લેબનોનમાં ઇઝરાયેલના હુમલામાં આઠ લોકોના મોત, હિઝબુલ્લાહ ટેરર ટનલને નષ્ટ કરી
Published : April 29, 2026 at 7:27 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 8:02 AM IST
ઇઝરાયલે કહ્યું કે તે લેબનોનમાં કોઇ પ્રદેશ કબજે કરવા માંગતો નથી, કારણ કે તેની સેનાએ યુદ્ધગ્રસ્ત દક્ષિણમાં નગરો અને ગામડાઓ ખાલી કરવાની નવી ચેતવણીઓ જાહેર કરી છે.
વિદેશ મંત્રી ગિડીઓન સારે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું, "ઇઝરાયેલને લેબનોનમાં કોઇ વિસ્તાર જીતવાની ઇચ્થા નથી. અમારી હાજરી...એક જ હેતુ પૂર્ણ કરે છે: અમારા નાગરિકોની સુરક્ષા." તેમણે કહ્યું, કોઇ પણ દેશ માથા પર બંદૂક રાખીને આ રીતે રહેવા તૈયાર નહીં હોય, કારણ કે સેનાએ લેબનોનમાં ઇરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહ સામે હુમલા વધાર્યા છે.
ઇરાન-અમેરિકા યુદ્ધવિરામ શરૂ થયા બાદ ઇઝરાયેલે એક કહેવાતી યેલો લાઇન જાહેર કરી છે જેમાં સરહદ પાસે લેબનોનના વિસ્તારની એક પટ્ટીને 10 કિલોમીટર ઊંડી બતાવવામાં આવી હતી જ્યાં તેના સૈનિક કામ કરી રહ્યા હતા.
ઇઝરાયેલે લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ ટેરર ટનલને નષ્ટ કરી
ઇઝરાયેલી મિલિટ્રીએ કહ્યું કે તેના એલીટ ફાઇટર્સ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતી એક મોટી હિઝબુલ્લાહ ટનલ નેટવર્કને શોધીને તેનો નાશ કર્યો છે, કારણ કે તેણે લેબનોનના યુદ્ધગ્રસ્ત દક્ષિણમાંથી નવા લોકોને બહાર કાઢવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ઇઝરાયેલ માર્ચની શરૂઆતથી જ હિઝબુલ્લાહ સામે લડી રહ્યું છે, ઇરાન સમર્થિક આતંકવાદી જૂથ સામે લડવા માટે દક્ષિણ લેબનોનમાં પોતાની સેના મોકલી રહ્યું છે.
આર્મીના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું કે કંતારામાં સૈનિકોએ લગભગ એક દાયકામાં બનાવવામાં આવેલી બે કિલોમીટર સુધી લંબાયેલી હિઝબુલ્લાહ ટેરર ટનલ મળી આવી હતી. આ ટનલને તોડી પાડવા માટે 450 ટનથી વધુ વિસ્ફોટકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
ક્રૂડ ઓઇલમાં ઉછાળો, શેરબજારમાં ઘટાડો
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ટ્રાફિક પુન:સ્થાપિત કરવાના ઇરાનના પ્રસ્તાવને સ્વીકારે તેવી શક્યતા ઘણી ઓછી છે અને કતારે સ્થિર સંઘર્ષની ચેતવણી આપી હોવાના અહેવાલને કારણે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં ઉછાળો આવ્યો છે.
જૂન ડિલિવરી માટે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 2.8 ટકા વધીને $111.26 પ્રતિ બેરલ થયું છે. US બેન્ચમાર્ક WTI 3.7 ટકા વધીને $99.93 પ્રતિ બેરલ થયું છે.
દક્ષિણ લેબનોનમાં ઇઝરાયેલના હુમલામાં આઠ લોકોના મોત
લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, મંગળવારે ઇઝરાયલી હુમલામાં દેશના દક્ષિણ ભાગમાં સિવિલ ડિફેન્સ બચાવ દળ સહિત આઠ લોકો માર્યા ગયા છે જ્યારે બે સૈનિક ઘાયલ થયા છે.
ઇઝરાયેલ માર્ચની શરૂઆતથી જ હિઝબુલ્લાહ સામે લડી રહ્યુ છે અને તેને ઇરાન સમર્થિત આતંકી ગ્રુપ સામે લડવા માટે દક્ષિણ લેબનોનમાં સૈનિકો મોકલ્યા છે. 17 એપ્રિલે અસ્થિર સીઝફાયર છતા હિંસા ચાલુ છે. બન્ને પક્ષોએ કથિત ઉલ્લંઘન માટે એક બીજા પર આરોપ લગાવ્યા છે. લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું, મજદલ જૂન શહેર પર ઇઝરાયેલની એર સ્ટ્રાઇકમાં પાંચ લોકો માર્યા ગયા છે. લેબનોન સિવિલ ડિફેન્સના ત્રણ પેરામેડિક્સ પણ સામેલ છે જે એક હુમલા બાદ કાટમાળમાં ફસાઇ ગયા હતા જેમાં તેમણે ત્યારે નિશાન બનાવવામાં આવ્યા જ્યારે તે એક રેસક્યૂ મિશન પર હતા.