US-Israel-Iran War LIVE: બગદાદમાં યુ.એસ એમ્બેસી પર ડ્રોન-મિસાઈલથી હુમલો

દુબઈ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર પાર્ક કરેલા વિમાન (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 8:27 AM IST

Updated : March 17, 2026 at 8:33 AM IST

મંગળવારે સવારે સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ઇરાની હુમલાઓ બાદ ટૂંક સમયમાં હવાઈ ક્ષેત્ર બંધ કરી દીધું. ઈરાન પર યુએસ-ઇઝરાયલી સંયુક્ત હુમલાને કારણે શરૂ થયેલ યુદ્ધ તેના અઢારમા દિવસમાં પ્રવેશ્યું છે. ઇઝરાયલની સેનાએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાને ઇઝરાયલ તરફ મિસાઇલોનો નવો હુમલો કર્યો છે. ગેલિલી સમુદ્રની દક્ષિણે સાયરન વાગ્યા હતા. ઇરાન તરફથી દિવસના પ્રથમ મિસાઇલ લોન્ચમાં કોઈ ઈજા થઈ નથી.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટનો ભય હોવાથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ખુલ્લું રાખવા માટે લગભગ સાત દેશો યુદ્ધ જહાજો મોકલવાની માંગ કરી છે. સ્ટ્રેટમાં અને તેની આસપાસના કોમર્શિયલ જહાજો પર ઇરાની હુમલાઓ, અને હુમલાના ભયને કારણે પણ, ત્યાં શિપિંગ ધીમું પડી ગયું છે.

યુએસ અને ઇઝરાયલે ઈરાનની રાજધાનીમાં લશ્કરી ટાર્ગેટ તરીકે વર્ણવેલા લક્ષ્યો પર હુમલો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે, અને ઇઝરાયલે લેબનોનમાં ઇરાન સમર્થિત આતંકવાદીઓ સામે તેનું અભિયાન ઝડપી બનાવ્યું છે. યુએન પીસકીપર્સના જણાવ્યા મુજબ, લેબનોનમાં 10 લાખથી વધુ લોકો વિસ્થાપિત થયા છે - જે દેશની વસ્તીના આશરે 20% છે. આ પાછળનું કારણ છે ઇઝરાયલ સરહદ પર સૈનિકો એકત્રિત કરી રહ્યું છે.

ઈરાને ઇરાક અને સંયુક્ત આરબ અમીરાતના તેલ ક્ષેત્રો સહિત પડોશી દેશો પર સતત ડ્રોન અને મિસાઇલ હુમલાઓ કરીને બદલો લીધો છે. ડ્રોન હુમલાથી દુબઈનું એરપોર્ટ, જે એક મહત્વપૂર્ણ ટ્રાવેલ હબ છે, તે અસ્થાયી રૂપે બંધ થઈ ગયું છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, યુદ્ધમાં ઈરાનમાં ઓછામાં ઓછા 1,300 લોકો, લેબનોનમાં ઓછામાં ઓછા 880 અને ઇઝરાયલમાં 12 લોકો માર્યા ગયા છે. યુએસ સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે 13 યુએસ સર્વિસ સભ્યો માર્યા ગયા છે અને લગભગ 200 ઘાયલ થયા છે.

8:31 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાનથી ઇઝરાયલ તરફ મિસાઇલો આવી રહી છે

ઇઝરાયલની સૈન્યએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, ઇરાનથી છોડવામાં આવેલી મિસાઇલો તેના પ્રદેશ તરફ આગળ વધી રહી છે, અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોના લોકોને શેલ્ટરમાં જવા હાકલ કરી હતી. મિલિટ્રીએ ટિલિગ્રામ પર પોસ્ટ કરી કે, "થોડા સમય પહેલા, IDFએ ઈરાનથી ઇઝરાયલ તરફ છોડવામાં આવેલી મિસાઇલો ઓળખી કાઢી હતી. ડિફેન્સ સિસ્ટમ ખતરાને રોકવા માટે કાર્યરત છે."

8:29 AM, 17 Mar 2026 (IST)

ઇઝરાયલી સેનાએ તેહરાન, બેરૂત પર હુમલા શરૂ કર્યા હોવાનું જણાવ્યું

ઇઝરાયલની સેનાએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે ઈરાનની રાજધાની તેહરાનમાં વ્યાપક સ્તરે હુમલા શરૂ કર્યા છે, તેમજ લેબનીઝ રાજધાની બેરૂતમાં હિઝબુલ્લાહ સામે પણ હુમલા કર્યા છે.

મિલિટ્રીએ ટિલિગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યું કે, "IDF (ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળો) એ તેહરાનમાં ઈરાની ટેરર રેઝિમ સામે વ્યાપક સ્તરે હુમલા શરૂ કર્યા છે. વધુમાં, આઇડીએફએ બેરૂતમાં હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી સ્ટ્રક્ચર પર હુમલા શરૂ કર્યા છે." (AFP).

8:27 AM, 17 Mar 2026 (IST)

બગદાદમાં યુએસ દૂતાવાસને નિશાન બનાવ્યો ડ્રોન, રોકેટ હુમલો: સિક્યોરિટી સોર્સ

સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું કે, મંગળવારે વહેલી સવારે બગદાદમાં યુએસ દૂતાવાસને નિશાન બનાવીને ડ્રોન અને રોકેટ હુમલો કરાયો હતો. AFP ના એક પત્રકારે દૂતાવાસ સંકુલમાં વિસ્ફોટ પછી કાળો ધુમાડો નીકળતો જોયો, તેમજ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે બીજા ડ્રોનને અટકાવ્યું હતું.

સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું કે "ત્રણ ડ્રોન અને ચાર રોકેટે દૂતાવાસ પર હુમલો કર્યો, જેમાં ઓછામાં ઓછું એક ડ્રોન તેની અંદર તૂટી પડ્યું." (AFP)

