મળીને કામ કરી રહ્યું છે. અમેરિકા આ મુશ્કેલ સમયમાં નેપાળના લોકો સાથે ઊભુ છે અને રાહત અને રિકવરીના કામમાં મદદ કરી રહ્યું છે.'
નેપાળમાં આવેલા પૂર બાદ 900થી વધુ લોકો ગુમ
ગુમ થયેલા 977 લોકોમાં નેપાળ પોલીસના 28 જવાન, નેપાળ સેનાના 45 જવાન આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ નેપાળના 13 જવાન, કસ્ટમ્સ ઓફિસના 15 કર્મચારી અને ઇમિગ્રેશન ઓફિસના ચાર કર્મચારી સામેલ છે. ગુમ લોકોમાં 517 વિદેશી નાગરિક અને વિદેશમાં રહેતા 127 નેપાળી નાગરિક સામેલ છે, જે ફરવા માટે નેપાળ આવ્યા હતા. રિપોર્ટમાં 73 લોકોના ઘાયલ થવાની જાણકારી પણ આપવામાં આવી છે. રાહત અને બચાવ કાર્ય માટે 13,295 સુરક્ષાકર્મી તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે જેમાં નેપાળ પોલીસના 7,250 જવાન, નેપાળ સેનાના 4,200 જવાન અને આર્મ્ડ પોલીસ ફોર્સ નેપાળના 1,845 જવાન સામેલ છે. બચાવ અભિયાનમાં 15 હેલિકોપ્ટર સામેલ છે જેમાં છ નેપાળ સેનાના અને 9 પ્રાઇવેટ સેક્ટરના છે.