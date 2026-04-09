US-Isreal-Iran War LIVE: હોર્મુઝ ફરીથી બંધ, લેબનોન પર ઇઝરાયલી હુમલામાં 182ના મોત, યુદ્ધવિરામ જોખમમાં
Published : April 9, 2026 at 8:36 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 8:41 AM IST
ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વચ્ચે વાટાઘાટો બાદ કરાયેલ શાંતિ કરાર, જે દેખીતી રીતે રાહત લાવવામાં સફળ રહ્યો હતો, તે ગુરુવારે લેબનોન પર હુમલા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાને કારણે અટકી ગયો હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. જેના કારણે દુનિયાને રાહત મળ્યાના એક દિવસ પછી, જમીન પરનું સત્ય અલગ સાબિત થયું છે.
લેબનોન મુદ્દો: ઈરાન અને પાકિસ્તાને યુદ્ધવિરામ સમગ્ર કામગીરીના ક્ષેત્ર પર લાગુ થવાનો આગ્રહ રાખ્યાના એક દિવસ પછી, ઇઝરાયલે લેબનીઝ દેશ પર બોમ્બમારો ચાલુ રાખ્યો. ઇઝરાયલે બોમ્બમારો કરીને પોતાનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ કર્યો, જેમાં બેન્જામિન નેતન્યાહુના નેતૃત્વ હેઠળના સૈનિકોએ લેબનોન પર અત્યાર સુધીના સૌથી સખત હુમલા કર્યા, 100થી વધુ સ્થળોએ બોમ્બમારો કર્યો અને પરિણામે આશરે 254 લોકો મૃત્યુ પામ્યા.
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ: ઇઝરાયલના 'યુદ્ધવિરામ ઉલ્લંઘન'ના જવાબમાં, ઈરાને અહેવાલ મુજબ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, એક મુખ્ય વૈશ્વિક તેલ માર્ગને કોઈપણ તેલ ટેન્કરો માટે બંધ કરી દીધો. આ કાર્યવાહીએ વિશ્વભરના કોઈપણ વ્યક્તિના તેલ વેપારને અસરકારક રીતે અટકાવ્યો છે, કારણ કે સેંકડો જહાજો ગલ્ફ વિસ્તારમાં ફસાયેલા છે. ઈરાન દ્વારા સ્ટ્રેટ બંધ કરવાની જાહેરાત કર્યા પછી, અમેરિકાએ ઈરાનને તાત્કાલિક તેને ફરીથી ખોલવાની માંગ કરી હોવાના અહેવાલ છે.
જેડી વાન્સે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, યુદ્ધવિરામ સાથે લેબનોનના જોડાણને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું, "અમે ક્યારેય કંઈ કહ્યું નથી." દરમિયાન, ઈરાની સંસદમાં ચર્ચા દરમિયાન, ચેરમેન મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે સંકેત આપ્યો હતો કે આ મુદ્દા પર ભવિષ્યમાં કોઈપણ ચર્ચા "અવાસ્તવિક" છે.
અમેરિકાએ પસંદગી કરવી પડશે - ઇઝરાયલ દ્વારા યુદ્ધવિરામ કરવું કે યુદ્ધ ચાલુ રાખવું: ઈરાન FM
લેબનોન પર ઇઝરાયલી હુમલાઓના જવાબમાં, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન સૈયદ અબ્બાસ અરાઘચીએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને યુદ્ધવિરામ સાથે આગળ વધવું કે ઇઝરાયલ દ્વારા યુદ્ધ ચાલુ રાખવું તે પસંદ કરવા કહ્યું. વિદેશ પ્રધાને X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, "ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધવિરામની શરતો સ્પષ્ટ છે: અમેરિકાએ પસંદગી કરવી પડશે - યુદ્ધવિરામ અથવા ઇઝરાયલ દ્વારા યુદ્ધ ચાલુ રાખવું. તે બંને કરી શકે નહીં."
તેમણે ઉમેર્યું કે, "દુનિયા લેબનોનમાં નરસંહાર જોઈ રહી છે. બોલ યુએસ કોર્ટમાં છે, અને દુનિયા જોઈ રહી છે કે તે તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પર કાર્ય કરશે કે નહીં."
મેક્રોન લેબનોન પર ઇઝરાયલી હુમલાઓની નિંદા કરી
લેબનોનના રાષ્ટ્રપતિ જોસેફ ઓન અને વડા પ્રધાન નવાફ સલામ સાથેની વાતચીત બાદ, ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોનએ કહ્યું, "મેં આજે લેબનોનમાં ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવેલા અંધાધૂંધ હુમલાઓ સામે ફ્રાન્સની સંપૂર્ણ એકતા વ્યક્ત કરી, જેના પરિણામે મોટી સંખ્યામાં નાગરિકોના મોત થયા. અમે આ હુમલાઓની શક્ય તેટલી કડક શબ્દોમાં નિંદા કરીએ છીએ."
તેમણે કહ્યું કે, આવા હુમલાઓ હમણાં જ થયેલા યુદ્ધવિરામની વિશ્વસનીયતા માટે સીધો ખતરો છે. લેબનોનનો તેમાં સંપૂર્ણ રીતે સમાવેશ થવો જોઈએ.
I have just spoken with Lebanese President Joseph Aoun and Prime Minister Nawaf Salam.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2026
I expressed France’s full solidarity in the face of the indiscriminate strikes carried out by Israel in Lebanon today, which resulted in a very high number of civilian casualties.…
ઈરાને અમેરિકા પર ડીલ ફ્રેમવર્કનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો, કહ્યું, યુદ્ધવિરામ 'ગેરવાજબી'
ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘર ગાલિબાફે કહ્યું કે, યુદ્ધવિરામ અને યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે અમેરિકા સાથે વાટાઘાટો "ગેરવાજબી" છે કારણ કે તેમણે અમેરિકા પર તેહરાનની લડાઈના અંત માટે 10 શરતોમાંથી ત્રણનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે, "પાકિસ્તાનના પીએમએ જે પ્રથમ નિયમનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને 'લેબનોન અને અન્ય પ્રદેશો સહિત દરેક જગ્યાએ તાત્કાલિક યુદ્ધવિરામ' તરીકે જાહેર કર્યો હતો તેનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. ઈરાનના હવાઈ ક્ષેત્રમાં ઘુસણખોર ડ્રોનનો પ્રવેશ એ ઈરાનના હવાઈ ક્ષેત્રમાં વધુ કોઈપણ ઉલ્લંઘનને પ્રતિબંધિત કરતી નિયમનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે."
ગાલિબાફે ઉમેર્યું કે, "વાટાઘાટો શરૂ થાય તે પહેલાં જ 'વાટાઘાટો કરવા માટેનો ખૂબ જ કાર્યક્ષમ આધાર' ખુલ્લેઆમ અને સ્પષ્ટપણે ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, દ્વિપક્ષીય યુદ્ધવિરામ અથવા વાટાઘાટો ગેરવાજબી છે."
ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધ સૌથી ઘાતક દિવસ, લેબનોનમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં 182 લોકોના મોત
યુદ્ધવિરામ કરાર થયાના કલાકો પછી, ઇઝરાયલે લેબનોનમાં હિઝબુલ્લાહ આતંકવાદી જૂથ સામે કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી, બેરૂતના ગીચ વ્યાપારી અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં ચેતવણી આપ્યા વિના હુમલો કર્યો હોવાના અહેવાલો છે. લેબનોને કહ્યું કે, ઓછામાં ઓછા 182 લોકો માર્યા ગયા અને સેંકડો ઘાયલ થયા, જે આ તાજેતરના ઇઝરાયલ-હિઝબુલ્લાહ યુદ્ધમાં સૌથી ઘાતક દિવસ બન્યો. ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ બુધવારે વહેલી સવારે કહ્યું કે, યુદ્ધવિરામ કરારમાં હિઝબુલ્લાહ સામેની લડાઈ શામેલ નથી, જે પાકિસ્તાન અને અન્ય રાષ્ટ્રોના કહેવાનો વિરોધાભાસ છે. ઇઝરાયલ સંરક્ષણ દળોએ જણાવ્યું કે, "જ્યાં સુધી હિઝબુલ્લાહ અમારા નાગરિકોને ધમકી આપવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યાં સુધી અમે તેમની સામે કાર્યવાહી ચાલુ રાખીશું."
As long as Hezbollah continues to threaten our civilians, we will continue to operate against them. pic.twitter.com/TD5VOGLcNO— Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026