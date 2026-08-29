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નેપાળ પૂર: અત્યાર સુધી 586 શબ મળ્યા, 320 ભારતીય સહિત 2400થી વધુ લોકો ગુમ

નેપાળમાં પૂર બાદ ભયાનક સ્થિતિ જોવા મળી હતી
નેપાળમાં પૂર બાદ ભયાનક સ્થિતિ જોવા મળી હતી (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 29, 2026 at 7:50 AM IST

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નેપાળમાં આવેલા ભયાનક પૂરમાં મૃતકોની સંખ્યા વધીને 586 થઇ ગઇ છે જ્યારે બે હજારથી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે જેમાં 320 ભારતીય નાગરિક પણ સામેલ છે. પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલુ છે. ગુમ થયેલા લોકોને શોધવા માટે મોટા પાયે રેસ્કયુ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. ન્યૂઝ એજન્સી AFP અનુસાર નેપાળ-તિબેટ બોર્ડર પર આવેલી આફતમાં કેટલાક ગામ વહી જતા 2400થી વધુ લોકો ગુમ છે અને અત્યાર સુધી 586 લોકોના મોતની પૃષ્ટિ થઇ છે. ધ હિમાલયન ટાઇમ્સ અનુસાર, ગુમ લોકોમાં 644 વિદેશી નાગરિક સામેલ છે.

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7:46 AM, 29 Aug 2026 (IST)

ચીનમાં 400 ભારતીય સુરક્ષિત: વિદેશ મંત્રાલય

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે જણાવ્યું હતું કે નેપાલ-તિબેટ સરહદ પર આવેલા ભયંકર પૂરમાં અત્યાર સુધી 320 ભારતીય ગુમ છે અથવા તેમનો સંપર્ક થઇ શક્યો નથી. તેમણે જણાવ્યું કે 84 ભારતીયોને બચાવવામાં આવ્યા છે જેમાં 21 તમિલનાડુના છે અને 63 લોકો ત્રિશુલી-I પ્રોજેક્ટ પર કામ કરતા હતા. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે ચીનમાં આશરે 400 લોકો સુરક્ષિત છે. એમ્બેસી તેમના સંપર્કમાં છે અને તેમણે ત્યાથી બહાર કાઢવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

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