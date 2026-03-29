અમેરિકા ઇઝરાયલ ઇરાન યુદ્ધનો એક મહિનો પૂર્ણ, અમેરિકાએ 3500 મરીન સૈનિકો તૈનાત કર્યા
Published : March 29, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 7:53 AM IST
US Israel Iran War: ઈરાનના ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC) એ રવિવારે કડક ચેતવણી આપી હતી કે, ઇરાની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને વારસાગત માળખા પર અમેરિકા અને ઇઝરાયલી હુમલાના બદલામાં પશ્ચિમ એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં અમેરિકન અને ઇઝરાયલી યુનિવર્સિટીઓને કાયદેસર લક્ષ્યો ગણશે. આ દરમિયાન, અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) એ જાહેરાત કરી કે 3,500 મરીન અને ખલાસીઓની એક ટાસ્ક ફોર્સ મધ્ય પૂર્વમાં પહોંચી છે.
મધ્ય પૂર્વમાં યુદ્ધનો એક મહિનો પૂર્ણ થયો છે, ત્યારે ઈરાની સમર્થિત હુથી બળવાખોરોએ શનિવારે ઇઝરાયલ પર બે મિસાઇલ હુમલાઓની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. હુથીઓના લશ્કરી પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ યાહ્યા સાડીએ શનિવારે બળવાખોર જૂથના અલ-મસિરાહ સેટેલાઇટ ટેલિવિઝન નેટવર્ક પર નિવેદનો જારી કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે હુથીઓએ બે મિસાઇલ હુમલા કર્યા હતા. ઇઝરાયલે કહ્યું હતું કે તેણે પ્રથમ મિસાઇલને અટકાવી હતી. બીજા હુમલામાં તેણે યમનથી કોઈ પ્રોજેક્ટાઇલને અટકાવી હતી કે કેમ તે અંગે તેણે તાત્કાલિક ટિપ્પણી કરી નથી.
ગયા મહિને સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી યમન તરફથી ઇઝરાયલ પર પહેલી વાર ગોળીબાર થયો છે. ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધ દરમિયાન જહાજો પર હુથી હુમલાઓથી રેડ સીમાં શિપિંગની કામગીરી ખોરવાઈ છે . પાકિસ્તાનના વિદેશ પ્રધાન ઇશાક ડારે જણાવ્યું છે કે, સાઉદી અરેબિયા, તુર્કી અને ઇજિપ્તના વિદેશ પ્રધાનો રવિવારે ઇસ્લામાબાદમાં યુદ્ધનો અંત લાવવાના હેતુથી વાટાઘાટોમાં ભાગ લેશે.
પશ્ચિમ એશિયાના સંઘર્ષ વચ્ચે યમનના હુથીઓએ ઇઝરાયલ સામે "બીજી લશ્કરી કાર્યવાહી" હાથ ધરી
યમનના હુથીઓએ રવિવારે ઇઝરાયલને નિશાન બનાવીને "બીજી સૈન્ય કાર્યવાહી" કરવાની જાહેરાત કરી, જેનાથી પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષમાં વધારો થયો. તેમણે દક્ષિણ કબજા હેઠળના પેલેસ્ટાઇનમાં "મહત્વપૂર્ણ અને લશ્કરી સ્થળો" પર ક્રુઝ મિસાઇલો અને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો. ટેલિગ્રામ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક નિવેદનમાં, હુથી લશ્કરી પ્રવક્તા યાહ્યા સારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહી "પવિત્ર જેહાદ માટે લડાઈ" ના ભાગ રૂપે શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તે લેબનોનમાં ઈરાન અને હિઝબુલ્લાહ દળો સહિત સાથી જૂથો દ્વારા લશ્કરી કાર્યવાહી સાથે સુસંગત હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે બીજા ઓપરેશને "સફળતાપૂર્વક તેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યો." નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "સેનાએ "પવિત્ર જેહાદ યુદ્ધ" માં બીજી લશ્કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી, જેમાં દક્ષિણ કબજા હેઠળના પેલેસ્ટાઇનમાં ઝિઓનિસ્ટ દુશ્મનના અનેક મુખ્ય લશ્કરી સ્થાપનોને ક્રુઝ મિસાઇલો અને ડ્રોનથી નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી ઈરાનમાં અમારા મુજાહિદ્દીન ભાઈઓ અને લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહના લશ્કરી કાર્યવાહી સાથે મળીને કરવામાં આવી હતી, અને અલ્લાહની કૃપાથી, તેણે સફળતાપૂર્વક તેનો ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કર્યો હતો.