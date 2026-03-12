US-Isreal-Iran War LIVE: ટ્રમ્પનો દાવો- ઈરાન હારવાની અણી પર છે
Published : March 12, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : March 12, 2026 at 8:19 AM IST
ગુરુવારે વહેલી સવારે જેરુસલેમ અને ઇઝરાયલના અન્ય ભાગોમાં મધ્યરાત્રિ પછી સાયરન વાગ્યું અને જોરદાર વિસ્ફોટો સંભળાયા હતા. ઇરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલ યુદ્ધ તેના તેરમા દિવસમાં પ્રવેશ્યું છે. ઈરાને બુધવારે વિશ્વના સૌથી વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટને નિશાન બનાવ્યું અને કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલો કર્યો. તો યુએસ અને ઇઝરાયલી હુમલાઓએ તેહરાનને હચમચાવી નાખ્યું અને યુએનની સૌથી શક્તિશાળી સંસ્થાએ ઈરાનના તેના ગલ્ફ પડોશીઓ પરના હુમલાઓને રોકવાની માંગ કરી જે વિશ્વના ઓઈલ પુરવઠાને જોખમમાં મૂકે છે.
તાજેતરના હુમલાઓ ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના અભિયાનમાં વધારો દર્શાવે છે જેનો હેતુ વૈશ્વિક સ્તરે આર્થિક સમસ્યા પેદા કરવાનો હતો, જેથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ પર 12 દિવસ પહેલા શરૂ થયેલા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે દબાણ કરી શકાય. પરંતુ એવા કોઈ સંકેતો નથી મળી રહ્યા કે સંઘર્ષ ઓછો થઈ રહ્યો છે.
પેન્ટાગોન અનુસાર, ઇરાન સાથેના યુદ્ધના પ્રથમ અઠવાડિયામાં $11.3 બિલિયનનો ખર્ચ થયો હતો. આર્મીએ યુદ્ધના પ્રથમ સપ્તાહમાં ફક્ત દારૂગોળા પર $5 બિલિયન ખર્ચ કર્યાની જાણ કરી હતી.
બંને પક્ષો એકબીજાથી વધુ સમય ટકી રહેવાની ઉમ્મિદમાં કટિબદ્ધ છે. કારણ કે સંઘર્ષના કારણે ટ્રેડ રૂટને અસર થઈ રહી છે, ખાડીમાંથી નીકળતા ઇંધણ અને ખાતરનો પુરવઠો અટકી ગયો છે અને વિશ્વના સૌથી વધુ ટ્રાવેલ કરાતા વિસ્તારોમાંથી એક પર એર ટ્રાફિકને ખતરો છે. ઈરાને ગલ્ફ આરબ દેશોમાં ઓઇલ ક્ષેત્રો અને રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવી છે અને સાંકડા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા કાર્ગો ટ્રાફિકને અસરકારક રીતે અટકાવી દીધો છે, જ્યાંથી તમામ ટ્રેડેટ ઓઇલનો પાંચમો ભાગ પસાર થાય છે.
તેના જવાબમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય એનર્જી એજન્સી 400 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ છોડવા પર રાજી થઈ છે, જે તેના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો ઈમરજન્સી તેલ રિઝર્વ છે. યુએસ ઉર્જા સચિવ ક્રિસ રાઈટે જણાવ્યું હતું કે, ક્રૂડના ભાવમાં વધારો થવાનો સામનો કરવા માટે યુએસ આવતા અઠવાડિયે તેના વ્યૂહાત્મક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વમાંથી 172 મિલિયન બેરલ ક્રૂડ રિલીઝ કરશે. યુએન સુરક્ષા પરિષદે બુધવારે તેના ગલ્ફ પડોશીઓ પર ઈરાનના "ભયંકર હુમલાઓ" રોકવાની માંગણી કરતા ઠરાવને મંજૂરી આપવા માટે મતદાન કર્યું.
લેબનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરની લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી લેબનોનમાં ઓછામાં ઓછા 634 લોકો માર્યા ગયા છે. યુએન શરણાર્થી એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે લેબનોનમાં ઓછામાં ઓછા 759,000 લોકો આંતરિક રીતે વિસ્થાપિત થયા છે. ઈરાની અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ત્યાં 1,300 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે, અને ઇઝરાયલે 12 લોકોના મોતની જાણ કરી છે. યુ.એસ.એ સાત સૈનિકો ગુમાવ્યા છે, જ્યારે અન્ય આઠને ગંભીર ઈજાઓ થઈ છે.
