Iran War Live Updates: લેબનોનમાં વિસ્ફોટમાં 3 UN શાંતિ સૈનિકના મોત, ફ્રાન્સે સુરક્ષા પરિષદ બેઠકનું આહવાન કર્યું
અમેરિકા-ઇઝરાયેલ-ઇરાન યુદ્ધનો આજે 32મો દિવસ છે. અમેરિકા, ઇઝરાયેલ અને ઇરાન વચ્ચે યુદ્ધ પોતાના પાંચમા અઠવાડિયામાં પહોંચી ગયું છે અને સંઘર્ષ સમાપ્ત થવાના કોઇ સંકેત નથી. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, અમેરિકા ઇરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે એક નવી અને વધુ સમજદાર સરકાર સાથે ગંભીર વાતચીત કરી રહ્યું છે પરંતુ તેમણે ધમકી આપી છે કે જો જલ્દી કોઇ સમજૂતિ ના થઇ તો તે ઇરાનના વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્ત્વપૂર્ણ ખાર્ગ ટાપુને નષ્ટ કરી નાખશે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલે ઇસ્લામિક ગણરાજ્ય પર પોતાના હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે. બીજી તરફ ખાડી અરબ દેશોને નિશાન બનાવવાના પોતાના અભિયાનના ભાગરૂપે, તેહરાને કુવૈતમાં એક મુખ્ય પાણી અને વીજળી પ્લાન્ટ પર હુમલો કર્યો હતો. જેમ જેમ પાકિસ્તાન દ્વારા યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવતા કૂટનીતિક પ્રયાસ આગળ વધ્યા, ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે ઇરાન સોમવારથી શરૂ થનારા સન્માનના પ્રતીક તરીકે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી 20 ઓઇલ ટેન્કરને પસાર થવા દેવા પર સંમત થયું છે.
લેબનોનમાં ત્રણ શાંતિ સૈનિકોના મોત: સંયુક્ત રાષ્ટ્ર
સંયુક્ત રાષ્ટ્રનું કહેવું છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં દક્ષિણ લેબનોનમાં ત્રણ શાંતિ સૈનિકના મોત થયા છે. આ ત્રણેય ઇન્ડોનેશિયન સેનાના હતા. લેબનોનમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વચગાળાની સેના (UNIFIL)એ સોમવારે પૃષ્ટી કરી કે દક્ષિણ લેબનોનમાં એક વિસ્ફોટને કારણે શાંતિ સૈનિકોના મોત થયા છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વચગાળાની સેના દ્વારા જાહેર એક નિવેદન અનુસાર, આ ઘટના દક્ષિણ લેબનોનના બાની હય્યાન પાસે બની હતી. છેલ્લા 24 કલાકમાં મિશનના કર્મીઓ સાથે જોડાયેલી આ બીજી જીવલેણ ઘટના છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વચગાળાની સેનાએ જણાવ્યું કે શાંતિના ઉદ્દેશ્યની સેવા કરતા કોઇએ પોતાનો જીવ ના ગુમાવવો જોઇએ.
નેતન્યાહૂએ કહ્યું- ઇરાન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવા માટે કોઇ સમયસીમા નક્કી નહીં કરે
ન્યૂઝમેક્સ અનુસાર, ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું કે તે ઇરાન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે કોઇ સમયસીમા નક્કી નહીં કરે. આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત અદાલત દ્વારા યુદ્ધ ગુનાઓ માટે વોન્ટેડ જાહેર કરાયેલા નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સામેના યુદ્ધે તેના અડધાથી વધુ ઉદ્દેશ્યો પ્રાપ્ત કર્યા છે, પરંતુ તેઓ તેના માટે કોઈ ચોક્કસ સમયરેખા નક્કી કરવા માંગતા નથી. નેતન્યાહૂએ જણાવ્યું, ઈરાનનું શાસન આખરે અંદરથી પતન કરશે, અને તેમણે દલીલ કરી હતી કે સંઘર્ષ સમાપ્ત થયા પછી તેહરાન નોંધપાત્ર રીતે નબળું પડી જશે.