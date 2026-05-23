US Israel Iran War: શાંતિ માટેના દબાણ વચ્ચે, પાકિસ્તાનના CDF અસીમ મુનીર ઈરાન પહોંચ્યા
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું છે કે ઈરાન અમેરિકા સાથે સોદો કરવા આતુર છે, પરંતુ ચેતવણી આપી હતી કે વોશિંગ્ટન તેહરાન પર દબાણ ચાલુ રાખશે કારણ કે "ઈરાન પરમાણુ હથિયાર રાખી શકતું નથી." ટ્રમ્પે શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાં નવા ફેડરલ રિઝર્વ ચેરમેન કેવિન વોર્શના શપથ ગ્રહણ સમારોહ દરમિયાન આ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. તેમણે આર્થિક સંદેશાઓ, તેમજ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને અમેરિકાના લશ્કરી વલણ પર પણ ટિપ્પણી કરી હતી.
તેમના વહીવટની આર્થિક અને સંરક્ષણ નીતિઓની ચર્ચા કરતા, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, "આપણી પાસે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ સૈન્ય છે." ઈરાનનો ઉલ્લેખ કરતા, ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "ઈરાન સોદો કરવા માટે ઉત્સુક છે. આપણે જોઈશું કે શું થાય છે, પરંતુ અમે તેમને સખત પ્રહાર કર્યો છે, અને અમારી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ નહોતો કારણ કે ઈરાન પરમાણુ હથિયાર રાખી શકતું નથી."
યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ તેહરાન સાથે સંભવિત વાટાઘાટો વિશે કોઈ વિગતો આપી ન હતી, ન તો તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યારે તેમણે કહ્યું કે અમેરિકાએ "તેમને સખત પ્રહાર છે" ત્યારે તેઓ કઈ ક્રિયાઓનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ તેમની ટિપ્પણીઓ સ્પષ્ટપણે ઈરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓ અને યુએસની લશ્કરી અને આર્થિક દબાણની વ્યાપક વ્યૂહરચના પર તેમનું સતત ધ્યાન પ્રતિબિંબિત કરે છે. ટ્રમ્પે અમેરિકાની લશ્કરી તાકાતને વ્યાપક રાષ્ટ્રીય પુનરુત્થાન સાથે જોડી, જેને તેમણે ઉત્પાદન, ટેરિફ અને આર્થિક વૃદ્ધિમાં રોકાણ દ્વારા પ્રેરિત ગણાવી. "આપણે $1.5 ટ્રિલિયનનું લશ્કરી બજેટ રાખવા જઈ રહ્યા છીએ," તેમણે કહ્યું.
LIVE FEED
શાંતિ પ્રયાસો વચ્ચે, પાકિસ્તાનના સીડીએફ અસીમ મુનીર ઈરાન પહોંચ્યા
મઝાર-એ-શરીફમાં ઈરાનના કોન્સ્યુલેટ જનરલે જાહેરાત કરી કે પાકિસ્તાનના ચીફ ઓફ ડિફેન્સ ફોર્સિસ (સીડીએફ) ફિલ્ડ માર્શલ અસીમ મુનીર તેહરાન પહોંચ્યા છે. દરમિયાન, ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઈસ્માઈલ બગાઈએ બંને પક્ષો વચ્ચે મૂળભૂત તફાવતો પર પ્રકાશ પાડ્યો અને 14-મુદ્દાની યોજના અંગે તેમના દેશના લાંબા સમયથી ચાલતા વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો, જે તેણે અગાઉ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને રજૂ કર્યું હતું.
અલ જઝીરા અનુસાર, બગાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે પરમાણુ સંબંધિત વાટાઘાટોની વિગતો પર ચર્ચા ન કરવાનું કારણ સ્પષ્ટ છે. અમે પહેલા પણ બે વાર આવું કર્યું છે, અને બીજી બાજુના લોભે અમને સંઘર્ષમાં ધકેલી દીધા. અમે આ અનુભવને અવગણી શકીએ નહીં."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "પરમાણુ મુદ્દાઓના સંદર્ભમાં, મામલો એકદમ સ્પષ્ટ છે - અમે એનપીટી [પરમાણુ અપ્રસાર સંધિ] પર હસ્તાક્ષર કરનાર છીએ, અને અમને શાંતિપૂર્ણ હેતુઓ માટે પરમાણુ ઊર્જાનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર છે."