LIVE FEED
ઇઝરાયલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે, ઈરાનથી વધુ મિસાઇલો ઇઝરાયલ તરફ આગળ વધી રહી છે
ઇઝરાયલી સૈન્યએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે, તેહરાન અને બૈરુત પર ઇઝરાયલી હુમલાઓ સાથે જ થયેલા હુમલાઓના પ્રારંભિક તબક્કા બાદ મિસાઇલોનો એક નવો ધસારો ઇઝરાયલ તરફ આગળ વધી રહ્યો છે.
ઇઝરાયલી સૈન્યએ તેની સત્તાવાર ટેલિગ્રામ ચેનલ પર જણાવ્યું હતું કે, "થોડા સમય પહેલા, IDF એ ઈરાનથી ઇઝરાયલ તરફ છોડવામાં આવેલી મિસાઇલોની ઓળખ કરી હતી. ડિફેન્સિસવ સિસ્ટમ ખતરાને રોકવા માટે કાર્યરત છે."
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વમાંથી 172 મિલિયન બેરલ તેલ રિલીઝ કરશે
યુએસ ઉર્જા સચિવ ક્રિસ રાઈટે X પર પોસ્ટ કરેલા એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે શરૂઆતમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સીના 32 સભ્ય દેશોએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તેમના સંબંધિત ભંડારમાંથી 400 મિલિયન બેરલ તેલ અને શુદ્ધ ઉત્પાદનોને રિલીઝ કરવાની સાથે તેના ભાવ ઘટાડવાની વિનંતી પર સર્વસંમતિથી સંમતિ આપી હતી."
રાઈટે કહ્યું, "આ પ્રયાસના ભાગ રૂપે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આગામી અઠવાડિયાથી સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વમાંથી 172 મિલિયન બેરલ તેલ રિલીઝ કરવા માટે ઊર્જા વિભાગને અધિકૃત કર્યો છે. આયોજિત ડિસ્ચાર્જ દરના આધારે ડિલિવર થવામાં લગભગ 120 દિવસ લાગશે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સ્ટ્રેટેજિક પેટ્રોલિયમ રિઝર્વનું જવાબદારીપૂર્વક સંચાલન કરીને અમેરિકાની ઉર્જા સુરક્ષાનું રક્ષણ કરવાનું વચન આપ્યું હતું, અને આ કાર્યવાહી તે વચન પ્રત્યેની તેમની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે."
રાઈટે ઉમેર્યું કે, "અમેરિકાના તેલ ભંડારોને ખાલી કરીને નુકસાન પહોંચાડનારા અગાઉના વહીવટથી વિપરીત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે આગામી વર્ષમાં આ વ્યૂહાત્મક ભંડારોને આશરે 200 મિલિયન બેરલથી ભરવાની વ્યવસ્થા કરી છે - જે રિલીઝ કરવામાં આવશે તેના કરતા 20% વધુ બેરલ હશે - અને કરદાતા પર આનો કોઈ પણ બોજ નહીં પડે. 47 વર્ષથી, ઈરાન અને તેના આતંકવાદી પ્રોક્સીઓ અમેરિકનોને મારવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તેઓએ અમેરિકા અને તેના સાથીઓની ઊર્જા સુરક્ષા સાથે છેડછાડ કરી છે અને તેને ધમકી આપી છે. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નેતૃત્વમાં, તે દિવસોનો અંત આવી રહ્યો છે. વિશ્વાસ રાખો, અમેરિકાની ઊર્જા સુરક્ષા પહેલા જેટલી જ મજબૂત છે."
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન હારની નજીક છે
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે કહ્યું હતું કે, ઈરાન હારવાની અણી છે, પરંતુ ચેતવણી આપી હતી કે યુએસ દળો એટલા હુમલાઓ વધારી શકે છે કે દેશનું પુનર્નિર્માણ "લગભગ અશક્ય" થઈ જશે.
ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટનમાં પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "અમે તેહરાનના ભાગો અને અન્ય સ્થળોએ હુમલો કરી શકીએ છીએ કે જો તમે તે કરો છો, તો તેમના માટે તેમના દેશનું પુનર્નિર્માણ કરવું લગભગ અશક્ય થઈ જશે, અને અમે તે ઇચ્છતા નથી." (AFP).