Iran War Updates: ઈરાનના દ્વીપ પર કબજો કરવાની તૈયારી, અમેરિકા સહિત દુશ્મન દેશોની તેહરાનને ચેતવણી
Published : March 26, 2026 at 9:15 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 9:22 AM IST
આજે ઈરાન યુદ્ધનો 27મો દિવસ છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે ઈરાનને 15-મુદ્દાનો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે. બદલામાં, ઈરાને પણ પોતાનો યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે, જેમાં યુદ્ધ વળતર અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સાર્વભૌમત્વની માંગણી કરવામાં આવી છે. અગાઉ, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાકચીના કાર્યાલયે પુષ્ટિ આપી હતી કે તેઓ ઇજિપ્ત, પાકિસ્તાન અને તુર્કી સહિત અનેક રાષ્ટ્રો સાથે સંભવિત યુદ્ધવિરામ અંગે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. હાલમાં, ઈરાન પર ઇઝરાયલી હુમલાઓ ચાલુ છે, જ્યારે ઈરાન પણ જવાબી કાર્યવાહીમાં વ્યસ્ત છે. આ પહેલા, ઈરાની સૈન્યએ યુ.એસ. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તેહરાન સાથે વાટાઘાટો કરવાના દાવાની મજાક ઉડાવી હતી, અને કહ્યું હતું કે, અમેરિકનો "ફક્ત એકબીજા સાથે વાત કરી રહ્યા છે." આ અને અન્ય વિરોધાભાસી ઘટનાઓ પરિસ્થિતિને ખૂબ જ અનિશ્ચિત બનાવે છે. પાકિસ્તાનના નેતૃત્વમાં, સાથી રાષ્ટ્રો તેહરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ બંનેને વાટાઘાટો માટે ટેબલ પર લાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે.
દરમિયાન, ઇઝરાયલ કહે છે કે તે આ વાટાઘાટોનો ભાગ નથી, કારણ કે તે ઈરાન અને લેબનોનને સતત નિશાન બનાવી રહ્યું છે, બંને દેશોની અંદર અનેક સ્થળોએ હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. વધુમાં, તેના રક્ષામંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ઇઝરાયલે અત્યાર સુધીમાં ઇરાન પર 15,000થી વધુ બોમ્બ ફેંક્યા છે. ઇઝરાયલી હુમલાઓને પગલે, લેબનોને અહેવાલ આપ્યો છે કે દેશમાં મૃત્યુઆંક હવે 1,094 પર પહોંચી ગયો છે. તે જ સમયે, ઇરાન અને તેના સાથી જૂથો દ્વારા છોડવામાં આવેલી મિસાઇલો અને ડ્રોન ઉત્તર ઇઝરાયલમાં અનેક સ્થળોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આગામી દિવસોમાં મધ્ય પૂર્વમાં વધારાના સૈનિકો તૈનાત કરવાની પણ તૈયારી કરી રહ્યું છે - ખાસ કરીને, 82મા એરબોર્ન ડિવિઝનના ઓછામાં ઓછા 1,000 સૈનિકો. અહેવાલો સૂચવે છે કે પેન્ટાગોન પણ બે મરીન યુનિટ તૈનાત કરવાની પ્રક્રિયામાં છે, જે આ પગલાથી આ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી હાજરીમાં આશરે 5,000 મરીન અને હજારો નાવિકોની સંખ્યા વધારશે.
એન્ટી-એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ લોન્ચર સાઇટ્સ પર હુમલો: ઇઝરાયલી વાયુસેના
ઇઝરાયલી વાયુસેનાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં ઇરાન સામેના નવા હુમલાઓ અંગે વિગતો આપી છે. ઇઝરાયલી વાયુસેનાએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુપ્ત માહિતીના આધારે, વાયુસેનાએ આખી રાત શ્રેણીબદ્ધ હુમલાઓ કર્યા. આ કાર્યવાહીમાં તેહરાન ક્ષેત્રમાં ઇરાની શાસનના શસ્ત્રો ઉત્પાદન સ્થળોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાઓમાં હવાઈ અને નૌકાદળના શસ્ત્રો માટે અનેક ઉત્પાદન સુવિધાઓ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, અને તેમાં સંરક્ષણ પ્રણાલીઓ અને એન્ટી-એરક્રાફ્ટ મિસાઇલ લોન્ચર સાઇટ્સ પર હુમલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે."
ઈરાની ટાપુ કબજે કરવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે: બાઘર ગાલિબાફ
ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે X પર એક પોસ્ટમાં મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ચોક્કસ ગુપ્તચર અહેવાલોના આધારે, ઈરાનના દુશ્મનો એક પ્રાદેશિક દેશના સમર્થનથી ઈરાનના એક ટાપુ પર કબજો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. અમારા દળો દુશ્મનની બધી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખી રહ્યા છે, અને જો તેઓ આવું કોઈ પગલું ભરશે, તો તે પ્રાદેશિક દેશના તમામ મહત્વપૂર્ણ માળખાને સતત હુમલાઓ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવશે."