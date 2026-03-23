Iran-US-Isreal War Updates: 2 એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ ફેલ થતા મિસાઈલ ત્રાટકી: ઈઝરાયલ મિલિટ્રી

ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળો અને બચાવ ટીમો રવિવાર, 22 માર્ચ, 2026 ના રોજ દક્ષિણ ઇઝરાયલના અરાદમાં ઇરાની મિસાઇલથી થયેલા નુકસાનનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 7:46 AM IST

Iran-US-Isreal War Updates: અમેરિકા-ઇઝરાયલ-ઈરાન યુદ્ધ સોમવારે 24મા દિવસમાં પ્રવેશ્યું છે. આ યુદ્ધ શાંત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી કારણ કે ઈરાન વધુ અસરકારક રીતે મિસાઈલો છોડી રહ્યું છે, જેનાથી વોશિંગ્ટન અને તેલ અવીવ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે, જેઓ તેહરાનમાં શાસન પરિવર્તનનું જાહેર કરાયેલું લક્ષ્ય પૂર્ણ ન થતાં સંઘર્ષને કેવી રીતે આગળ વધારવો તે અંગે મૂંઝવણનો સામનો કરી રહ્યા છે.

જ્યારે ગલ્ફ દેશોમાં ડ્રોન અને મિસાઈલ હુમલા ચાલુ છે. ઈરાને શુક્રવાર અને શનિવારની રાત્રે ડિએગો ગાર્સિયા લશ્કરી મથક પર બે બેલિસ્ટિક મિસાઈલો છોડી, જે હિંદ મહાસાગરમાં ઈરાની કિનારાથી આશરે 4,000 કિમી દૂર સ્થિત સંયુક્ત યુએસ-યુકે ફેસિલિટી છે. આ ઘટનાક્રમે અમેરિકા અને યુરોપને હચમચાવી નાખ્યું કારણ કે ઈરાને અગાઉ 2,000 કિમીની સ્વ-લાદવામાં આવેલી મિસાઈલ રેન્જ મર્યાદા જાહેર કરી હતી.

તે જ સમયે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર ઈરાનની પકડ વૈશ્વિક ઊર્જા ભાવ અને અનિશ્ચિતતાને આગળ ધપાવી રહ્યું છે.

7:46 AM, 23 Mar 2026 (IST)

યુએઈએ જણાવ્યું છે કે તાજેતરના ઈરાની હુમલામાં એર ડિફેન્સે 25 યુએવી અને 4 બેલિસ્ટિક મિસાઈલને અટકાવી

સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) એ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે, તેની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે 25 માનવરહિત હવાઈ વાહનો (યુએવી) અને 4 બેલિસ્ટિક મિસાઈલ સહિત અનેક ઈરાની હવાઈ જોખમોને અટકાવ્યા છે.

X પરની એક પોસ્ટમાં, સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, "યુએઈ હવાઈ સંરક્ષણે ઈરાની બેલિસ્ટિક અને ક્રુઝ મિસાઈલ અને યુએવી હુમલાઓનો સામનો કર્યો છે," ઈરાની "હુમલા" ના તાજેતરના તબક્કામાં 25 માનવરહિત હવાઈ વાહનો (યુએવી) અને 4 બેલિસ્ટિક મિસાઈલને અટકાવ્યા છે.

ઇઝરાયલી સૈન્યએ કહ્યું, 2 અલગ-અલગ એર ડિફેન્સ નિષ્ફળ થતા મિસાઇલો ત્રાટકી

લશ્કરી પ્રવક્તા બ્રિગેડિયર જનરલ એફી ડેફ્રિને જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે બંને કિસ્સાઓમાં ઇન્ટરસેપ્ટર લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા પરંતુ આવનારી મિસાઈલને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા. એસોસિએટેડ પ્રેસ અનુસાર, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે 90% થી વધુ લોંચ સામાન્ય રીતે અટકાવવામાં આવે છે.

હોસ્પિટલના અધિકારીઓ કહે છે કે શનિવારે દક્ષિણ ઇઝરાયલમાં બે ઇરાની મિસાઇલો હુમલામાં 150થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. ડેફ્રિને જણાવ્યું હતું કે રવિવારે સવારે કિબુટ્ઝ મિસગાવ એમમાં ​​દેશના ઉત્તરમાં ઇઝરાયલી ખેડૂતના પોતાના આર્ટિલરી ગોળીબારમાં આકસ્મિક રીતે મૃત્યુ થયું હતું કે કેમ તેની પણ તપાસ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સૈન્યને હજુ ઘણા અઠવાડિયા સુધી લડાઈની અપેક્ષા છે.

ઈરાનના ટોચના રાજદ્વારીએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવા માટે અમેરિકાને દોષી ઠેરવ્યું અને ધમકીઓને નકારી કાઢી

એસોસિએટેડ પ્રેસના જણાવ્યા અનુસાર, વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ રવિવારે કહ્યું હતું કે, દરિયાઈ ટ્રાફિક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થઈ રહ્યો નથી કારણ કે વીમા કંપનીઓ યુએસ દ્વારા શરૂ કરાયેલા યુદ્ધ વિશે ચિંતિત છે, ઈરાનની કાર્યવાહીને કારણે નહીં.

અરાઘચીએ X પર લખ્યું, "વેપારની સ્વતંત્રતા વગર ટ્રેડની સ્વતંત્રતા હોઈ શકે નહીં. બંનેનો આદર કરો - અથવા કોઈની અપેક્ષા ન રાખો." તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વધુ ધમકીઓ ઈરાનીઓ કે વીમા કંપનીઓને પ્રભાવિત કરશે નહીં.

સંપાદકની પસંદ

