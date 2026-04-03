Iran-Israel-US War: અમેરિકા-ઇઝરાયેલનો ઇરાનમાં હુમલો, ઇરાનનો બહેરીનમાં USના ઓરેકલ ડેટા સેન્ટર પર હુમલાનો દાવો
Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 8:11 PM IST
ઇરાન પર અમેરિકા-ઇઝરાયેલના સંયુક્ત હુમલાનો આજે શુક્રવારે 35મો દિવસ છે. અમેરિકા-ઇઝરાયેલે ઇરાનના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર હુમલા વધાર્યા છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એક વખત ઇરાનને ચેતવણી આપી છે. ટ્રમ્પે 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર એક પોસ્ટ કરી છે જેમાં તેમણે ઇરાનના સૌથી મોટા પુલને તોડવાનો એક વીડિયો પણ શેર કર્યો છે. ટ્રમ્પે લખ્યુ કે, હવે ઇરાન માટે સમજૂતિ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આ પહેલા ઘણું મોડુ થઇ જાય અને તે દેશનું કઇ પણ ના બચે, જે હવે એક મહાન દેશ બની શકે છે.
અમેરિકન કંપની ઓરેકલ ડેટા સેન્ટર પર ઇરાનનો હુમલાનો દાવો
ઇરાનની સરકારી મીડિયા અનુસાર, ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કોર (IRGC)એ બહેરીનમાં એમેઝન ક્લાઉડ કોમ્પ્યુટિંગ સુવિધાને નિશાન બનાવવાની વાત કરી છે. આ પહેલા IRGCએ બહેરીન ક્લાઉટ કોમ્પ્યુટિંગ સુવિધાને નિશાન બનાવવની વાત કરી હતી.
અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલામાં 8 નાગરિકના મોત
ઇરાનના રાજ્યના મીડમયા પ્રેસ ટીવીના અહેવાલ અનુસાર, 'અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલામાં ઓછામાં ઓછા આઠ નાગરિક માર્યા ગયા છે અને 95 અન્ય ઘાયલ થયા છે. આ સૈન્ય કાર્યવાહીમાં ખાસ કરીને 'કરજમાં B1 પુલ'ને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે, જેને કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે નુકસાન થયું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ હુમલાના પીડિતોમાં ઇરાની મુસાફર અને સ્થાનિક સામેલ છે, જે હુમલાના સમયે આ જગ્યા પાસે હાજર હતા. પ્રેસ ટીવી અનુસાર, મૃતકોમાં એવા પરિવાર પણ સામેલ છે જે નેચર ડે (પ્રકૃતિ દિવસ) મનાવવા માટે તે વિસ્તારમાં આવ્યા હતા.
LIVE FEED
શું આખા દેશને પાષાણ યુગમાં પાછા મોકલવાની ધમકી આપવી એ ગુનો નથી? - પેઝેશ્કિયાન
ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયાને પૂછ્યું છે કે શું આખા દેશને પાષાણ યુગમાં પાછા મોકલવાની ધમકી આપવી એ ગંભીર યુદ્ધ અપરાધ સિવાય બીજું કંઈ હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું, "મેં આ પ્રશ્ન ફિનલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિને પૂછ્યો, જે એક ન્યાયશાસ્ત્રી છે." ઇતિહાસ એવા ઉદાહરણોથી ભરેલો છે જેમણે ગુનેગારો સામે ચૂપ રહેવાની ભારે કિંમત ચૂકવી.
ટ્રમ્પનો દાવો છે કે અમેરિકા હોર્મુઝની ખાડી સરળતાથી ખોલી શકે છે
ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, "થોડા વધુ સમય સાથે, આપણે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની સરળતાથી ખોલી શકીએ છીએ, તેલ લઈ શકીએ છીએ અને ઘણા પૈસા કમાઈ શકીએ છીએ."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "શું આ દુનિયા માટે 'વહેતી નદી' હશે???"
