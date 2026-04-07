Iran-US-Israel War Update: એક જ રાતમાં ઇરાનને બરબાદ કરી શકીએ છીએ, ડેડલાઇન પર ટ્રમ્પની ધમકી
Published : April 7, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : April 7, 2026 at 7:55 AM IST
અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાન યુદ્ધનો આજે મંગળવારે 39મો દિવસ છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ઇરાન પર સૌથી મોટો હુમલો કરવાની ચેતવણી આપી છે. અમેરિકાએ ઇરાનમાં પોતાના પાયલોટને બચાવવા માટે સૌથી મોટું રેસક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસમાં પ્રેસને સંબોધતા ઇરાનને ચેતવણી આપતા જણાવ્યુ ંકે, અમેરિકા માત્ર એક જ રાતમાં ઇરાનને બરબાદ કરી શકે છે.
અમેરિકાનું પાયલોટને બચાવવા માટે સૌથી મોટું રેસક્યૂ ઓપરેશન
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વ્હાઇટ હાઉસમાં પ્રેસને સંબોધતા ઇરાન યુદ્ધને લઇને મહત્ત્વનું નિવેદન આપ્યું હતું. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, અમેરિકન સેનાએ પોતાના એક જવાનને બચાવવા માટે અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું રેસક્યૂ ઓપરેશન ચલાવ્યું છે જેમાં આશરે 200 સૈનિક તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા અને દુશ્મનના એરસ્પેસમાં 21 સૈન્ય વિમાન મોકલવામાં આવ્યા હતા. ટ્રમ્પ અનુસાર, પાયલોટ દુશ્મનના વિસ્તાર Iranમાં પડ્યો હતો જ્યા ખતરનાક પરિસ્થિતિમાં તેને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.
ઇરાનમાં 37 દિવસમાં 13 હજાર ઠેકાણાને નિશાન બનાવ્યા: ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરી પર અપડેટ આપ્યુ છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું, 'છેલ્લા 37 દિવસમાં અમેરિકન સેનાએ ઇરાન ઉપર 10,000થી વધુ કૉમ્બેટ ફ્લાઇટ્સ કરી છે, જે પહેલા ક્યારેય થઇ નથી. 13 હજારથી વધુ ટાર્ગેટ પર હુમલા કરવામાં આવ્યા. ગયા અઠવાડિયે જે F-15 ગુમાવ્યું તે આ પુરા ઓપરેશનમાં દુશ્મને તોડી પાડેલુ પ્રથમ મેન્ડ એરક્રાફ્ટ હતું. હુમલા ઓપરેશન ચલાવીને બન્ને પાયલોટને બચાવી લેવામાં આવ્યા. આ એક એવો રેકોર્ડ છે જે મિલિટ્રી એર ઓપરેશન્સના ઇતિહાસમાં અજોડ છે
એક જ રાતમાં ઇરાન બરબાદ થઇ જશે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પોતાના નિવેદનમાં કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. ટ્રમ્પે ચેતવણી આપતા જણાવ્યું કે, અમેરિકા માત્ર એક રાતમાં ઇરાનને બરબાદ કરી શકે છે અને આવી કાર્યવાહી ક્યારેય પણ થઇ શકે છે. આ નિવેદનને લઇને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ચિંતા વધી શકે છે કારણ કે તેનાથી અમેરિકા અને ઇરાન વચ્ચે તણાવ વધારે ભડકવાના સંકેત મળે છે.