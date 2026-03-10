Iran War Live Updates: ઇરાનના કેટલાક શહેરમાં ભીષણ હુમલા, ટ્રમ્પે કહ્યું- મિલિટ્રી ઓપરેશન જલ્દી સમાપ્ત થશે
તેહરાન: ઇરાન-ઇઝરાયેલ-અમેરિકા યુદ્ધનો આજે 11મો દિવસ છે. આ યુદ્ધે આખી દુનિયાને પ્રભાવિત કરી છે. ખાસ કરીને ક્રૂડ ઓઇલ અને ફ્લાઇટ પણ પ્રભાવિત થઇ છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ તરફથી ઇરાન પર સતત હુમલા કરવામાં આવી રહ્યા છે. બીજી તરફ ઇરાન ઇઝરાયેલ અને ખાડી દેશોમાં અમેરિકન સૈન્ય અડ્ડાને નિશાન બનાવી રહ્યું છે. આ વચ્ચે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અમેરિકન સેનાના અભિયાનને જલ્દી સમાપ્ત કરવાના સંકેત આપ્યા છે. બીજી તરફ ટ્રમ્પે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ઇરાનના મુદ્દા પર વાત કરી હતી. ઇઝરાયેલ ઇરાન સાથે લેબનોનમાં પણ એક મોટું ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે જ્યા ઇરાન સમર્થક હિઝબુલ્લાહ સામે લડી રહ્યું છે. લેબનોનમાં મૃતકોની સંખ્યા 486 થઇ ગઇ છે. ઇરાને સોમવારે ઇઝરાયેલ અને ખાડી દેશો પર હુમલા કર્યા હતા, તેના કેટલાક કલાક બાદ ઇરાની સરકારી ટીવીએ જણાવ્યું કે દેશના સ્વર્ગીય સુપ્રીમ લીડરના પુત્ર અને લાંબા સમયથી દાવેદાર મનાતા મુજતબા ખામેનેઇને ઉત્તરાધિકારી બનાવ્યો છે.
LIVE FEED
ઈરાનમાં લશ્કરી ઓપરેશન એપિક ફ્યુરી 'ટૂંક સમયમાં' સમાપ્ત થશે: ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, ઇરાનમાં લશ્કરી ઓપરેશન ઘણો જલ્દી સમાપ્ત થશે, જોકે, તેમણે ટાઇમલાઇનની ડિટેલ્સ આપી નહતી. આ પહેલા ટ્રમ્પે તેને 'એક્સકર્શન' કહેતા કહ્યું હતું કે, અમેરિકા આ ખતરાને ખતમ કરી નાખશે. ટ્રમ્પે આ વાત ફ્લોરિડામાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહી હતી, જ્યારે એક રિપોર્ટરે તેમણે ઇરાનના એક્સકર્શન કહેવા અને લશ્કરી ઓપરેશન ક્યારે સમાપ્ત થશે તેના વિશે પૂછ્યું હતું. ટ્રમ્પે જવાબમાં કહ્યું- 'ઘણુ જલ્દી, જુઓ તેમની પાસે જે કઇ પણ હતું તે બધુ ખતમ થઇ ગયું છે જેમાં તેમની લીડરશિપ પણ સામેલ છે. મીડિયા સામે બોલતા પહેલા પોતાની સ્પીચમાં ટ્રમ્પે ઇરાન વિશે કહ્યું, 'તે મિડલ ઇસ્ટ પર કબ્જો કરવાના હતા અને તે ઇઝરાયેલને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરવાના હતા માટે અમે યોગ્ય સમયે તેમણે રોકી દીધા અને અમને તેમાં સામેલ થવા પર ગર્વ છે અને આ જલ્દી સમાપ્ત થવાનું છે. જો યુદ્ધ ફરી શરૂ થશે તો તેમણે વધારે નુકસાન જશે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એવો દાવો કર્યો કે ઓપરેશન એપિક ફ્યૂરીના પ્રથમ બે દિવસમાં ઇરાનની મિલિટ્રી ખતમ થઇ ગઇ હતી અને તેને જોરદાર સફળતા ગણાવી હતી.