ઈરાની મીડિયાએ યુએસ જેટને તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો, તસવીરો જાહેર કરી
ઈરાની મીડિયાએ ફોટોગ્રાફ્સ જાહેર કર્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે મધ્ય ઈરાન ઉપર એક યુએસ જેટને તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. ઈરાનની અર્ધ-સત્તાવાર તસ્નીમ ન્યૂઝ એજન્સી જણાવે છે કે, તેણે એક યુએસ ફાઇટર જેટની તસવીરો મેળવી છે, જેનો દાવો છે કે તેને મધ્ય ઈરાન ઉપર IRGC હવાઈ સંરક્ષણ દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ અગાઉના દાવાઓને પુનરાવર્તિત કર્યા નથી જે સૂચવે છે કે વિમાન F-35 હોઈ શકે છે; જોકે, તેણે નોંધ્યું છે કે ફોટોગ્રાફ્સમાં દેખાતા નિશાનો જેટને યુએસ યુરોપિયન કમાન્ડ સાથે જોડે છે. આ કમાન્ડ F-35s, F-15s, F-22s અને F-16s સહિત વિવિધ પ્રકારના વિમાનોનું સંચાલન કરે છે. તસ્નીમે જણાવ્યું હતું કે, "આ ફાઇટર જેટ ઇંગ્લેન્ડના લેકનહીથ એર બેઝ પર સ્થિત યુએસ યુરોપિયન કમાન્ડના 48મા સ્ક્વોડ્રનનું છે. સ્ક્વોડ્રનને ઈરાન વિરુદ્ધ કાર્યવાહી માટે CENTCOM મિશન વિસ્તારમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યું છે." જોકે, યુએસ અધિકારીઓએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
બહેરીને ઈરાની હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવ્યા; એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પ્રણાલીઓ સક્રિય કરી
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, બહેરીન સંરક્ષણ દળે જાહેરાત કરી કે તેની એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે બહેરીનને નિશાન બનાવીને ઈરાની હુમલાઓની સતત લહેરને સફળતાપૂર્વક નિષ્ફળ બનાવી છે, વધતા પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે. બહેરીન ડિફેન્સ ફોર્સે ઉમેર્યું કે તેના દળો હાઈ એલર્ટ પર છે અને આવનારા કોઈપણ જોખમોનો જવાબ આપવા માટે તૈયાર છે.
ઈરાને ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં મિસાઈલ હુમલા શરૂ કર્યા, જેના કારણે કુવૈતમાં મુખ્ય માળખાને નુકસાન થયું. દરમિયાન, ઇઝરાયલ અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથેનો તેનો સંઘર્ષ વધુ તીવ્ર બન્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની આસપાસના વિક્ષેપોને કારણે તેલના ભાવ પ્રતિ બેરલ $110 થી ઉપર પહોંચી ગયા, જેના કારણે આર્થિક અને ઊર્જા સુરક્ષા અંગે વૈશ્વિક ચિંતાઓ વધી ગઈ.
હેગસેથે અમેરિકન સેનાના ચીફ ઓફ આર્મી સ્ટાફને સેવાનિવૃત થવાનો નિર્દેશ આપ્યો
અમેરિકાના યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથે સેનાના ટોચના અધિકારીને પદ છોડવાનો અનુરોધ કર્યો છે. પેન્ટાગને આ જાણકારી આપી છે પરંતુ રાજીનામાનું કારણ જણાવ્યું નથી. અમેરિકા ઇરાન વિરૂદ્ધ યુદ્ધ લડી રહ્યું છે. પેન્ટાગનના ટોચના પ્રવક્તા શોન પાર્નેલે કહ્યું કે જનરલ રૈડી જોર્જ "સેનાના 41મા ચીફ ઓફ સ્ટાફના પદ પરથી સેવાનિવૃત થઇ રહ્યા છે." જોર્જ ઓગસ્ટ 2023થી બાઇડન તંત્ર હેઠળ આ પદ પર છે જેમનો કાર્યકાળ ચાર વર્ષનો હોય છે. ગયા વર્ષે પદ સંભાળ્યા પછી હેગસેથે ટોચના જનરલો અને એડમિરલોને બરતરફ કરવાની શ્રેણીમાં આ તાજેતરની ઘટના છે. અન્ય ઘણી બરતરફીની જેમ, પેન્ટાગોનના અધિકારીઓ જ્યોર્જની હકાલપટ્ટીનું કારણ જાહેર કરતા નથી- જે ઇરાન પર અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલાના લગભગ પાંચ અઠવાડિયા પછી આવી છે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા યુદ્ધના અંત માટે કોઇ સ્પષ્ટ સમયસીમા આપવામાં આવી નથી.
