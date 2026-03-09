ટ્રમ્પના યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના સંકેત! સાઉદીની ઇરાનને ચેતવણી, કહ્યું- હુમલા ચાલુ રાખશે તો નુકસાન થશે
Published : March 9, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 10:47 AM IST
અમેરિકા અને ઇઝરાયેલના હુમલા વચ્ચે ઇરાને મોટો નિર્ણય કરતા સ્વર્ગીય આયાતુલ્લા અલી ખામેનેઇના પુત્ર મોજતબા અલી ખામેનેઇને નવો સુપ્રીમ લીડર બનાવ્યો છે. ઇરાનની પ્રેસ ટીવીએ X પર પોસ્ટમાં આ જાણકારી આપી છે. પોસ્ટમાં કહ્યું, "ઇરાનની એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે આયાતુલ્લા સૈયદ મોજતબા ખામેનેઇને ઇસ્લામિક રિપબ્લિકનો નવો લીડર નિયુક્ત કર્યો છે."
મોજતબા અલી ખામેનેઇના બીજા નંબરના પુત્ર છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ઇરાનની એસેમ્બલી ઓફ એક્સપર્ટ્સે ઇરાનીઓને એકતા બનાવી રાખવા અને મોજતબા ખામેનેઇ સાથે ઉભા થવાની અપીલ કરી છે. મોજતબા ખામેનેઇના સુપ્રીમ લીડર નિયુક્ત થયા બાદ ઇરાનમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. IRGC અને આર્મ્ડ ફોર્સેજના જનરલ સ્ટાફે મોજતબા ખામેનેઇનું સમર્થન કર્યું છે.
ઇરાનના પાટનગર તેહરાનમાં હુમલા ચાલુ છે. રિપોર્ટ અનુસાર, મોજતબા ખામેનેઇના સુપ્રીમ લીડર નિયુક્ત થયા બાદ તેહરાનમાં કેટલાક વિસ્ફોટના અવાજ સંભળાયા છે.
બીજી તરફ ઇરાનની જવાબી કાર્યવાહીમાં સાઉદી અરબના અલ ખારજામં બે લોકોના મોત થયા છે. આ વચ્ચે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પૃષ્ટી કરી છે કે ઇરાન વિરૂદ્ધ યુદ્ધમાં અત્યાર સુધી આઠ અમેરિકન સૈનિક માર્યા ગયા છે.
LIVE FEED
ટ્રમ્પના યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાના સંકેત!
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયેલ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું કે ઇરાન સાથે યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાનો નિર્ણય ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે સહમતિ બાદ લેવામાં આવશે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે આ થોડું પરસ્પર છે..અમે વાત કરી રહ્યા છીએ. હું યોગ્ય સમયે નિર્ણય લઇશ, પરંતુ બધું ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે."
સાઉદી અરબની ઇરાનને ચેતવણી
સાઉદી અરબે સોમવારે સવારે કહ્યું કે જો ઇરાન પોતાના પાડોશી અરબ દેશો પર હુમલો કરશે તો તેને સૌથી મોટું નુકસાન થશે.
સાઉદી અરેબિયાનું આ નિવેદન શાયબા ઓઇલ ફિલ્ડને ડ્રોન હુમલામાં નિશાન બનાવવામાં આવ્યા બાદ આવ્યું છે. ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિની ટિપ્પણીઓને સાઉદીએ ફગાવી દીધી હતી કે ઇરાને ગલ્ફ આરબ રાજ્યો પર હુમલા બંધ કરી દીધા છે.
સાઉદી અરબના વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "કિંગડમ આ વાતની પૃષ્ટી કરે છે કે ઇરાને આ નિવેદનને અસલમાં લાગુ કર્યું નથી. ઇરાને કોઇપણ તથ્યપૂર્ણ આધાર વિના પાયાવિહોણા બહાનાના આધારે પોતાના હુમલા ચાલુ રાખ્યા છે.
મોજતબાના સુપ્રીમ લીડર બન્યા બાદ ટ્રમ્પની પ્રતિક્રિયા
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે આયાતુલ્લા ખામેનેઇના પુત્ર મોજતબાની નિયુક્તિ પર ઔપચારિક નિવેદન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ટ્રમ્પે માત્ર એટલું જ કહ્યું કે, 'જોઇએ છીએ શું થાય છે.'