IRGCએ ક્રૂઝ મિસાઇલ તોડી પાડી: ઇરાની મીડિયા
IRGC અનુસાર, તેને ઇરાનના ઝાંઝન ઉપર 1000 પાઉન્ડના વોરહેડ ધરાવતી લાંબા અંતરની ક્રૂઝ મિસાઇલને તોડી નાખી છે. દેશના ઇંટીગ્રેટેડ એર ડિફેન્સ નેટવર્કે મિસાઇલને તોડી પાડી છે. જોકે, આ સ્પષ્ટ નથી કે આ અમેરિકન મિસાઇલ હતી કે ઇઝરાયેલી મિસાઇલ.
ઇરાન યુદ્ધમાં 15 અમેરિકન સૈનિક માર્યા ગયા, 520થી વધુ ઘાયલ થયા: અમેરિકન મીડિયા
ધ ઇન્ટરસેપ્ટે એક ડિફેન્સ અધિકારીના હવાલાથી જણાવ્યું કે પેન્ટાગન ઇરાન યુદ્ધમાં અમેરિકાના નુકસાની ગણના વ્યવસ્થિત રીતે કરી રહ્યુ છે. ઇન્ટરસેપ્ટના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું કે ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરી શરૂ થયા બાદ ઓછામાં ઓછા 15 અમેરિકન સૈનિક માર્યા ગયા છે અને 520થી વધુ ઘાયલ થયા છે- આ આંકડા CENTCOM વારંવાર અપડેટ અથવા સાફ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યું છે. આ ગણના USS ગેરાલ્ડ આર.ફોર્ડમાં આગ લાગતા ઘાયલ થયેલા 200થી વધુ નાવિક સામેલ નથી. બે સરકારી અધિકારી અનુસાર, ઇરાન હુમલાએ અમેરિકાના સૈનિકોને પુરા વિસ્તારમાં પોતાના બેસ છોડીને હોટલ અને ઓફિસ બિલ્ડિંગમાં જવા મજબૂર કરી દીધા છે. ડિફેન્સ અધિકારીએ કહ્યું, "હેગસેથે તેમની રક્ષા કેમ ના કરી?' જે કોઇની પાસે મગજ હતું તેમને ખબર હતી કે હુમલા થવાના છે.'
ઇરાનનો ઇઝરાયેલ પર હુમલો
ઇસ્લામિક રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ કૉર્પ્સ (IRGC)એ 'ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ 4ની 91મી લહેર' હેઠળ, ઇઝરાયેલના મુખ્ય શહેરી કેન્દ્રોને નિશાન બનાવતા મિસાઇલ હુમલા શરૂ કર્યા છે. ઇરાનના સરકારી મીડિયા પ્રેસ ટીવી અનુસાર, આ ભારે હવાઇ બોમ્બમારો ખાસ કરીને તેલ અવીવ અને હાઇફાને નિશાન બનાવ્યા હતા.
IRGCએ દાવો કર્યો કે આ હુમલામાં સામાન્ય નાગરિકો પર ઊંડી અસર પડી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ હુમલાઓએ 50 લાખ ઇઝરાયેલી રહેવાસીઓને બંકરમાં સલાહ લેવા મજબૂર કર્યા છે.